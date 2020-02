¿Corrupción inmobiliaria? Esto sabemos de los nuevos módulos para denunciar

"Hay una revisión muy exhaustiva, hay un tema, por ejemplo, de un caso de una obra que ahorita está en proceso, no les podemos dar todos los datos porque todavía no termina el proceso jurídico; es una obra que una empresa hizo en 2007, después presenta un recurso en el Tribunal Administrativo diciendo que no se le pagó, sigue el juicio y cuando nosotros llegamos resulta que un juez estableció que se tenía que pagar 2%, diario. Imagínense", expuso Claudia Sheinbaum.