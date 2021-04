Corrupción, el problema principal: Carlos Castillo, candidato de Morena

El candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia para la alcaldía de Coyoacán, Carlos Castillo, considera que la influencia del exjefe delegacional Mauricio Toledo ya no pesa en la demarcación.

Castillo, quien fue postulado por los partidos Morena y del Trabajo, fue entrevistado por La Silla Rota. Afirma que uno de los principales problemas de Coyoacán es la corrupción. Al preguntarle si en caso de ganar y ocupar la alcaldía buscará sancionar a funcionarios de administraciones pasadas por casos de corrupción, responde que no se perseguirá políticamente a nadie.

El exdiputado local y ahora candidato tiene entre sus propuestas para combatir otro de los grandes problemas de la alcaldía, la inseguridad, la introducción de la figura de gabinete de seguridad, el cual sesionará de lunes a domingo a las 7 de la mañana, el uso motopatrullas, así como convertir a Coyoacán de nuevo en el corazón cultural de la capital.

LA CORRUPCIÓN, EL PRINCIPAL PROBLEMA

-¿Cuáles son los principales problemas de la demarcación?

-El principal problema porque además es transversal, es el de la corrupción porque es el que no nos ha permitido tener un Coyoacán transversal y ordenado, de derechos, de respeto a los usos de suelo, con servicios públicos como poda, luminarias y pavimentación, porque todo esto no se hace y cuando se llegaba a hacer era cobrándole dinero a la gente. Los programas sociales eran distribuidos a través de líderes del PAN y PRD que condicionaban la entrega de estos y le cobraban dinero a la gente, este es el tema transversal.

"Pero además de eso está la falta de seguridad. Estamos proponiendo establecer el gabinete de seguridad de lunes a domingo a las 7 horas, para establecer en un mapa los tipos de incidencias delictivas y atenderlos específicamente. Queremos traer motopatrullas para Coyoacán, que tiene una característica, sus pueblos y barrios, colonias con calles estrechas con andadores y unidades habitacionales donde las patrullas no están entrando a hacer la vigilancia, por eso son los motopatrullas, para que llegue la seguridad a donde no está llegando en estos momentos.

- ¿Cuáles sus 3 principales propuestas para Coyoacán?

-Las tres propuestas que tengo de Coyoacán es: una, la seguridad del Gabinete de Seguridad Ciudadana, que son las motopatrullas; dos, un programa fuerte de servicios públicos. Quiero hacer sustituciones de luminarias por luminarias LED, un programa de podas permanente de la alcaldía, de balizamiento de las vialidades, también pavimentación y bacheo que es muy importante, un programa de desazolve, de retiro de basura y de cascajo en las calles.

"También tengo otra propuesta: quiero que Coyoacán vuelva a ser el corazón cultural de la ciudad. Vamos a llevar a cabo dos festivales, uno de primavera y otro de verano en el cual vamos a llevar 20 eventos simultáneos en todo Coyoacán, para descentralizar la cultura y llevarle a las colonias y eventos de música, obras de teatro, cine al aire libre y quiero hacer galerías de arte como las que están en Reforma pero traerlas a Coyoacán, a Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, Avenida Aztecas y Miramontes".

EL TOLEDISMO SE ACABÓ

- ¿Qué acciones emprenderá para combatir el poder y el cacicazgo que se dice aún tiene Mauricio Toledo en la demarcación y de quién se teme tiene grupos de choque?

-Todo eso se acabó, la coacción y la persecución de los opositores al PAN-PRD se daba en Coyoacán porque tenían el contubernio, el apoyo y la complicidad del gobierno de la Ciudad de México. Obviamente la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum está gobernando para bien, no se está metiendo en el proceso electoral, entonces tenemos condiciones de trabajo político en Coyoacán. De hecho, los opositores a Morena no están siendo perseguidos y hay libre participación política en la alcaldía. Por eso este grupo de choque ya no puede actuar tan libre e impunemente, por eso estamos avanzando y caminando, presentando las propuestas.

"Venimos a rescatar a Coyoacán, ¿cómo lo vamos a hacer? pues con trabajo de las personas habitantes de Coyoacán. Por eso estoy convencido que este 6 de junio voy a obtener el triunfo, porque la gente ya se cansó de esta casi década del gobierno del PAN-PRD y ya no van a volver a votar por más de lo mismo.

-Entonces, ¿usted ya no ve que pese la sombra de Mauricio Toledo? Hay que decirlo, Toledo gobernó un trienio, impuso luego a Valentín Maldonado e influyó para poner al futbolista Manuel Negrete.



-Claro que este grupo político que ha estado gobernando Coyoacán en esta casi una década sigue teniendo incidencia política, pero la tiene donde está, en el PAN-PRD, pero entonces como ya no hay esta posibilidad de la compra del voto, de entregar despensas, de condicionar los programas sociales para votar por un partido o por el PAN-PRD y como eso Morena ya lo subió como delito grave, entonces ya no pueden actuar como antes. Sin tener la policía, sin tener la Procuraduría de su lado, sin tener la posibilidad de comprar el voto, pues estamos en una contienda pareja donde vamos a obtener el triunfo.

Iniciamos el día visitando la lechería de la Magdalena Culhuacán.



Falta de seguridad, luminarias y servicios públicos es la constante, cuando seamos gobierno vamos a atender esta problemática #TrabajoEnSerio #morena pic.twitter.com/k2NdWyBDpq — Carlos Castillo (@CCastilloPerez1) April 5, 2021

NO SOY BEJARANISTA

-Se ha hablado de que usted forma parte del grupo de René Bejarano o de quiénes han estado con integrantes de esa corriente, ¿es usted bejaranista?

-Yo me considero orgullosamente coyoacanense y es muy divertido esto que me comentas, porque están pagando páginas de publicidad para hacerme esta campaña de vinculación y te puedo decir que hasta hicieron un photoshop (un fotomontaje donde supuestamente aparece Castillo con Bejarano). Hay una persona que está con Bejarano y esa persona es más robusta. Yo mido 1.98 metros, soy alto, la persona que aparece ahí no es tan alta y como es más robusta, me veo gordo y no tan alto.

"La gente que me conoce sabe que soy de complexión delgada, entonces están pagando esa foto por todos lados para vincularme, pero es por la preocupación que tienen estas campañas y guerras sucias, que las hacen porque están preocupados que ya no van a poder seguir robando en Coyoacán y va a ser de Morena este 6 de junio".

-¿Cuándo dice que están preocupados, se refiere a los toledistas?

-Me refiero al PAN-PRD. El tema es que no es solo el grupo de Toledo, sino el del PAN-PRD que ya se juntaron y van en una propuesta conjunta para seguir saqueando la alcaldía, cosa que pues ya no se va a poder, les vamos a cerrar las llaves de la corrupción.

-¿Usted se declara no bejaranista?

-Me declaro coyoacanense de nacimiento, por decisión, convicción y me encanta vivir en esta alcaldía.

TODOS LOS PROBLEMAS URGEN SER ATENDIDOS

-¿Cuál es el problema más urgente de atender en Coyoacán? ¿El tema del agua, la seguridad, el ambulantaje o el desordenado desarrollo de las construcciones?

-Pues mira, como cuando te hacen una encuesta, todas las anteriores. Te comentaba que el principal problema de Coyoacán es la corrupción, es transversal. ¿Por qué hay un desordenado desarrollo inmobiliario? Porque hay corrupción, porque el desarrollador inmobiliario le da dinero al alcalde para construir dónde se le pegue la gana. No estoy en contra del desarrollo inmobiliario, ni contra del desarrollo de la ciudad; es necesario, es importante, pero tiene que ser ordenado y con apego a la ley y a los usos del suelo. Bienvenida la inversión a Coyoacán, pero todo en el marco de la ley.

L@s coyoacanenses tienen claro que #morena es la única opción que tenemos para recuperar y transformar #Coyoacán Reunión de hoy con @Sebas_RM en el pueblo de La Magdalena Culhuacán #TrabajoHonesto pic.twitter.com/RB60xfrtVt — Carlos Castillo (@CCastilloPerez1) April 22, 2021

"Sobre el tema del comercio en vía pública pues prolifera el comercio en vía pública porque el alcalde recibe dinero. Ya hablé incluso con líderes de tianguistas y de comerciantes y les dije que tenemos que ordenar esto; hasta a ellos les conviene que se ordene esta parte del espacio público. El tema del agua lo mismo, porque se manipulan válvulas para generar escasez, para lucrar con un derecho humano. Traigo una propuesta de meter válvulas automatizadas para sustituir esas manuales y ya no haya un ser humano que esté cerrándole y lucrando con este asunto, con este derecho humano al agua".

-En caso de ganar, ¿sancionará a quiénes hayan incurrido en actos de corrupción de esta o pasadas administraciones?