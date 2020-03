Coronavirus tumba las ventas en la Central de Abastos

Las ventas de la Central de Abasto de la Ciudad de México han caído hasta cuarenta por ciento ante la emergencia por el coronavirus, informó Noticieros Televisa.

Las 65 centrales de abasto que hay en México permanecerán abiertas durante la contingencia. La Red Nacional de Centrales de Abasto informó que no hay ni habrá riesgo de desabasto de alimentos.

Mario vende mandarina y mango en la nave O-P desde hace diez años y asegura que sus ventas han caído: de las mil cajas de mandarinas que él y sus cuatro compañeros comercian cada semana, esta semana vendieron menos de 400.

"Aquí vendemos casi todo muy temprano y si te das cuenta ahorita todavía tenemos producto, por lo mismo que la gente, yo creo que está tomando sus precauciones", dijo Mario Samano, comerciante Central de Abasto.

En tanto, Mirian Cesáreo vende ajo y cebolla; abastece a compradores de otros estados de la República, como Puebla o Querétaro, y afirma que algunos ya no han llegado a hacer sus compras. "Todos nos vemos afectados por esto", señala.

Erasto García, quien surte chiles serrano y poblano a comerciantes en mercados, tianguis y centros comerciales, asegura que ha notado en los pasillos de la Central de Abasto que la gente no sale.

"La gente no sale, se queda en sus casas. Se nota en los pasillos, se nota en la entrada del peaje. No podemos parar de trabajar aquí, porque son productos perecederos", refirió Erasto García, comerciante Central de Abasto, Ciudad de México.

Los comerciantes ya toman medidas para la tranquilidad de sus clientes como el uso de gel antibacterial o guantes, aunque para algunos no sea de su comodidad.

"Es que aquí no podemos trabajar con cubrebocas ni con guantes. Yo me pondría unos guates de látex, pero a la hora de levantar el bulto se me rompe", insistió Erasto García.

Héctor Ulises, coordinador de la Central de Abasto, asegura que la central opera 24 horas los 365 días del año, abastece al 80% de lo que se consume en la capital. Ahí se comercian 40 mil toneladas diarias de producto y laboran cerca de 90 mil personas; medio millón circulan a diario e ingresan 65 mil vehículos.

"Este es un sector estratégico, no se puede parar. A lo mejor algunos sectores han sufrido alguna baja en su comercialización", refirió Héctor Ulises, coordinador Central de Abasto.

Prevén que con la emergencia por el coronavirus sus ventas caigan un 15 por ciento.

(Mauricio Oblea)