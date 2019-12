Controladores aéreos amenazan con irse a huelga; acusan abusos del Servicio Aéreo

Los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano no han reconocido al sindicato (Especial)

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) podría irse a paro, inconforme por el desconocimiento que el organismo Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) ha hecho de su dirigencia y la falta de pago de cuotas sindicales.

A ello se suma que hace trabajar a los controladores aéreos en jornadas excesivas, y que el Seneam no ha atendido las solicitudes de cambiar los radares con que operan y que ponen en riesgo a las operaciones aéreas, e incluso por amenazas a los empleados que pertenecen al sindicato, informó a La Silla Rota el secretario general del Sinacta, José Alfredo Covarrubias.

El líder sindical agregó que el director del Seneam, Víctor Manuel Hernández Sandoval, quien llegó con el actual gobierno, para reconocerles les ha propuesto hacerles recortes en sus prestaciones laborales, bajo el argumento de la austeridad republicana, algo que ellos no han aceptado.

Covarrubias dijo que este 4 de diciembre acudirán ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) donde han interpuesto tres demandas por violación a sus derechos y pedirán la pronta resolución para el respeto a la toma de nota, pero si no les resuelven podrían ir a Palacio Nacional, donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, a exponer sus demandas.

"La petición es que se abra la negociación y se cumpla la promesa de respetar los derechos de los trabajadores y que se vea que los que él puso no están cumpliendo", expresó.

Como el Seneam no ha reconocido al sindicato, tampoco ha autorizado licencias sindicales para que controladores de distintos aeropuertos tengan licencias para desempeñar cargos sindicales, como lo muestran misivas enviadas al titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, de las cuales La Silla Rota tiene copias.

Respecto al paro que sería la última medida para que les reconozcan sus derechos, señaló que sería en 59 aeropuertos del país y pararían 700 controladores aéreos que tendría graves consecuencias.

Lo que pasaría es que pararían todos los vuelos y el propio país quedaría parado, ya que se trata de los aeropuertos de la red aeroportuaria

RESENTIDO

Covarrubias recordó que Hernández Sandoval, antes de ser director del Seneam, se fue de auditor a la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), y a su regreso al país llamó al secretario general y le pidió hablar sobre las deficiencias del aeropuerto internacional Benito Juárez y le dijo que debía ser cerrado ya, porque era peligroso y que tenía un documento que así lo demostraba.

Acordaron una segunda reunión en la que había prometido llevar el documento, pero al llegar la cita Hernández dijo que para entregarlo requería 600 mil pesos, por lo que ellos le replicaron que no tenían dinero pero que se trataba de un asunto de seguridad, pero el ex auditor de la Oaci ya no entregó el informe.

Recordó que quedó resentido, y como es cercano al presidente López Obrador, cuando fue nombrado, comenzó a mostrar que no olvidaba.

"Ahora hace trabajar a controladores hasta 17 horas 3 días a la semana. Les ofrece capacitación pero en días de descanso que pone en riesgo operaciones de trabajo, ya que la Oaci recomienda no tener tanta carga de trabajo", refirió.

Además amenaza que quienes no vayan a la capacitación no se le respetará su escalafón.

Pero además funcionarios cercanos a él y que obtuvieron sus nombramientos de manera irregular pasan por encima de quienes tienen nombramiento oficial y que usan personal sin autorización y sin tener atribuciones, pero lo hacen mediante el empleo de amenazas.

También relató que compañeros alertaron que en Toluca a algunos integrantes del sindicato que buscaban ascenso les hicieron pruebas sorpresivamente y les preguntaron cosas que no tenían que ver con el tema, por lo que los empleados dijeron que se quejarían pero quienes hicieron el examen les recordaron que sus hijos estaban en cursos de controladores, para dar a entender que los afectarían.

Incluso el director de Seneam creó una figura que no existía, la del jefe del jurídico, cargo que recayó en Mauro Sánchez, quien trabajó en el sindicato de la desaparecida Secretaría de Comercio y Fomento Industrial —ahora de Economía— quien asesora a sindicatos pero también pide dinero a las dependencias en su nombre.

Otras irregularidades es que han alertado de que hay fallas del equipo de los controladores, y aunque el director del Seneam ha asegurado que ya hay mejoras, estas no se ven porque aún son proyectos a futuro.

"Los radares y el software ya vencieron y tienen fallas, y solo les prometen que viene equipo nuevo", aseguró.

"Con el director del Seneam hemos tenido reuniones y nos planteó que por la austeridad debía quitarle prestaciones, cuando ellos ya se habían quejado que les faltaban cosas, pero él les dijo que si se oponían no se podía hacer nada", agregó.

El secretario general del Sinacta dijo que el director del Seneam les ofreció que podía descentralizar el organismo y no vieron con malos ojos la propuesta, porque consideraron así que hasta utilidades podría haber.

"Ni salgan por ahí que si no desaparece el organismo", les reviró Hernández Sandoval.

Ahora tratan de imponer sindicato formado solo con personal administrativo, aunque la relación legal la tiene Sinacta y todo está por escrito, sin embargo le dan largas al secretario y al secretario de organización lo quieren dar de baja", afirmó.

Acusaron también que el director tiene suspendidos los salarios a dirigentes sindicales, y solicitaRon al secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú autorizar las licencias para desempeñar el cargo sindical, ya que tienen la toma de nota emitida por el TFCA el 29 de enero de este año.

