Contrae covid, paramédicos lo "asustan" de internarse y muere en casa

Jorge Murguía, arquitecto de 82 años de edad, murió en su casa el 6 de diciembre, tras contagiarse de covid-19 y no acudir a un hospital, pues los paramédicos que lo valoraron lo "asustaron" y le plantearon el "panorama terrible" que se vive en los nosocomios que atienden esta enfermedad.

De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, en un artículo publicado en El Universal, él había estado nueve meses en confinamiento casi absoluto y sólo iba al IMSS por medicamentos y alimentos al súper.

Sin embargo, él, su esposa y una de sus hijas se contagiaron en los días en que los contagios repuntaban.

El arquitecto no presentó síntomas, contrario a las dos mujeres, quienes presentaron fuertes padecimientos.

Pero de un día a otro la oxigenación del arquitecto se vino abajo. Por lo que el sábado 5 de diciembre llamaron al 911 y llegó una ambulancia de la Cruz Roja.

Cuando por fin llegó la ambulancia, los paramédicos valoraron al arquitecto y le plantearon un escenario donde no iba a contar con oxígeno en los hospitales porque "no hay para todos, que rolan el cilindro entre los pacientes y que hay un doctor por cada 15 personas, que no hay medicamento, que no se dan abasto".

Olga, hija del arquitecto, aseguró que "lo planteado por los paramédicos asustó a mi papá y a nosotros también". Y que no solo eso, después la hicieron sentir muy mal, "como si me quisiera deshacer de él, cuando lo único que queríamos era que tuviera atención especializada".

El arquitecto decidió quedarse en su casa donde murió al siguiente día.

"Es terrible que el discurso es uno y la realidad es otra. Me pregunto cuántos casos ha habido así, como el de mi papá, ante la saturación y deficiente atención de los servicios públicos de salud. Han preferido que la gente se muera en casa", afirmó Olga, quien agregó que el daño a las familias es inmenso.

