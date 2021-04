Contra la inseguridad, Tabe (Va por la CDMX) busca alianza con Gobierno capitalino

Mauricio Tabe, candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo por la coalición Va por la Ciudad de México, dijo que el principal problema de la alcaldía es la inseguridad. Para combatirla en zonas como la Anáhuac, Santa Julia y Tacuba su propuesta es hacer trabajo comunitario para atender la violencia y las adicciones.

En otras zonas buscará mejorar el monitoreo de cámaras porque se ha vuelto recurrente que cuando los vecinos denuncian en el ministerio público les dicen que las cámaras no sirven o voltearon a otro lado cuando se cometió el delito, explicó. Busca hacer equipo con el Gobierno de la ciudad para enfrentar juntos la inseguridad y que no sea un asunto solo de publicidad o bandera política.

En materia de justicia social propone poner por delante a las mujeres y dar un impulso importante a la actividad económica. "Ahora están más preocupados por retener el poder que por mantener abiertos los negocios y los trabajos", dijo.

"Para Morena gobernar Miguel Hidalgo ha sido una mina de oro para extraer recursos".

Tabe ha sido dos veces diputado local plurinominal, dirigente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, diputado constituyente y ahora abandera la coalición conformada por los partidos PAN, PRD y PRI.

Cuestionado por su cercanía con el diputado federal y exjefe delegacional de Benito Juárez, Jorge Romero, quien es la figura más influyente del panismo en la capital, reconoció que son amigos y no le pesa.

Sobre que no es oriundo de la alcaldía, dijo que su trabajo ha sido en toda la ciudad.

ESTÁ ABANDONADA LA ALCALDÍA

- ¿Cuáles son los principales problemas de la demarcación?

-El principal problema es el gobierno lleno de mentiras y corrupción. La queja más recurrente de la gente es la inseguridad, y (los logros) sólo los ven en publicidad y no ven resultados. En todas las colonias padecen de asaltos, robos y es un problema de que no ha habido respuesta clara del gobierno. Puras mentiras. Se han asumido como el gobierno de la seguridad y solamente es el de la publicidad. Y ahora quieren reelegirse para prometer lo que en 6 años no hicieron.

EL ACTUAL EN MIGUEL HIDALGO ES UN GOBIERNO DE CUATES

"El segundo problema es que el gobierno es de unos cuantos y todos los programas y decisiones públicas están sujetos a las decisiones de los cuates, de los que les aplauden, de los que forman parte de sus grupos. Mucha gente está fuera de sus programas; incluso dentro de los programas sociales los beneficiarios han sido los amigos de los trabajadores del gobierno. Ya lo denunciamos y el gobierno de la ciudad ha hecho oídos sordos", se quejó.

"El tercer problema es el desastre económico al que nos ha llevado Morena; culpan a la pandemia pero desde un año antes el desempleo estaba por los cielos, igual los recortes de los ingresos de los trabajadores. Hay una política de abandono del trabajo y de quienes emprenden; están más preocupados por retener el poder que por mantener abiertos los negocios y los trabajos".

Lo que estamos viviendo en el país y en Miguel Hidalgo es un llamado urgente para cambiar las cosas. #EsMomento de dar un paso al frente para asumir el gobierno junto a las y los vecinos.



Cerrando el día con @gabysalido y @AAtaydeR desde Argentina Antigua y Popotla. pic.twitter.com/2n3xaHCR8D — Mauricio Tabe (@mauriciotabe) April 23, 2021

-Díganos sus 3 principales propuestas.

-La principal es hacer equipo con el gobierno de la ciudad en materia de seguridad para que no sea un tema de publicidad o bandera política. Que asumamos juntos aciertos y errores y que los problemas de la Miguel Hidalgo sean los que la ciudad atienda y poder reducir el número de robos que viven día a día habitantes de la alcaldía.

"La segunda propuesta es gobernar para todos, para que los programas sociales lleguen primero a quienes más los necesitan y primero a las mujeres. He insistido en que la mayoría de las mujeres y madres de familia viven condiciones de desventaja porque realizan un trabajo no remunerado ni reconocido, el cuidado del hogar y en función de eso quienes deben estar en primer lugar son las mujeres, porque los programas deben servir para compensar las desigualdades, no hacerlas más fuertes.

"Los servicios urbanos que son responsabilidad de la alcaldía se deben atender porque hoy está abandonada la alcaldía; no hay servicio de poda y el bacheo es de pésima calidad. Se ve que la lógica de los contratos está más orientada a los ´bisnes´ que al negocio con contratistas, que responder a los ciudadanos. Son verdaderas porquerías lo que entregan o los burócratas no están al pendiente de su trabajo".

Tabe insistió en que en caso de ganar la contienda del 6 de junio, van a insistir mucho en que la alcaldía emprenda una alianza para el empleo y cuidar a quienes emprenden y generan trabajo.

"Es momento de acabar con los extorsionadores con charola y en vez de procurar que los negocios se mantengan abiertos, parece que tienen la consigna de poner sellos de clausura y estar extorsionando. Para nosotros no hay otra más que el trabajo para seguir adelante y por eso insistimos en que el gobierno sí debe procurar que haya trabajos y negocios abiertos y no bajen la cortina.

"Queremos hacer de Miguel Hidalgo una alcaldía donde se tenga buena fama para generar empleo y sea muy atractivo; que quienes emprenden aquí aprovechen el talento humano de sus habitantes. Hay que conectar la necesidad de quienes necesitan trabajadores y quienes requieren trabajo y ahí hay un esfuerzo importante de capacitación y certificación para que quienes contraten no tengan pretextos para no emplear a quienes viven en la alcaldía".

VEN A MH COMO MINA DE ORO

-Ha sido una inconformidad permanente de los vecinos de Miguel Hidalgo el hecho de que se autoricen indiscriminadamente desarrollos inmobiliarios en la zona, ¿seguirá esa política de Víctor Hugo Romo?

-Ha sido un cinismo como han sobreexplotado la alcaldía y como no le regresan las obras para mitigar ese impacto. Con ese desarrollo podrían tener el recurso suficiente para hacer las obras de drenaje, de sustitución de red hidráulica y que no haya inundaciones y que el agua llegue a todos. El problema es que Miguel Hidalgo para quienes han gobernado, para Morena principalmente, ha sido una mina de oro para extraer recursos. Se pagan más de 6 mil 600 millones de pesos de predial al año por parte de los habitantes de la alcaldía y se regresa en presupuesto a la alcaldía menos de 2 mil 200 millones de pesos.

"Se llevan el dinero de la alcaldía para otras cosas, cuando esos recursos que han generado estos desarrollos, porque han generado mucha lana, deberían servir para mejorar los servicios urbanos, infraestructura, equipamiento y en general el espacio público. Imagínate cuánto predial no se genera al año y cuánto no se va a generar a 30 años. De ahí se podría generar obra hidráulica, de drenaje no tendrían pretexto para que fallara en Granadas y faltara el agua en otras zonas impactadas por los nuevos desarrollos, que no están mal, lo que está mal es que vean a una alcaldía como una mina de oro para extraer los recursos y no devolver ninguna obra de impacto".

Tabe consideró que las obras de mitigación por los grandes desarrollos inmobiliarios son minúsculas, y las comparó con morralla.

"De obras arreglan una jardinera, pintan una guarnición, esas son las obras de impacto urbano que trae la alcaldía en esta lógica de austeridad; es un gobierno de resultados austeros. Es a donde nos han llevado los gobiernos de la 4T, a la austeridad y pobreza en los servicios de gobierno".

HAY QUE ASEGURAR QUE LAS CÁMARAS SIRVAN

-¿Cuál es su propuesta en materia de seguridad para abatir la delincuencia en zonas como Tacuba, Santa Julia y Anáhuac?

-No se trata de criminalizar o de estigmatizar. Tenemos que hacer un trabajo comunitario para que deje de crecer la delincuencia, la violencia y adicciones, ahí hay mucho trabajo comunitario que hacer; no es solo un tema de policías. Lo que sí es importante en otras zonas es asegurarse que las cámaras funcionen para inhibir los delitos y detener a quienes han abusado.

"Tengo quejas de que cuando alguien es víctima de un delito va al Ministerio público, pide los videos y le salen con dos historias recurrentes: que no funcionan o que estaban viendo para otro lado. Vamos a trabajar con vecinos y el gobierno de la ciudad para que las cámaras funcionen bien para poder identificar a delincuentes o inhibirlos. Ya todo el mundo da por hecho que las cámaras son aparatos ornamentales que no sirven y tenemos que asegurarnos que sirva la tecnología".

También explicó que es necesario garantizar que el patrullaje llegue parejo a todas las colonias, pues mientras en algunas hay tal concentración de unidades que parecen unidades de la policía, en otras apenas pasa una al día y no tienen suficientes elementos de seguridad.

"Hay que garantizar que sea pareja la vigilancia", expresó.

Por último, dijo que en materia de prevención del delito la gente que esté haciendo el trabajo tendrá que ser especializada y no meter a políticos o a cercanos para cumplir cuotas políticas, improvisados como lo han hecho los gobiernos de Morena "que han metido a gente sin experiencia y por eso se tardan tanto en dar resultados, pero son buenísimos para hacer publicidad".

FUE DIPUTADO EN BENITO JUÁREZ. "MI TERROTORIO ES TODA LA CDMX"

-Llama la atención que dicen que usted fue diputado por un distrito de Benito Juárez y ahora busca convertirse en alcalde de Miguel Hidalgo, ¿no le resta posibilidades y capacidades para gobernar la demarcación?

-No, hombre, es una mentira. Llegué como diputado plurinominal y llevaba 6 años siendo presidente del partido; así es como llegué y en los últimos 6 años mi trabajo fue en toda la ciudad. Antes fui dirigente juvenil del partido en la ciudad, mi trabajo político ha sido como actor de la ciudad.

"Sí reconozco que he hecho trabajo en toda la ciudad, no me he concentrado en ningún territorio en particular. Mi territorio es la ciudad de México, no he echado raíces en una u otra alcaldía y lo que conjugamos fue una alianza en la alcaldía que nunca se había hecho, nunca nos habíamos sumado como lo estamos haciendo hoy".

Las vecinas y vecinos de Molino del Rey saben que Morena no ha podido resolver los problemas de la gente y están listos para un nuevo proyecto con gente capaz de poner en marcha la #ReactivAcción económica que tanto urge.



¡#EsMomento! pic.twitter.com/h6dJL1o69p — Mauricio Tabe (@mauriciotabe) April 22, 2021

Afirmó que la alianza que él representa en la alcaldía es más potente porque hay actores del PAN con una gran trayectoria.

"Hoy cerramos filas todos los panistas en la alianza con el PRI y el PRD e incluso con quienes se habían salido del PAN, como Margarita Zavala; ello nos coloca como la primera fuerza y opción, como una alternativa frente al gobierno".

Añade que dos de cada tres miguelhidalguenses no quieren a Morena, y que para esta elección sólo hay de dos sopas: quienes quieran continuar con la mala vida que les da el partido que actualmente gobierna ahí, o quienes quieran que las cosas cambien.

"Ahí nosotros vamos unidos como oposición".

- ¿Le pesa que sea considerado del grupo cercano de Jorge Romero?

- Jorge es mi amigo y a mí no me pesa nada. Yo tengo mi trayectoria y asumo la responsabilidad de mis decisiones y lo que he hecho en el Congreso. Y así lo hemos hecho cada uno desde su trinchera: ni él se mete conmigo ni yo me meto con él.

ROMO Y MORENA PROMETEN LO QUE EN 6 AÑOS NO CUMPLIERON

- ¿Como evalúa a Víctor Hugo Romo?

-Ahí están las cifras: dos de cada tres reprueban a su gobierno y vienen a prometer lo que en 6 años no hicieron. Ahora sí, viene la buena, la tercera, no, la vencida, ahora sí va a cumplir lo que no hicieron en 6 años.

- ¿Es cierto que en la campaña de Romo se jalaron a un coordinador de campaña de ustedes?

- No era coordinador de campaña, sí era una persona que trabajaba aquí y hace unos años estuvo en el PRD y fue trabajador de Víctor.

LA ALIANZA ES UN RIESGO: NO PODEMOS FALLAR

- ¿Por qué la gente debe votar por usted?

"Nosotros vamos a cumplir, no vamos a prometer más de lo que podemos hacer. Somos gente de palabra, tenemos gente con experiencia y honesta, no tenemos cola que nos pisen. Vamos a hacerlo muy bien, no es gobernar por encimita, sino a profundidad, hacer las cosas bien y para todos, no para un pequeño grupo. Los que hoy gobiernan únicamente están preocupados en mantener el poder y creen que los recursos públicos son para retener el poder y que los programas son para tener súbditos. Así lo han hecho con La Empleadora, todos los beneficiarios de la empleadora acusan y denuncian que el gobierno los pone a trabajar políticamente, ahí los traen en las esquinas a cargar publicidad del gobierno, a ver sesiones de Facebook y escribir comentarios.

"Esa es la práctica del gobierno, utilizar los programas como instrumento político y vamos a gobernar para todos, van a tener programas quienes hoy no están con nosotros, pero los necesitan y los van a tener las mujeres. Vamos a gobernar bien y no esta simulación de los gobiernos de cuarta que hemos padecido. Han sido un desastre, son corrupción y mentiras envueltos en una capa de hipocresía.

"Vamos a ganar, estoy convencido. Un día te voy a mostrar cómo me llegan diario cientos de mensajes de que ya saquemos a Morena. Están haciendo un desastre, gobiernan para unos cuantos, la inseguridad está aterrándonos, la gente está harta, somos una opción de cambio y para mí y los que integramos la alianza sabemos el enorme riesgo que representa ésta, no podemos fallar".

Cuestionado sobre por qué la alianza era un riesgo, contestó que porque sabían que iba a generar muchos cuestionamientos ideológicos, pero lo que necesitan demostrarle a la gente es que no es la ideología, sino la eficacia en los resultados lo que se necesita para salvar a México.





(SAB)