Ciclistas bloquean Viaducto "en revancha" tras agresión policial

Miembros de la organización Ni un Repartidor Menos así como colectivos ciclistas, tras manifestarse en la avenida Álvaro Obregón y avenida Insurgentes Sur, en la colonia Roma Norte, bloquearon Viaducto bajo el lema "Viernes de Revancha", en respuesta a la agresión policial que sufrieron la semana pasada cuando exigían mayor seguridad para ellos.

"Todo ha sido muy turbio, los policías de tránsito no deberían responder de esa forma en las manifestaciones. No se estaban defendiendo, ellos atacaron y los ciclistas respondieron", explicó a Efe una manifestante de 30 años que no quiso identificarse.

La protesta se realizó tras los recientes fallecimientos de ciclistas atropellados y el incidente con la policía de tránsito el pasado viernes 5 de febrero.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana invitó a usar como alternativas viales Eje 3 Sur y el Eje 4 Sur debido a que Viaducto está bloqueado en ambos sentidos.

Asimismo, pintaron en el asfalto de un carril de Metrobús mensajes exigiendo "justicia para las víctimas viales".

En la protesta, los ciclistas señalaron que las mesas de trabajo son fallidas puesto que no se ha prestado atención a sus solicitudes y las peticiones a su pliego petitorio:



- Una disculpa pública por las agresiones

- Colocación de ciclovías permanentes

- Renuncia de tres funcionarios de la Secretaría de Movilidad

"El número de atropellados, de ciclistas atropellados en esta ciudad, que es un monstruo, ha aumentado", enfatizó Jonas Paz, quien portaba un cartel en la espalda en recuerdo a Carolina Espinosa, una historiadora y música muerta por un atropello el pasado 8 de agosto.

El joven, de 29 años, que cada día usa la bicicleta para su trabajo de repartidor de pruebas clínicas, reprochó que los conductores se creen con el "privilegio" de invadir los carriles para la bici, cuando atropellan "se dan a la fuga" y las muertes quedan en "impunidad".

"Estamos muy molestos de que tengamos que llegar hasta esto para que nos den una solución", dijo sobre la protesta.

Cada vez que se sube a la bicicleta, Ezequiel Ruiz, de 64 años, pide ayuda a la Virgen de Guadalupe porque sabe que su vida queda "en manos de un auto o de un camión".

"No entiendo esta ciudad. ¿Por qué te avientan (arrojan) el coche, te mentan la madre (insultan), te dicen que te hagas a un lado, invaden la ciclopista?", expresó este hombre operado de una rodilla por un accidente.

EL INCIDENTE CON LA POLICÍA

El viernes 5 de febrero, un grupo de ciclistas y policías de tránsito se enfrentaron a la altura de San Antonio cuando los manifestantes intentaron recorrer el segundo piso del Periférico y los agentes se lo impidieron haciendo uso de la fuerza que dejó como resultado dos ciclistas con heridas graves.

Como resultado, once policías fueron separados de su cargo, informó al día siguiente, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con un reporte publicado en diciembre de 2020, se reveló que de enero a septiembre de dicho año se duplicaron las muertes de ciclistas en la Ciudad de México.

