Continúan oponiéndose comerciantes a la ciclovía emergente en Toluca

TOLUCA.-Un pequeño grupo de comerciantes de la avenida Isidro Fabela, en su tramo que parte de la glorieta a la Maquinita y poco después de la avenida José María Morelos y Pavón, siguen renuentes a dejar que se construya una ciclovía emergente que constará de ocho kilómetros con 64 intersecciones.

El argumento es que sus clientes ya no podrán estacionarse para comprarles mercancía, como refacciones para carro, aceites, dar servicio a motocicletas sobre las banquetas o vender materiales para la construcción, por citar algunos giros existentes.

El señor Eulalio González, encargado de mostrador de una refaccionaria señaló que él ya no tendría tanta "clientela, pues mucha clientela viene en su automóvil y quiere que se le ponga alguna pieza a su automóvil o que se le monte su batería de carro, entonces, si las autoridades van a prohibir el estacionarse porque estará la ciclovía sobre esta lateral, pues sí nos perjudicará, si de por sí, las ventas siguen bajas porque la gente no tiene mucho dinero por la pandemia, ahora así, ¡imagínese!", expresó molesto.

Julio, quien es comerciante pero también ciclista amateur, consideró que dicha ciclovía emergente sería un detonante importante para la zona norte de la capital mexiquense y ejemplificó a la Ciudad de México, donde mucha gente llega a los negocios a tomarse su café o a consumir algún otro alimento y lo hace en bici.

"La bicicleta teniendo su espacio destinado a ella con sus carriles especiales y los locales que tienen bici estacionamientos crecen más, se detona el comercio. Allá en la Ciudad de México hay varios negocios y todos tienen gente con bici, es impresionante ver eso, yo he pasado sobre Isidro Fabela y he visto lonas que dicen no a la ciclovía, pero yo siento que el único que hizo negocio fue el que les vendió la lona, si las autoridades estatales y municipales detonaran esto sería benéfico para los comerciantes, como en el mercado Morelos donde hay un bici estacionamiento, son personas que no se quedan estancadas y buscan que el cliente vaya a su local".

En este sentido, el activista Dante Álvarez Jiménez, aseguró que la avenida Isidro Fabela es de las pocas que son anchas y que se ubican casi en el centro de Toluca, por lo que conecta de sur a norte, "de hecho conecta varios puntos interesantes, conecta con una de las terminales del Tren Interurbano, conecta con Pino Suárez, conecta con la terminal de autobuses, y hacia el norte conecta con la José López Portillo, la que va hacia Naucalpan, es de los corredores del transporte público más importantes de la ciudad, entonces, Isidro Fabela tiene todo para ser un corredor de movilidad que se le llama calle completa".

Criticó a los pocos comerciantes que han puesto sobre vinilonas la leyenda de: ¡Sí a la ciclovía, No en las laterales de Isidro Fabela!. "Quieren imponerse al deseo de la sociedad, tienen la idea de que van a perder clientes y demás, pero de hecho ganarían clientes, piensan que la calle es de ellos, si eliminamos los carros estacionados que siempre hay sobre esa lateral, aumentamos la cantidad de usuarios que se pueden poner por esa calle y al aumentar la cantidad de usuarios vamos a generar más clientes, hay que pensar en cinco a 10 años, podremos convertir a Isidro Fabela en uno de los corredores comerciales más importantes de la ciudad".

Sostuvo que el hecho de que los propietarios de comercios o clientela tengan estacionados sus automóviles sobre el carril derecho donde está ya trazada la ciclovía, no dan ganancias económicas a los empresarios, "al contrario, generan pérdidas y aparte contaminación, ahora, los carros estacionados no son en muchas ocasiones de los clientes, son de los dueños, entonces, si aprovechamos ese espacio que está acaparado por un puñado y aprovecharlo para hacer que más usuarios circulen va a ser un ganar ganar", concluyó.

Los gobiernos estatal y municipal han determinado detener temporalmente los trabajos para habilitar esta ciclovía emergente hasta que se logre un consenso con los comerciantes de la región toluqueña.

Una vez que esté lista, esta infraestructura beneficiará a centenares de personas que viajan a diario desde sus poblados ubicados en la parte norte de Toluca a distintos puntos de la capital mexiquense y sus alrededores donde se emplean en diversos oficios como es la albañilería, plomería, carpintería y jardinería, entre otros.





