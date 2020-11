Continúan desapariciones en CDMX y no hay comisionado

Las desapariciones en la Ciudad de México continúan al alza. La más reciente de la que se ha tenido conocimiento es la del joven Jorge Barrera Ríos, estudiante de 16 años, de la Preparatoria 5 de la UNAM y de quien no se sabía desde el 26 de octubre pasado hasta la noche de este 5 de noviembre que fue localizado con vida.

Sin embargo, otros casos no han corrido con la misma fortuna y aún existen 1 mil 007 personas reportadas como desaparecidas y registradas por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México -que comenzó a trabajar desde junio del 2019- y de las cuales 597 ya aparecieron, pero quedan 411 de las que aún no se conoce su paradero.

Es una cifra que ha crecido pues el 9 de septiembre de este año el entonces comisionado de Búsqueda capitalino, Fernando Elizondo García, dijo en entrevista con La Silla Rota, que hasta ese día sumaban 855 personas como desaparecidas, de las cuales 497 habían sido localizadas, 41 sin vida y 358 seguían siendo buscadas.

COMISIÓN SIN TITULAR

Además de que las cifras han aumentado, la comisión se quedó descabezada desde el 15 de octubre, cuando su titular, Elizondo García, presentó de manera sorpresiva su renuncia, pese a que su encargo era de tres años y había comenzado en junio de 2019.

Este 5 de noviembre, 28 colectivos de familiares de desaparecidos, tanto de la ciudad de México como de otros estados, enviaron una carta a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para pedirle que se abra el proceso de consulta para sustituir a Elizondo, y que sea apegado a legalidad, ante los rumores de que no serían consultados ni tomados en cuenta.

"Las víctimas directas e indirectas de la desaparición de personas en la Ciudad de México, colectivos, sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil que suscribimos la presente carta consideramos urgente que se abra el proceso de consulta para elegir a la persona que ostente la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que hoy no tiene titular después de la renuncia del anterior comisionado, Fernando Elizondo García".

MÁS DESAPARICIONES

El caso del estudiante de la Prepa no fue la única desaparición reciente. Están los casos de los jóvenes Karla Elena Ramírez Murrieta y Christopher Aguilar Fernández, que desaparecieron después de estar en el Bar Quito, en Azcapotzalco, y de quienes no se sabe nada desde el 28 de agosto, luego de que se produjo una balacera en el mencionado establecimiento, abierto de manera clandestina, ya que los antros tienen prohibido abrir por la pandemia de la covid-19.

Otro caso es el de 3 empleados de la cadena Sanborns, desaparecidos el 29 de noviembre del año pasado. El caso se actualizó este 3 de noviembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció un millón y medio de pesos de recompensa a quien aporte información sobre el paradero de los 3 hombres.

Además, hay otros casos expuestos en la vía pública. El 28 de octubre pasado la iglesia de la Santa Veracruz, en Avenida Juárez, lucía una manta de por lo menos 9 metros cuadrados, en su fachada.

"¿Le has visto? #TeBuscamosAndy", se leía en el mensaje impreso, de fondo rojo, y del lado izquierdo la foto de Andrea Flores Mendoza, joven de 26 años, de quien no se sabe nada desde el 5 de octubre, cuando estaba en el pueblo de Santa Rosa Xochiac, en la alcaldía de Álvaro Obregón.

SORPRESIVA RENUNCIA

La Ciudad de México cuenta con una Comisión de Búsqueda la cual comenzó a operar el 20 de junio de 2019, encabezada por Fernando Elizondo, con un encargo de tres años.

El 15 de octubre Elizondo presentó su renunciade manera sorpresiva .

"Hoy termina mi ciclo al frente de la comisión de @busqueda_cdmx. Quiero agradecer la confianza de @Claudiashein al haberme designado para este cargo, así como de @arturomedina @rosaicela_ @SuarezdelReal1 y todo el equipo de @SegobCDMX por su apoyo", escribió en su cuenta @ferelgar.

HACE FALTA

Grace Fernández, encargada de Vinculación del colectivo Búscame, uno de los que mandaron la carta a Sheinbaum, dijo a La Silla Rota que sin comisionado de búsqueda es más complicado avanzar en las investigaciones sobre personas desaparecidas.

"Si teniendo comisionado es complejo tener una búsqueda inmediata y que haya coordinación entre la fiscalía de Búsqueda y la Comisión y además activar los protocolos, sin el funcionario no hay voluntad política para que se activen los mecanismos cuando las autoridades tienen noticias de la desaparición de una persona. Eso es grave ante el incremento de casos", explicó a La Silla Rota.

"El problema es la clasificación del delito, ya que no se reconoce. La población no sabe o desconoce que existe la comisión de Búsqueda, se acercan a policías de la ciudad quienes los canalizan a la fiscalía, pero ésta no informa y hay muchos casos de desaparición tipificados como secuestro, trata o quizá en carácter de no localizados o se determinan simplemente en base a su bolita mágica con la que investigan y que dicen que la persona se fue por su voluntad", ironiza.

SE REQUIERE APOYO DE LAS FISCALÍAS

Aunque dijo que desconocer las razones por las que renunció el comisionado y su encargo no dejó de tener fallas, también afirma que las familias le tenían confianza al funcionario, quien mostró su compromiso en el cargo y fue respetuoso de los procesos participativos de los familiares de las víctimas.

"Pero un titular no puede hacer todo el trabajo ni tiene varita mágica y si no se ve el apoyo de las demás instituciones como fiscalías, menos", agregó.

"Es mi percepción, pero cuando trabajé con él nos topábamos con acciones de la fiscalía donde desde mi perspectiva, había el interés de no aumentar las cifras de adolescentes. Recuerdo el caso de uno, que lo mandaron a la Fiscalía de secuestros donde según había un supuesto video de una persona que cruzaba junto con el menor, pero eso no pasó ni le avisaron al comisionado. Él entonces llamó para pedir hacer un cotejo con la alcaldía, pidió la carpeta y notó que no hubo un trato diferenciado, como marca la ley para niños y niñas y cuya búsqueda debe ser de manera inmediata. La Fiscalía antisecuestros no lo hizo y todavía esperaba la llamada de rescate".

Previó que mientras no haya un titular no va a haber quien pelee con la fuerza suficiente o presione a fiscalías para que compartan información.

Reconoció que el proceso para elegir a un nuevo comisionado con base en la consulta a familiares de desaparecidos y con el perfil que marca la ley, puede tardar hasta dos meses. Si es designación directa de parte de la jefa de gobierno, puede ser más rápido, pero no es lo deseable.

"Llamamos a que no sea así, no solo incumpliría la ley, echaría por abajo las luchas de familiares que tenemos ganado ese derecho de participar en la elección de quien nos garantice un perfil idóneo y no un funcionario que va a llenar un espacio y a erogar gasto sin que haya efectividad".

LO QUE PIDEN EN LA CARTA

En la carta que enviaron a Sheinbaum, los 28 colectivos de familiares de desaparecidos, tanto de la Ciudad de México como de otros estados pidieron que se cumplan lineamientos como generar un mecanismo a través del cual la ciudadanía presente candidaturas; realizar entrevistas públicas a las y los candidatos en las cuales presenten su plan de trabajo; publicar toda la información disponible sobre el perfil de las y los candidatos registrados y hacer público el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido.

Además de la consulta, la Ley enuncia seis requisitos sobre el perfil de las personas que aspiren a ocupar ese puesto. Entre ellos está haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales del servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con el mandato de la Comisión de Búsqueda de Personas, así como contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos, atención a víctimas y búsqueda de personas.

fmma