Continúa retraso en mesas de transición de Álvaro Obregón

Tras el retraso de la instalación de las mesas de transición en la alcaldía Álvaro Obregón, la alcaldesa electa, Lía Limón lamentó la presunta falta de disposición del alcalde interino, Alberto Esteva, quien informó a la titular del equipo de transición, Mariana Rodríguez, que lo harían hasta el 3 de septiembre próximo y no el 9 de julio como se tenía planeado.

La también diputada señaló que el aplazamiento de este proceso se está llevando a cabo pese a que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, autorizó iniciar ya con los trabajos de entrega-recepción en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la mandataria explicó que la confusión se debe a una homologación de los tiempos que establece la Constitución capitalina y la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México, pues en la primera se establece que la transición sería el primero de octubre y en la segunda, el primero de septiembre.



No obstante anunció que la nueva fecha de entrada para los alcaldes electos sería el primero de octubre y por tanto los procesos de entrega-recepción podrían iniciarse lo más pronto posible.

Me reuní con el alcalde interino de #ÁlvaroObregón, @AlbertoEsteva, quien junto con su equipo, se sigue negando a que iniciemos el proceso de transición con las mesas de trabajo. No quieren tener un proceso de transición transparente. ¿Qué nos están ocultando? pic.twitter.com/0FHGDkpwRs — Lía Limón García (@lialimon) July 12, 2021

Sin embargo, Mariana Rodríguez manifestó que el motivo del retraso en Álvaro Obregón, también se debía a las impugnaciones que hay en otras alcaldías, situación que no tenía sentido porque en la alcaldía no hay tal proceso, "no es el caso y nosotros estamos esperando iniciar a la brevedad", reclamó.



Por su parte, Limón se reunió con Alberto Esteva y le solicitó iniciar cuanto antes las reuniones de trabajo con la Comisión de Transición en donde se discutirán temas de administración pública.

A partir de ello, la alcaldesa electa informó que este proceso se haría frente a la ciudadanía y que por el momento ha reanudado los recorridos en las colonias de la alcaldía para atender las demandas de los ciudadanos; asimismo señaló que de encontrar irregularidades serían notificadas a las autoridades.

ALCALDES DE OPOSICIÓN PIDEN RESPETO EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN

Los nueve alcaldes electos de la oposición denunciaron que el nuevo periodo de transición publicado por el Gobierno capitalino en la Gaceta Oficial, no les fue consultado y tampoco sometido a consenso, por lo que pidieron respeto al proceso.



No existen motivos para retrasar la transición en #ÁlvaroObregón. Los obregonenses merecen un proceso transparente y con cuentas claras, por ello exigimos que se respeten los tiempos ya acordados. pic.twitter.com/yVyhsLQtxl — Lía Limón García (@lialimon) July 10, 2021

Los alcaldes y alcaldesas señalaron que lo anterior reduce el tiempo de revisión para sus mesas de trabajo afectando la transparencia de los resultados y de igual forma rechazaron que las impugnaciones interfirieran de alguna manera en la entrega y recepción de las administraciones.



"No hay razón para frenar los procesos de transición y mucho menos cuando los márgenes de diferencia en los resultados fueron tan amplios", puntualizaron.