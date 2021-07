Continua plantón alcalde de Toluca; le muestran apoyo 15 ediles mexiquenses

TOLUCA.-Al menos 15 alcaldes de distintos municipios del Estado de México se han sumado a la protesta que mantiene el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, en la Plaza de los Mártires contra el gobierno estatal, luego de que reconociera que se ha roto el diálogo en el que se pedían las partidas presupuestales completas para poder mantener la operatividad de la capital mexiquense.

Tras más de 20 horas de protesta, el alcalde señaló que el gobierno de la entidad busca "reducir esto a un pleito insignificante de dimes y diretes" a base de boletines "que ni siquiera están firmados".

LA RESPUESTA DEL GEM

Luego de que Juan Rodolfo Sánchez Gómez pernoctara en el zócalo de Toluca, el Gobierno del Estado de México dio a conocer, a través de un comunicado que ha entregado en tiempo y forma las participaciones federales y estatales a Toluca en cumplimiento con la Ley de Coordinación Fiscal y el Código Financiero del Estado de México y Municipios, de acuerdo con el calendario establecido los días 5, 17, 28 y último hábil de cada mes, fechas en las que se han depositado los recursos.

"Al municipio de Toluca, de acuerdo con la proyección de principio de año, le corresponden 1,721.5 millones de pesos (mdp) por concepto de participaciones federales y estatales, y al mes de junio tenía que recibir 884.9 mdp de acuerdo con el calendario de ministraciones, no obstante, los recursos entregados han sido por 916 mdp, 31.1 mdp adicionales a los proyectados para el periodo de enero-junio del presente año en la Ley de Ingresos debido a un aumento en la Recaudación Federal Participable", se destacó.

Así mismo se explicó que los descuentos que se han hecho a la partida presupuestaria recaen en las cuotas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), el anticipo de participaciones, así como créditos fiscales que tiene con el Sistema de Administración Tributaria por el incumplimiento en el pago del Impuesto sobre la Renta de los trabajadores del Ayuntamiento.

Al respecto, el primer edil de la capital mexiquense contestó que no es una problemática generada por su administración.

Acuden a la Plaza de los Mártires diferentes presidente municipales del Estado de México

"Si no nos hubieran dejado la deuda que nos dejaron, si desde el inicio de la administración se hubiera condicionado, estaría de acuerdo, porque entonces sería atribuible estrictamente a nosotros, pero se está perdiendo de vista que en Toluca con respeto, calma y paciencia, en su momento, en tiempo y forma hicimos del conocimiento de quienes tenían que saberlo el tamaño de la deuda que recibimos para que las participaciones no sólo llegaran puntualmente sino, como bien lo dice una compañera diputada, en proporción a la solución que había que darle a una deuda que nosotros no generamos".

EL PLANTÓN DE JUAN RODOLFO

Fue el lunes alrededor de las 22:45 horas que el alcalde de Toluca comenzó su plantón, señaló en ese momento que la deuda de 995 millones de pesos que heredó de administraciones pasadas le han generado al municipio no tener los recursos suficientes para pagar los 50 millones de pesos quincenales que se necesitan ni tampoco para cubrir el gasto corriente.

Este martes en conferencia de prensa destacó que la respuesta del Gem no es más que la muestra de la falta de voluntad política par resolver el problema.

"Había acuerdos, y los acuerdos se cumplen, y hoy lo que vengo a demandar es muy puntual: seriedad, respeto y justicia, eso es lo que venimos a exigir y qué bueno que me acompañan hoy presidentas y presidentes municipales para que la gente y, sobre todo, los servidores públicos de Toluca, sepan que hay otros municipios a los que tampoco les están pagando correctamente, porque no se ha aclarado que las cuentas que recibieron venían viciadas y dañadas, severamente cargadas de deudas y de compromisos previamente adquiridos", señaló el alcalde de Toluca.

SE SUMA AMANALCO AL PLANTÓN

Al plantón se sumó la alcaldesa de Amanalco de Becerra, Emma Colín, quien tampoco se moverá hasta llegar a un acuerdo que permita solventar los gastos de su localidad, pues ambos ediles coincidieron en que la falta de recursos no sólo afecta el pago de nóminas sino también el gasto corriente que incluye la gasolina y diesel que se ocupan en los vehículos oficiales como de colecta de basura, ambulancias y patrullas.

La alcaldesa señaló que esta quincena no se pagó a los casi 200 trabajadores, lo que hace necesario se liberen las participaciones puesto que se trata de familias que padecen por la falta de ingreso y en este momento el municipio cuenta con solo 114 mil pesos en tesorería, cuando se requieren 900 mil para el pago de la nómina.

Emma Colín y Juan Rodolfo Sánchez en plantón

Por lo anterior, Sánchez Gómez solicitó al Congreso local haga su parte y revise el origen de las causas y no confunda los efectos o motivos profundos de esta situación que se ha presentado en otros municipios de la entidad.

MUESTRAN SOLIDARIDAD OTROS ALCALDES

En la Plaza de los Mártires han hecho acto de presencia los alcaldes Gustavo Vargas, de Zinacantepec; Juan de la Cruz, de Temascalcingo;José Ángel René Reza Molina, de Xalatlaco; René Monterubio López, de Teotihuacán; Felipe Mejía Valdés, de Juchitepec; Armando García, de Valle de Chalco; Gabriela Gamboa de Metepec; Patricia Durán de Naucalpan; Juan Martín Orozpe Pérez de Temamatla; Dionisio Becerril de Joquicingo; Sandra Luz Facón de Texcoco; Rodrigo Ruiz Martínez de Papalotla, Alejandro Tenorio Esquivel de San Felipe del Progreso; así como distintos diputados locales y federales todos de extracción morenista.

Cada uno de ellos expresó que viven la misma situación que Toluca, en mayor o menor medida, como Gabriela Gamboa, presidenta municipal de Metepec, quien reconoció que su municipio cuenta con finanzas sanas pero no por las partidas estatales, ya que éstas han sido disminuidas sin motivo aparente.

Gabriela Gamboa, presidenta municipal de Metepec

Por su parte, el presidente municipal de Valle de Chalco, Armando García Méndez, explicó lo sensible del tema de las participaciones, por lo que señaló que sería muy conveniente que la Legislatura o el propio gobierno del estado revisaran esos temas y "volteara a ver a los municipios, porque la pandemia nos tiene devastados económicamente, estamos en infraestructura perdidos, hemos tenido muchas lluvias, nuestros pavimentos están hechos polvo, necesitamos ayuda urgente, necesitamos que salven a los municipios con conciencia política, con conciencia de gobierno, con conciencia ciudadana, por favor, de manera respetuosa cumplamos los acuerdos, ojalá no se hagan oídos sordos y nos escuche, ojalá que tengamos respuesta de la manera más inmediata posible".

TAMBIÉN SE SOLIDARIZARON DIPUTADOS

Ya por la tarde de este martes, diputados locales de Morena visitaron en la Plaza de los Mártires al presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, donde le externaron su apoyo al plantón en el que levantó la voz por las familias de los trabajadores de la administración de la capital, así como de otros municipios afectados por la insuficiencia de recursos económicos y que, hasta el momento, no ha recibido respuesta.

Los legisladores que manifestaron su respaldo al alcalde toluqueño fueron Mónica Álvarez Nemer, Montserrat Ruíz Páez, Liliana Gollas Trejo, Rosa María Zetina, Elizabeth Millán, Rosario Elizalde, Nancy Nápoles, Mariana Uribe, Emiliano Aguirre y Camilo Murillo.





(SAB)