Continua déficit de certificados de defunción en el Edomex

TOLUCA.-El problema de la falta de certificados de defunción y la ampliación a 24 horas del día, los siete días de la semana, del servicio de las 254 oficialías del Registro Civil que hay en el Estado de México, para cubrir la amplia demanda de las personas que fallecen a diario por covid-19, ya llegó hasta el grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en la 60 legislatura mexiquense.

En el tema de los certificados de defunción, tanto Gabino Zarza Sánchez, representante de Servicios Funerarios del Valle de Toluca, como la embalsamadora, María Leticia López Avilez, coinciden en que ellos no son los que requieren directamente el documento, sino que son los médicos de las distintas jurisdicciones sanitarias quienes ya no tienen folios que expedir a los familiares de las víctimas mortales de la pandemia y por consecuente, sin este documento ellos no pueden cremar o inhumar los restos humanos.

Este déficit ha derivado en que algunos médicos que cuentan con folios lleguen a venderlos a los familiares, cuando este trámite administrativo es gratuito, "no cuesta nada, pero hoy en día hay compañeros médicos que los venden en siete mil o nueve mil pesos y hay gente que no tiene dinero", indicó Zarza Sánchez.

Mientras que la señora López Avilez, quien labora en la zona oriente mexiquense, externó que "necesitamos que nos den suficientes certificados de defunción, no a nosotros directamente, pero que sí los médicos con los que trabajamos los tengan, pues son ellos los que extienden el documento a las familias y así nosotros podemos prestar el servicio de cremación de manera eficiente, que aumente el número, porque ha sido muy pequeño y esto ha suscitado muchos problemas para poder dar un buen servicio a los clientes y poder sepultar o incinerar como corresponde a los cadáveres".

En este sentido, la diputada local morenista, Azucena Cisneros Coss, señaló que, de acuerdo a declaraciones de los propietarios de funerarias, los familiares mantienen los cuerpos de sus seres queridos que mueren en casa de dos y hasta cinco días porque no hay certificados de defunción, tampoco actas de defunción, ni espacio en los crematorios.

Es de señalar que los certificados de defunción los emite la Secretaría de Salud federal, mientras que las actas de defunción corren a cargo del Registro Civil del Estado de México.

La diputada también hizo un llamado al gobierno estatal, para que las 254 oficialías extiendan su servicio las 24 horas del día y no cierren a las 13:00 horas como habitualmente lo hacen, además de que los días sábados y domingos también estén laborando.

"Tenemos una pandemia que lamentablemente está costando vidas y lo que tenemos que hacer como autoridades, por lo menos, es facilitarles a los deudos, todo lo que tiene que ver con las defunciones, con los trámites, esa es nuestra responsabilidad", argumentó la legisladora de Morena.

Urgió porque los certificados de defunción lleguen lo antes posible a los médicos quienes son los que se encargan de asentar en el documento las causas del fallecimiento de una persona, para que posteriormente los familiares de forma gratuita puedan acudir ante una oficialía para obtener el acta de defunción.

Por la escasez de certificados de defunción y la ampliación en el horario de las oficialías del Registro Civil, Gabino Zarza Sánchez, representante de Servicios Funerarios del Valle de Toluca y el empresario del ramo, Enrique Bautista Hernández, interpusieron una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos, la cual sigue su curso en el expediente CODHEM/TOL/42/2021.





