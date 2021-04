Continúa conflicto por proyecto de captación pluvial en Toluca

Posterior a las protestas de colonos, de comerciantes establecidos y activistas, realizada el jueves de la semana pasada , la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), abandonó por el momento el proyecto de construir un sistema de captación pluvial sobre el camellón de la avenida José María Pino Suárez, entre Paseo Tollocan y avenida Solidaridad Las Torres, en las inmediaciones de la terminal de autobuses de Toluca, por lo que decenas de árboles ya no fueron talados.

"Sinceramente no se habían dado cuenta del daño ecológico que se le quería hacer a esta zona, de por sí creo que hemos contaminado bastante, aunque no solo es cuestión del gobierno, también de la sociedad que no es muy responsable en las acciones o actos que hacemos, la semana pasada los vecinos cerraron las calles para protestar porque iban a tirar los árboles que están en Pino Suárez, esto sí hubiera afectado en el tema ambiental, porque Pino Suárez, es donde pasan muchos camiones, de hecho está demasiada contaminada esta parte y siento que el daño sería muy grande si llegaran a tirar los árboles", indicó la señorita Perla Sánchez, quien atiende un pequeño negocio de copias.

En tanto, una joven de nombre María del Rosario, celebró el hecho de que la CAEM no haya derribado alrededor de 200 arbolitos de diversos tamaños, "también hay que ser responsables nosotros como ciudadanos, no se, plantar un poquito más de arboles, no sé, en nuestras casas, tal vez en nuestras banquetas, si las dañan un poquito pero los poquitos árboles que hay en Toluca no nos ayudan a descontaminar, hay que poner un granito de arena, junto con el gobierno podemos hacer un trabajo muy grande, la gente también tenemos la responsabilidad de cuidar nuestras áreas naturales".

En una refaccionaria, el señor Ernesto Esquivel indicó que "quedó todo perfecto, que bueno que no los cortaron porque es la única calle que tenemos área verde, yo siempre me opuse a que cortaran los arbolitos", ¿entonces fue efectiva la manifestación de los vecinos para evitar que se cortaran los árboles?, "por supuesto, siempre tienes que manifestarte para que te hagan caso, no podemos quitar vida de la vida, a mi me pareció bien, deben pensar en alternativas donde no afecten la naturaleza".

La semana pasada el panorama en el camellón de la avenida Pino Suárez, a unos metros de una de las estaciones del tren interurbano Toluca-México, "pintaba" para un ecocidio, acusaban jóvenes activistas, pues decenas de arbolitos de distintos tamaños habían sido encerrados con hojas de triplay para posteriormente talarlos y así comenzar el proyecto de captación de agua de lluvia.

Fue la tarde del viernes, señalaron vecinos de la zona, cuando trabajadores desarmaron las tablas que se habían colocado para encerrar las plantaciones y tratar que nadie se diera cuenta lo que se planeaba hacer y junto con ello, personal del ayuntamiento de Toluca, dieron mantenimiento a la zona, pues se les aflojo un poco la tierra y se les amplió todos sus cajetes para que retengan su agua. También se limpió el área de basura y solo quedó tirada la hojarasca de los mismos arbolitos.

ACTIVISTA

De acuerdo a Dante Álvarez Jiménez, este proyecto truncado por el momento costaría alrededor de 33 millones de pesos, "el día que fui había un funcionario de la CAEM y dijo que iban a replantear el proyecto, quizá solo se esperarán a que pase la temporada electoral, ojalá y no".

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

Una fuente cercana al tema, sostuvo que la actual administración local no había otorgado permiso de cambio de uso de suelo y mucho menos permiso para que personal de la CAEM derribará decenas de arbolitos, es decir, el proyecto iba a ponerse en marcha de forma irregular.

fmma