Continúa aplicación de pruebas covid-19 en la CDMX; hacen filas hasta por 3 horas

Alejandro Gálvez acudió esta mañana a hacerse la prueba de detección de covid. Al salir los resultados de que es negativo, celebró con las manos hacia arriba, como si hubiera ganado una pelea. Gálvez es boxeador y se hizo la prueba para poder viajar el jueves a Monterrey, Nuevo León, a pelear a la legendaria arena López Mateos, donde pondrá sus puños en acción.

De 22 años, hizo fila en el quiosco ubicado en la explanada de la alcaldía Benito Juárez. Llegó a las 8 y media de la mañana y salió tres horas después, pero feliz.

"Me hicieron llorar con el popotito pero de ahí en fuera todo bien. La espera fue larga, casi tres horas. Es la felicidad porque si no, no me hubieran dejado boxear", dijo el pugilista, apodado El Gorila.

#Metrópoli | Alejandro llegó a las 8:30. Se irá pelear a Monterrey y necesitaba la prueba de detección de #Covid para pelear. Dice que lo hicieron llorar con el "popotito" pero de ahí en fuera todo bien. La espera fue de tres horas. #ep https://t.co/aNkc9D354S pic.twitter.com/olWBoxqt7T — La Silla Rota (@lasillarota) July 20, 2021

Durante toda la pandemia, El Gorila no ha estado ni siquiera con una gripe o tos, aseguró él mismo. Pero no dudó afirmar en que cuando sea su turno para recibir la vacuna, acudirá.

"El Gorila" salió negativo a covid-19; este fin de semana boxeará en Monterrey/ Fotografía: Marco Antonio Martínez

FUE RIQUÍSIMO

El boxeador fue acompañado por su madrina, Esther Rodrigo Mora, quien también acudió a hacerse la prueba, ya que en su casa hubo una persona con fiebre y no quería arriesgar a su mamá, de 89 años. Aunque no le preocupaba estar contagiada, cuando recibió el negativo, se alegró, reconoció.

"Fue riquísimo recibir el documento donde específica que dan negativo covid y arriba la gente joven, la gente grande, el deporte y todo", gritó y celebró Morita, quien además le pidió a sus acompañantes que se sumaran. Su grito desentonó con el ambiente solemne que hay en el quiosco, sobre todo entre quienes esperan el resultado de la prueba, que entrega un hombre con una bata médica azul transparente y un gorro en el rostro, además de su cubrebocas y una careta, y quien va pronunciado nombre y apellido.

Acuden a hacerse la prueba para la covid-19 / Fotografía: Marco Antonio Martínez

A quienes reciben un resultado positivo se les entrega un kit de Quédate en casa. Quienes son negativos simplemente agarran su documento y se van a su casa o a su trabajo. Algunas de las personas que se hacen la prueba van en familia y con niños, que también se la hacen. Para aminorar la espera, unos van equipados con bancos de plástico.

#Metrópoli | Así entregan los resultados de las pruebas #Covid en quiosco de la salud de la explanada de Benito Juárez. #ep https://t.co/WFyPVbFdOT pic.twitter.com/7TaCbqBvLV — La Silla Rota (@lasillarota) July 20, 2021

MÁS TRANQUILO CON EL NEGATIVO

Otra persona que acudió al Quiosco, fue Alexis, de 22 años, quien resultó negativo y eso lo hizo sentirse más tranquilo. Dijo que decidió hacerse la prueba porque estuvo con una persona en riesgo y además se lo pidieron en su trabajo. Se sintió bien atendido, aunque había algunas personas desentendidas que no resolvieron dudas y antes que atender a las personas, se ponían a platicar, se quejó.

#Metrópoli | Alexis llegó a las 7:30 am al quiosco, en la explanada de Benito Juárez. Debido a que estuvo en contacto con una persona contagiada y por su trabajo, fue a hacerse la prueba. Dice que el trato es muy tranquilo. #ep https://t.co/WFyPVbnCqj pic.twitter.com/E1n4nNrWyd — La Silla Rota (@lasillarota) July 20, 2021

Con el resultado negativo en mano, prometió que se seguirá cuidando, para que no le dé covid, que nunca ha padecido.

Hacen fila bajo el sol para entrar a la prueba / Fotografía: Marco Antonio Martínez

ESTO NO ES UN JUEGO

Al preguntarle su edad, 27 años, se le preguntó si se vacunará y sin dudarlo respondió que sí y sólo espera que salga la información para hacerlo. A quienes no se vacunen les advierte que por la situación -México está en su tercera ola de contagios de covid-19- prácticamente va a ser obligatorio.

"Esto no es un juego y yo he estado en contacto, he tenido personas cercanas a mí que tienen la enfermedad, afortunadamente no les pegó tan fuerte pero que se vacunen", explica.

"Si me voy a vacunar, el único miedo son las agujas pero la vacuna me la debo poner", reiteró Alexis, quien vive en Iztacalco pero acudió al quiosco de Benito Juárez porque trabaja en la demarcación.

Fotografía: Marco Antonio Martínez

CONTRASTES

En el quiosco de la explanada, pese al soleado día y a la fuente que hay a unos metros y la cual arroja sus chorros de agua juguetones, el ambiente es callado y contrasta con un evento que hay a unos metros, enfrente, en el Parque de los Venados. Ahí la organización Frente Popular Francisco Villa cerró con taxis la calle División del Norte para rendir un homenaje luctuoso a Francisco Villa, cuya estatua es rodeada de banderas rojas.

Los simpatizantes del Centauro del Norte están lejos de la actitud solemne de quienes se hacen pruebas. Ellos cantan el himno, platican, algunos sin cubrebocas. Otros se lo quitan para probar algún antojito como unos chicharrones de un puesto ambulante.

Enfrente, las pocas personas que platican lo hacen sobre dudas del quiosco o comentar algo de los documentos.

Por eso llama la atención la celebración de Morita.

NO NECESITO LA VACUNA

Como sucede entre amigos o familiares, entre Gálvez y ella hay diferencias sobre el tema de la vacuna. Mientras él no dudó en decir que se la pondrá, la postura de ella fue no aplicársela ni tiene previsto hacerlo. La razón es que deja todo en manos del amor de Dios, porque la convenció lo que le dijo una persona que lee la Biblia.

#Metrópoli | Esther fue a hacerse la prueba anticovid, y salió negativa, pero dice que no necesita la vacuna. Explica que una señora que lee la biblia le dijo "usted cree que este trapo -el cubrebocas- va a poder más que el amor de Dios". #ep https://t.co/WFyPVbnCqj pic.twitter.com/mT58Dcmwli — La Silla Rota (@lasillarota) July 20, 2021

"No necesito la vacuna. Una señora que lee la biblia me dijo ´¿usted cree que este trapo va a poder más que el amor de Dios? Y yo dije ´es cierto, tiene razón´´. Pero me lo pongo porque ya ve que no lo dejan a uno entrar en ningún lugar sin él, pero la verdad me siento muy bien de salud, conociendo pura gente linda en la calle, vivo feliz, Dios te bendiga", se despidió.

HAY QUE MADRUGAR

Ahí, en el mismo quiosco, un hombre llegó apresurado a preguntar a las 11:45am si aún puede hacerse pruebas. Le contestaron que no, que debe llegar a las 6am y esperar el reparto de fichas. Se fue, desalentado. Explicó que le piden la prueba en el trabajo, luego de que su esposa resultó contagiada. Aunque se hizo una prueba hace un par de semanas, debe hacerse otra y no estaba dispuesto a pagar entre mil y 3 mil pesos para hacérsela. Por eso acudió al quiosco, pero tendrá que madrugar este miércoles 21 de julio para alcanzar lugar.

Fotografía: Marco Antonio Martínez

SOLO ATIENDEN A DERECHOHABIENTES

A unos pasos de ahí, sobre Municipio Libre y Doctor Vértiz, hay otro quiosco que aparece enlistado por el gobierno de la Ciudad de México en la página http://test.covid19.cdmx.gob.mx como uno donde hay pruebas. Se trata de la clínica del IMSS conocida como Los Venados. Pero un empleado afirmó que sólo atienden a personas con síntomas de covid-19 y que lleven sus documentos que acrediten que son derechohabientes.

Por lo tanto no había fila para ingresar y la imagen contrastaba con la de hace unos meses donde a cada rato llegaban ambulancias con enfermos que llegaban encapsulados. La información proporcionada por el empleado contrasta con lo que el gobierno de la ciudad de México dio a conocer la semana pasada, de que habría 50 pruebas adicionales para personas no afiliadas al IMSS.

Por atención única a derechohabientes, ingresos de pacientes covid-19 bajan / Fotografía: Marco Antonio Martínez

Otro de los quioscos enlistados es el del Centro de Salud José María Rodríguez, en San Antonio Abad, casi esquina con el Viaducto. Ahí, a las 12:50pm ya no había nadie formado. Las fichas son limitadas. La sugerencia es llegar a las 6 de la mañana, con credencial de elector y una pluma.

Debido a la tercera ola de contagios de covid-19, el gobierno de la Ciudad de México realiza pruebas en 117 centros de salud y 18 macroquioscos, y reanudó este martes 20 de julio el programa de pruebas en centros comerciales.

El objetivo es realizar entre 21 y 22 mil pruebas diarias, cifra similar a las que se hacían en enero, en la segunda ola de contagios de la covid-19.

