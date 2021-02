Contingencias en CDMX, 2019 podría superar a 2018

En lo que va del 2019 se han activado tres contingencias ambientales, las mismas que en el 2018, debido a esto podría superar la mala calidad del aire del año pasado.

La #CalidadDelAire en la #CDMX y la mayor parte de la zona conurbada es de REGULAR a BUENA, en el municipio de #Ecatepec es MALA con un valor de 102 puntos del #ÍndicePM10. — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) 11 de abril de 2019

Durante el 2018, se registraron 3 fases de contingencia, según datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, convirtiéndose en el año con menor cantidad de contingencias de los últimos cuatro años.

Luego de que el 2018 fuera uno de los años con menos emisiones de contaminantes, así como con contingencias ambientales, la CDMX tuvo un inicio de 2019 con mala calidad del aire que llegó a los 157 puntos a las 9:00 horas, por lo que la Came activó la fase 1 de contingencia regional en la zona noreste.

Por #ContingenciaAmbiental el Programa #HoyNoCircula aplica para los vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación NON, y para TODOS los vehículos con HOLOGRAMA 2 y #EngomadoVerde.

Buenos días ?? pic.twitter.com/Bp64XWnyMG — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) 11 de abril de 2019

Este jueves se mantiene la primera fase de contingencia ambiental debido a los altos índices de ozono en la atmósfera, informó Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

Debido a la mala calidad del aire, fue activado dobre programa "Hoy no Circula", por lo que e las 5:00 a las 22:00 horas de hoy no pueden circular vehículos con holograma de verificación 2, 1, terminación de placa de circulación NON,engomado de color verde,sin holograma de verificación o con placas formadas sólo por letras. Todos los autos de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0”, vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción de las 06:00 a las 10:00 horas.









