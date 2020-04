Contingencia no preocupa a habitantes de Chicoloapan y Chimalhuacán

A los habitantes de los municipios conurbados que se ubican al oriente de la Ciudad de México, poco parece importarles el covid-19. Aglomeraciones de personas durante el día y la noche, son normales en Chimalhuacán y Chicoloapan, Estado de México. LA SILLA ROTA realizó un recorrido por colonias de ambas demarcaciones y observó las mínimas o nulas prevenciones entre mujeres y hombres para evitar el contagio del virus.

En Chicoloapan, las calles y avenidas son tomadas por jóvenes quienes ingieren bebidas alcohólicas en la vía pública, así como por familias que acuden a consumir alimentos en puestos ambulantes.

Este fin de semana autoridades del municipio realizaron recorridos por diferentes colonias del municipio, entre ellas Auris, Santa Rosa, Ara y Beta, ante las diferentes denuncias hechas por habitantes para que se retire a jóvenes que toman bebidas embriagantes en la vía pública o en fiestas en plena contingencia.

Con altavoces las autoridades pidieron a los más de 100 jóvenes que dejaran de tomar en la calle y regresaran a sus hogares para evitar contagios, sin embargo, el llamado fue tomado como un juego por mujeres y hombres.

"Nos encontramos en emergencia sanitaria con altos índices de contagio. No pueden estar ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle. Se les hace una atenta invitación a que regresen a sus domicilios. De manera contraria al dueño de la casa le vamos a cortar luz y agua", se escucha en un video subido a las redes sociales del municipio.

En la página de facebook del ayuntamiento, los usuarios realizaron diferentes comentarios, entre ellos, el sancionar a los padres de los menores, así como denunciar la realización de fiestas en diferentes partes del municipio.

"Se los hubieran llevado a todos al MP un ratito para que aprendan. Y a los papás también una sanción por dejar a sus criaturas salir sabiendo 1.la crisis sanitaria que hay y 2. Esta cómo está la violencia en el municipio. Y luego andan boletinando por qué no los encuentran. Conciencia es lo que nos falta", comentó la usuaria Veroo Lunaa.

"Deberían hacer estos recorridos x todas las unidades hay mucha gente inconsciente haciendo reuniones los negocios no están tomando las medidas sanitarias", escribió Isabel Romero.

Así lucen las calles de Chicoloapan y Chimalhuacán a pesar de #cuarentena

Hasta el pasado viernes, en Chicoloapan se tenían confirmados nueve casos.

En Chimalhuacán municipio que colinda con Chicoloapan, personas de la tercera edad, adultos, jóvenes y niños conviven sin temor en la cabecera municipal a pesar de que el inmueble hay una pancarta en la que se pide a los habitantes a respetar las medidas sanitarias.

Durante el recorrido realizado por LA SILLA ROTA se observó a comercios de ropa, tenis, así como no esenciales abiertos. A un costado del Palacio Municipal, se instaló un tianguis ambulante donde se observa a familias enteras comiendo en puestos ambulantes o realizando compras sin ninguna medida de seguridad.

"Venimos a comer, solo a eso. Sabemos de la contingencia, pero hay que sacar a la familia a dar una vuelta. Claro que nos da miedo, pero es más probable que muera en un asalto que por el virus", considera Octavio, habitante del municipio, quien acudió con su esposa y tres hijos a comer al tianguis.

"Mientras no nos digan nada los del municipio, vamos a seguir vendiendo. Qué puedo hacer, si no trabajo no como y tampoco mis hijos. Entiendo que el virus es contagioso, pero no voy a dejar de comer", menciona Laura, vendedora de verduras.

