Contaminación también golpea al bolsillo de los chilangos

La contaminación no sólo está pegando en la salud de los chilangos, sino también en su bolsillo, ya que los problemas respiratorios los están llevando a atenderse con médicos particulares, quienes dicen que hasta un 60% de los pacientes que han recibido son por este tipo de padecimientos.

Las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México informaron que no hay un incremento en el número de casos por padecimientos respiratorios y enfatizaron que por ahora no existe una situación de emergencia, pero que las personas que lo requieran podrán tener el servicio aunque no sean derechohabientes.

Sin embargo, los médicos particulares son quienes dicen que han registrado un aumento en sus consultas, principalmente por personas con problemas respiratorios relacionados con la contaminación y el clima que hay en la capital del país.

Carlos Ramírez, médico general, indica que desde el fin de semana recibió a más pacientes con síntomas de rinitis alérgica, que causa síntomas similares al de un resfriado: secreción nasal, ardor en los ojos, congestión, estornudos y presión en los senos nasales.

Destaca que en los últimos días han tenido alrededor de 125 pacientes, 80 ayer y 45 hoy, "estamos hablando que es un 60% que viene por problemas respiratorios, de rinitis la mayoría".

Una situación similar es la que describió el médico Fernando Peralta, quien declara que sí ha crecido el número de personas que atiende y estima que los pacientes con problemas de vías respiratorias aumentaron un 5%.

Vienen precisamente con ese tipo de problemas. Hay un dato muy importante, la mayoría andamos con la famosa carraspera, con esa flemita que vamos sacando, pero eso es un signo de que la contaminación está ahí. No vamos al médico, pero sí tenemos esa sensación de la garganta de que algo hay ahí, le llamamos carraspera, pero es irritación faringea", explica.

Sin embargo, el médico Roberto Fernández menciona que él no ha registrado un aumento en el número de consultas diarias, aunque sí ha recibido a más gente con enfermedades respiratorias, las cuales no atribuye sólo a la contaminación, sino también al calor que se siente en la capital.

Los tres médicos consultados por La Silla Rota recordaron que la contaminación afecta con mayor frecuencia a personas que ya presentan enfermedades como asma, época y enfisema pulmonar, ya que agravan sus malestares. Mientras que niños y adultos mayores también son población en situación de riesgo.

Las personas que acuden a consultas privadas para recibir atención médica gastan entre 30 y 120 pesos, la suma se eleva hasta 500 o 600 pesos si acuden con algún especialista. A esta cifra hay que agregarle el costo de las medicinas que requieran, así que la contaminación también está asfixiando el bolsillo de la gente.

