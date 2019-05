Contaminación "pega" a turismo en CDMX

SHARENII GUZMÁN 16/05/2019 08:06 p.m.

En el sexto día de crisis de mala calidad del aire en la Ciudad de México, los sitios turísticos lucieron con poca afluencia. Los visitantes prefirieron lugares cerrados como museos o restaurantes.

Prestadores de servicios y guías de turistas consultados por La Silla Rota coincidieron que esta semana a raíz de los altos niveles de contaminación del aire, principalmente por partículas suspendidas, la gente hizo una pausa y no visitó los lugares turísticos al aire libre.

Salvador Juárez, danzante en el Zócalo de la ciudad, comentó que se nota que la contaminación pegó a los turistas. "Sí afectó, desde el domingo pasado dejó de venir gente. Si disminuyó el turismo. En otro momento, la plaza está llena y ahorita parece lunes en la mañana, ósea vacío".

Parte de la atracción de visitar el Zócalo de la ciudad son los danzantes, también conocidos como concheros, que se ubican en la Plaza de Seminario. Realizan bailes y limpias a cambio de una cooperación voluntaria. Dentro de sus rituales, el humo es uno de los principales elementos: queman incienso y yerbas. Situación que se supone está restringida por la doble contingencia ambiental.

Salvador señaló que hasta el momento las autoridades no les han dicho nada. Este viernes tendrán una reunión para ver si les dan permiso de trabajar durante el fin de semana. "Por lo menos, no nos han dicho nada respecto al humo".

Carlos Ignacio es un adolescente de Sonora, acompañó a sus papás a un curso y aprovechó para vacacionar en la ciudad. Sin embargo, la contaminación le afectó en la salud. "Sentí como si me estuvieran tirando humo de cigarro en la cara. Me dolían los ojos. Incluso hoy en la mañana me salió sangre de la nariz".

Debido a la mala calidad del aire la familia de Carlos Ignacio visitó el Templo Mayor. "Venimos al centro, pero está muy feo el ambiente, mejor nos metemos a un museo. Mañana queremos ir a las pirámides de Teotihuacán, pero vemos como amanece, si sigue igual de contaminado, no vamos", dijo su mamá.

Este jueves por segundo día consecutivo se activó la contingencia ambiental extraordinaria por partículas 2.5M y ozono. Se suspendieron las actividades al aire libre, así como el doble Hoy No Circula. Tampoco hubo clases en todos los niveles de educación.

El tránsito en las calles del centro cedió un poco, también la afluencia de visitantes, mas no la contaminación. Quienes lo resienten y no por los efectos en la salud, sino en el bolsillo son los prestadores de servicios.

Karla Mendiola, una guía de turistas, que trabaja afuera del Palacio de Bellas Artes indicó que esta semana bajó mucho la afluencia de turistas y eso mermó en su economía. "Por lo menos dejé de percibir un 50 por ciento menos. No ha habido gente y la poca que hay no quiere estar afuera ni caminar".

Molly Sheare, una turista de Estados Unidos, visitó por primera vez la Ciudad de México junto con una amiga. Llegaron el domingo y se la han pasado encerradas en el hotel y en museos. "Es muy mala la contaminación. No podemos ver todos los lugares. Nos estamos quedando adentro".

Este jueves visitaron el centro de la ciudad y comentaron que la contaminación se siente mucho más que en la colonia Condesa, donde se están quedando. "Ahí hay más árboles". Por eso, para salir se compraron un par de mascarillas.

En Xochimilco, una de las zonas turísticas más emblemáticas de la ciudad, también les pegó la contaminación. En el embarcadero Fernando Celada en Nativitas, las trajineras lucen vacías.

"A nosotros las contaminación nos pegó de manera sustancial. Esta semana bajó el turismo casi en un 60 por ciento. Nosotros creemos que fue por la contaminación. Ayer que fue el Día del Maestro y que en otros años tenemos mucha gente, casi no hubo. Esperamos que se recupere el fin de semana", dijo Carlos Fuentes, prestador de servicios.

En conferencia de prensa en el gobierno de la Ciudad de México, Graciela Raga, del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la UNAM anunció que en los próximos días persistirán las condiciones ambientales que no permitirán vientos fuertes y se mantendrán las temperaturas altas, por lo que se prevé que sea hasta el sábado que haya una mejora y que pueda ayudar a aminorar las partículas suspendidas generadas por los incendios.

