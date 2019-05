Contaminación de CDMX afecta a niños como si fueran fumadores

DIEGO JOAQUÍN HERNÁNDEZ 02/05/2019 10:15 p.m.

Debido a la mala calidad del aire reportada en la Ciudad de México durante los últimos meses, particularmente en abril de 2019 (en el que sólo hubo un día sin altos niveles), un grupo de personas afectadas por los altos niveles de contaminación reclaman a la Jefa de gobierno de la CDMX, así como a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) por las nuevas reglas de verificación de vehículos.

Por lo que se ha iniciado un proceso legal en contra de dichas autoridades capitalinas.



TE PUEDE INTERESAR: Se estancó el plan para reducir contaminación en CDMX

De acuerdo con el abogado ambientalista Bernardo Bolaños, los cambios en materia de verificación vehicular promovidos por Claudia Sheinbaum tienen repercusiones en la salud de los habitantes de la ciudad, principalmente en niños, en quienes las afectaciones equivalen a tener niños fumadores en la CDMX.

En lo que va del 2019, las contingencias ambientales por ozono declaradas en la Ciudad de México han superado las de 2018.

Según Bolaño, los menores que piden limosna en las calles de la ciudad están expuestos al aire de peor calidad que un mexicano puede respirar.

No porque vivas en una megalópolis como esta, pues ya tienes que considerar que vas a morir de cáncer de pulmón", apuntó el experto en entrevista con La Silla Rota. "Se puede mejorar, sí es posible", agregó.

Entre otro tipo de enfermedades que derivan a la mala calidad del aire, se encuentran el desarrollo demencia senil y alzheimer en adultos mayores, además de infecciones indirectas (de estómago, por ejemplo), envejecimiento prematuro, e insuficiencia pulmonar, entre la que se encuentra el asma.

LA DEMANDA

En virtud de las repercusiones que esto puede tener en la población, un grupo de ciudadanos y abogados ambientalistas levantó una demanda en contra de la Jefa de gobierno Sheinbaum, y la Secretaría de Medio Ambiente de la capital, ya que previo a la aprobación de las nuevas reglas de verificación se tenía conocimiento de los posibles daños.

Los cambios permitieron que vehículos que contaban con holograma 1 y cero consiguieran retroceder una escala, con lo que cerca de 170 mil autos que no circulaban al menos un día a la semana puedan circular de manera diaria.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y los autos híbridos o con holograma 00? Hallan nuevo error para evadir fotocívicas

"El gobierno, ahora frente a las demandas, dice que los cambios no tienen que ver con la contaminación, pero de que hubo cambios, eso no se discute; que se sabía que se podía incrementar la contaminación tampoco se discute", apunta Bolaños. "Especialistas decían –agrega-: a ver si no se les escapa el control de la calidad del aire, antes de que ocurriera, porque por sentido común se sabía que decenas de miles de autos iban a sumarse la circulación diaria"

LO QUE SE BUSCA

En este sentido, el abogado destaca que lo que se busca es regresar al modelo de verificación anterior, ya que si bien en 2018 la calidad del aire no era buena, es el mejor registro que se ha tenido dentro del último lustro.

"Hacerlo en el corto plazo en muy difícil. Es decir, los jueces no sienten que sea tan fácil ordenar a la segunda persona más poderosa del país después del presidente, que es la jefa de gobierno de la ciudad de México, decirle, ´te equivocaste, y ahora verifica como verificabas en 2018, en lo que queda de este semestre´".

Sin embargo, acepta que se trata de una lucha a mediano y largo plazo.

No vamos a permitir que vuelva a relajarse, a disminuirse la exigencia a los automovilistas todo por un, seguramente, interés político, que es el de tener los votos o el apoyo de los automovilistas", detalla.

PROBLEMA MULTIFACTORIAL

Al igual, Bernardo Bolaño señala que se trata de un problema que tiene que ver con múltiples factores, entre los que se encuentran los contaminantes emitidos por fábricas, gasolineras con malos controles, la intensa luz solar, incluso cenizas volcánicas.

No obstante, el reclamo se basa en las acciones de las autoridades que pueden reducir los daños. Como el garantizar un transporte público de calidad, así como la centralización que padece México, ya que algunos de los afectados que requieren de atención especializada sólo pueden encontrarla en centros de salud ubicados en la capital.

No se trata de golpear al gobierno del DF por sus siglas políticas o por alguna otra razón, es simplemente que ´mi hijo está enfermo´, que ´miles de personas están enfermas´. Con los niveles de contaminación que tenemos en estos momentos, las personas enfermas de las vías respiratorias o con enfermedades cardiovasculares, ven agudizados sus síntomas. Y las personas que no estaban enfermas, algunas caen y se enferman de enfermedades que pueden ser irreversibles", concluyó Bolaño.

LEA TAMBIEN Conoce las razones de AMLO para cancelar el NAICM en Texcoco El impacto ambiental, el suelo donde se construiría, el costo, entre las razones del presidente López Obrador para optar por Santa Lucía

LEA TAMBIEN "Lo único que nos queda es el baño"; CDMX desmantela estaciones de policía De contar con equipo nuevo, entre computadoras, escritorios, pantallas, baños, estantes y salas de juntas, el inmobiliario ha sido retirado de las estaciones

djh