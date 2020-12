Contaminación agravaría riesgo de morir por covid en Edomex: expertos

NAUCALPAN.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió que la contaminación atmosférica que se registra en el Valle de México podría agravar el riesgo de muerte por covid-19 durante la temporada invernal, por lo que autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México solicitaron a la población desistir de actividades como la quema de pirotecnia y pastizales, así como el uso del automóvil, anafres y de fogatas, para evitar la concentración de partículas en la atmósfera.

El director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, Horacio Riojas Rodríguez, explicó que, con base en los resultados del análisis de los efectos agudos y crónicos que pudiera originar la contaminación atmosférica en pacientes con covid-19, el cual se realizó en mayo de este año en 20 ciudades, se detectó que la concentración de dióxidos, nitrógenos y partículas PM10 y PM2.5, incrementaron el riesgo de mortalidad por este virus.

Indicó que los resultados obtenidos son similares a los estudiados en otros países de Europa, en Estados Unidos y China; sin embargo, recalcó que este fenómeno no debe considerarse como el principal factor de riesgo para la transmisión, pero sí haría que el riesgo de contagio se presente con mayor frecuencia y que los casos pudieran ser más graves, por lo que pidió considerar como nuevos grupos vulnerables a personas obesas, hipertensas e inmunodeprimidas.

Explicó que está comprobado que la contaminación del aire aumenta el riesgo de enfermedades como la influenza y la covid-19, entre otros padecimientos de las vías respiratorias, pues se estima que se registran 14 mil 600 muertes prematuras que están asociadas con la presencia de partículas PM2.5.

Riojas Hernández aseveró que está demostrado que los casos de infecciones bacterianas y virales que han estado expuestos a una cantidad crónica de contaminación, enfrentan una menor capacidad inmunológica y su organismo cuenta con menos defensas para combatir al patógeno, por lo que es necesario que se privilegie la conservación de un entorno saludable.

DESCARTAN INTENSIFICAR HOY NO CIRCULA

Ante los resultados de estos estudios, el coordinador ejecutivo de la CAMe, Víctor Hugo Páramo, aseveró que es necesario evitar las condiciones desfavorables en el aire que se presentan en esta época seca-fría de diciembre y enero, por la falta de dispersión de contaminantes y la inversión térmica, aunque descartó intensificar el programa Hoy No Circula durante la temporada navideña, pues consideró que no se puede limitar la movilidad ante la emergencia sanitaria.

Apuntó que, por el contrario, se prevé usar el programa de contingencias de manera regional y solo en caso de que la concentración de contaminantes se presente en dos o más zonas, se aplicaría un programa de restricción a la circulación bajo ciertas consideraciones que pudiera ameritar la emergencia sanitaria.

Por ello, recomendó evitar actividades propias de la Navidad y el Año Nuevo, como la prendida de fogatas, cohetes y juegos pirotécnicos, además de la quema de pastizales y el uso de ladrilleras y hornos artesanales, así como privilegiar la reducción de emisiones de vehículos con diésel.

(Horacio Riojas)

Además, pidió a la población estar atenta al nuevo índice de calidad del aire que entró en vigor este mismo año, con la intención de tomar las decisiones adecuadas, en caso de que aumenten los niveles de contaminación en los siguientes días para prevenir este tipo de enfermedades.

Por su parte, la directora general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica del Estado de México, Carolina García Cañón, apuntó que, en caso de que se registren estos altos niveles de contaminación atmosférica, se evite la exposición al aire libre, especialmente, para niños y adultos mayores, limitar las actividades sociales y recreativas, evitar el ejercicio vigoroso, protegerse de cambios bruscos de temperatura, evitar fumar, cubrirse nariz y boca, así como consumir alimentos ricos en vitamina A, C y D.

(Víctor Hugo Páramo)

Los secretarios de Medio Ambiente de la Ciudad de México y del Estado de México, Marina Robles García y Jorge Rescala Pérez, respectivamente, coincidieron en que, derivado de la contingencia sanitaria que se enfrenta por la covid-19, las autoridades estatales y federales trabajan de manera coordinada para prevenir la contaminación atmosférica en esta época, para no poner en riesgo la salud de la población.

(Ameyaltzin Salazar)