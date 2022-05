Consultaré con vecinos el tema de los rótulos en establecimientos: Sandra Cuevas

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio a conocer que consultará con vecinos y comerciantes el tema de la eliminación de rótulos comerciales que identifican a puestos semifijos, medida que ya había puesto en marcha para sustituirlos por un fondo blanco con un logo gris de la alcaldía.

El tema ha causado polémica en recientes días y estuvo presente en la comparecencia que dio la funcionaria ante las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local del Congreso capitalino.

Cuevas explicó que la imagen visual que busca imponer no tiene que ver con un ataque a los artistas.

"La gente que se dedica a rotular son personas con oficio, hoy el gobierno toma la decisión de unificar, poner en orden, se retiran los rótulos, no es arte, pueden ser usos y costumbres, sin embargo, no me gusta ser necia. Ya lo platicaré con la gente que esté preocupada por el tema. Hay vecinos que dicen me encanta, la misma diputada Ana Villagrán lo dijo, ya lo diremos si lo dejamos o no", dijo ante los diputados integrantes de las comisiones.

Ante las críticas recibidas de que borrar los logos de identidad de las imágenes de torterías y taquerías tiene una carga de clasismo, lo descartó.

"Dijeron clasismo, no sé qué imagen quieran hacerme parecer, sé vivir sin nada, así como sé vivir en la opulencia y no tengo esa forma que quieren hacer ver de la alcaldesa. No es agredir a comerciantes porque de ahí vengo y gracias a mis papás que eran comerciantes es que soy alcaldesa", afirmó.

Cuevas aprovechó para decir que la pinta de puestos no es algo privativo de la demarcación y que ella lo ha visto en la Gustavo A. Madero, donde los puestos están pintados de blanco, tienen el logo de la alcaldía y además el del gobierno capitalino.

Aclaró que no fue ella quien ordenó borrar los murales del mercado Juárez y que eso ocurrió mientras estaba suspendida de su cargo, por la denuncia que tres policías hicieron contra ella por haberlos agredido.

"Jamás ordené quitarlo, cuando pasa yo no estaba en funciones, estaba suspendida cuando hicieron esas atrocidades, las dos personas que lo hicieron ya no están en la alcaldía, uno tenía cargo de director y otro era jefe de departamento. El administrador del mercado también es responsable. Días después, ya en funciones nos sentamos con el artista y quedamos en reponer su arte. Vamos a reponerlo y alcaldía Cuauhtémoc va a cubrir los gastos", adelantó.

VA A DISCIPLINAR A COMERCIANTES

En su primera intervención ante los legisladores, aseguró que no ha quitado a comerciantes ambulantes, sino que los ha reordenado.

"Vamos a respetar a comerciantes, lo que sí he logrado es que no se multipliquen", afirmó.

"Los que ya estén los vamos a estar disciplinando, esa es la palabra correcta, para que no estén en descontento con la ciudad", explicó sobre el ordenamiento.

Para ello su administración ha comenzado un censo, ya que el registro oficial que recibió es que había 13 mil comerciantes, pero la realidad es que son alrededor de 100 mil.

"Era gente que no pagaba impuestos, por eso ahora si los ven con sombrilla blanca o logo, es porque ya tienen número de identificación".

LA MORELOS ES HOGAR DEL CRIMEN ORGANIZADO

En materia de seguridad afirmó que su gestión es la primera en presentar una investigación a la Fiscalía General de la República para ir a hoteles donde se vendía droga, abusar de niñas y hacer pornografía infantil, pero que ahora gracias a su trabajo de inteligencia, esos hoteles están cerrados.

Aseguró que se redujo el 40 por ciento la incidencia delictiva respecto a 2021 en coordinación con la Guardia Nacional y las Secretarías de la Defensa Nacional y la de Seguridad Ciudadana. La alcaldía ha hecho además 107 operativos bengalas, que son caravanas donde cada corporación va con sus unidades y recorre las colonias de la demarcación.

También dijo que ha realizado 10 operativos en la colonia Morelos, donde "todos sabemos que es el hogar del crimen organizado" y explicó que es porque ahí está Tepito y La Lagunilla, por eso se han metido de lleno.

Cuevas informó que a su llegada encontró tres deportivos muy feos. El Maracaná, Plaza de los Ángeles y el Gilberto Owen. Dijo que los tres eran de una sola persona, vinculada al crimen organizado.

"Llegaba, decía soy de la Unión (de Tepito) y para entrar y jugar debes pagar una cantidad. Lo que hicimos fue retirárselo, no fue una cuestión sencilla, pero lo logramos y ahora esos tres deportivos y canchas son gratuitas, no hay negocio para la alcaldía, quien pueda asistir puede hacerlo", aseguró.

NO GOBIERNA PARA AGRADAR

La comparecencia duró alrededor de tres horas, en los que Cuevas respondió a los cuestionamientos de legisladores y aclaró que ella no aspira a reelegirse, ni a otro cargo público.

"Yo no gobierno para ningún partido político, no gobierno para la jefa de gobierno, no gobierno para agradarle a nadie, gobierno para dar resultados, para eso a mí me contrataron y para eso me pagan poco más de 100 mil pesos. Es por esa razón que trabajo como trabajo porque mi única aspiración es mejorar a las colonias, mi única aspiración es cambiarle la vida a alguien y eso sí lo he logrado, y hoy lo estoy demostrando con el informe que estoy entregando", puntualizó.

También reveló, mientras hablaba de los bunkers de seguridad, que está obsesionada con la limpieza.

"Yo estoy peleada con la limpieza y con que todo sea blanco".

La relación con algunos de sus funcionarios también fue tema de la comparecencia. Afirmó que derivado de denuncias, ha aceptado renuncias, "por no decir los hemos echado" por tratar mal a vecinos, y eso ha abarcado desde directores a gente que administraba mercados, varios de Tepito donde la misma administradora estaba vinculada a un grupo de La Unión.

"O gente de Nómina 8 que llegaban a corromper, no a trabajar", criticó.

Un tema que afloró y que causó diversas opiniones, fue el de los recursos autogenerados en baños de mercados, ya que cuando ella llegó, reportó en los primeros meses que era 400 por ciento más alto que lo que había dicho la anterior administración, encabezada por el morenista Néstor Núñez. Eso provocó el cuestionamiento del diputado morenista Temístocles Villanueva, quien atribuyó esa baja a los dos años de pandemia, 2020 y 2021, en que los establecimientos estaban cerrados.

Sin embargo, Sandra Cuevas le reviró y le recordó que la pandemia no duró los tres años de gobierno, que empezó en 2018 y dejó entrever que podría haber una denuncia para investigar el tema.

Durante su comparecencia, la alcaldesa definió su estilo político.

"Me encanta trabajar, ni siquiera aspiro a reelegirme. Soy una política no tradicional que se ganó el lugar donde está por mi temple, inteligencia y habilidad y tomo las decisiones que considero son las adecuadas".









(SAB)