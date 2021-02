Construyen departamentos de manera ilegal en Ciudad Satélite

NAUCALPAN.- Vecinos del Circuito Educadores de Ciudad Satélite exigieron al Gobierno de Naucalpan frenar la construcción de un complejo de departamentos, conformado por cuatro pisos, el cual se construye en el predio marcado con el número 22-K, pues esta zona continúa con un uso de suelo de tipo habitacional unifamiliar, en donde las edificaciones no deben exceder los tres niveles como máximo.

Vecinos de Ciudad Satélite acusaron que, a pesar de que sobre la construcción se han colocado sellos de clausura en al menos dos ocasiones por parte del gobierno municipal, en las últimas semanas, los responsables retomaron los trabajos de construcción para terminar el conjunto de seis departamentos que se han puesto a la venta, a pesar de encontrarse en la ilegalidad.

"Todos los días están trabajando, no entendemos por qué si estaban clausurados, pues claramente no cumplen con el uso de suelo permitido. Todo Satélite fue concebido con un uso de suelo habitacional unifamiliar y aquí se quiere hacer un multifamiliar. No entendemos de quién es el negocio, pero no vamos a permitir que intenten sobrepoblar Circuito Educadores y que, poco a poco, nos vayan robando la tranquilidad en nuestras casas", manifestó un vecino.

LICENCIA SE HABRÍA ENTREGADO EN LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN

De acuerdo con los colonos, la obra se inició a finales de 2018, en la entonces administración del panista Víctor Gálvez, en la cual aparentemente se le habría concedido, de manera irregular, la licencia de construcción al responsable de la obra; sin embargo, fue hasta mediados del año 2019, cuando los vecinos se percataron que se trataba de un conjunto de departamentos que excedían la altura permitida en este fraccionamiento.

"Nosotros nos movimos para que suspendieran la obra y sí lo hicieron, pero el año pasado, mientras estaba la pandemia, intentaron darnos madruguete y siguieron avanzando en la obra. Nuevamente, exigimos que la pararan, pero el constructor solo cubrió con plásticos el frente, para que no se apreciara que seguían trabajando adentro y, desde que inició este año, nos dimos cuenta que ya están prácticamente terminados", mencionó una vecina de este Circuito.

Al realizar un recorrido por las inmediaciones, se pudo constatar que la edificación no cuenta con ningún sello de suspensión o clausura, por lo que se apreció a algunos trabajadores en la obra y aunque es evidente que la construcción superó las dimensiones permitidas, autoridades locales no han acudido para revisar ésta, aun cuando permanentemente se realizan patrullajes en la zona.

CADA DEPARTAMENTO CUESTA 2.7 MDP

En el portal propiedades.com, se detalla que este conjunto habitacional está conformado por seis departamentos de 85 metros cuadrados cada uno – dos por piso-, los cuales cuentan con dos recámaras, dos baños, sala, comedor, cocina integral y una zona común como roof garden de 140 metros cuadrados, además de que la planta baja servirá como estacionamiento, con un cajón para cada uno.



En el anuncio publicado el 24 de mayo de 2019, se estipula que el precio de cada departamento es de dos millones 760 mil pesos aproximadamente; es decir, de 30 mil 400 por metro cuadrado, con un compromiso de entrega en enero de 2020, lo cual no sucedió.

INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL PDUM

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Ciudad Satélite, Jazmín Priego, indicó que la obra de Circuito Educadores 22-K ha sido reportada en diversas ocasiones al gobierno municipal por parte de la Asociación de Colonos, dadas las irregularidades en las que aparentemente se ha construido; sin embargo, hasta ahora, no se ha evitado que sigan los trabajos en este multifamiliar.

Señaló que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal (PDUM) vigente, en Ciudad de Satélite, solo están autorizadas construcciones de tres pisos con una altura de siete metros cada uno, mientras que en el plan que se acaba de autorizar en diciembre de 2020, pero que no ha sido publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, por lo que no ha entrado en vigor, quedaron autorizados los mismos tres niveles, pero con una altura de nueve metros cada uno, por lo que esta edificación es irregular a todas luces.

La Silla Rota solicitó información al Gobierno del Naucalpan acerca de la licencia de construcción con la que cuenta el particular para hacer dicha obra, así como el estatus que guarda ante la Secretaría de Planeación Urbana, pero, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta, aunque la alcaldesa Patricia Durán Reveles ha señalado, en diversas ocasiones, que su administración no ha otorgado ninguna licencia de construcción en estos dos años.





(Sharira Abundez)