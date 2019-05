Conocida e impune, banda que intentó asaltar a escolta de De Mauleón

ANTONIO NIETO 07/05/2019 07:59 p.m.

El grupo delictivo que pretendió robar el automóvil del periodista Héctor de Mauelón, y que atacó a su escolta, proviene de la colonia Dos Ríos, alcaldía de Álvaro Obregón y tiene un largo historial.

Este lunes, el guardia de seguridad del escritor repelió una agresión de tres delincuentes que intentaron despojarlo de un auto Mazda color negro mientras esperaba de De Mauleón quien comía en un restaurante de la colonia Condesa. Un asaltante murió y otro resultó herido.

Según las pesquisas de la Procuraduría, anexadas a la carpeta FCH/CUH-2/UI-3C/D/3402/05-2019, el delincuente abatido fue identificado como Félix Alonso "N", de 35 años de edad, a quien se le relaciona con al menos dos investigaciones por robo de vehículo con violencia.

El que quedó lesionado, Miguel Ángel "N", tiene 4 ingresos a prisión por robo, además de 2 averiguaciones. Su hermano, entrevistado por agentes de Investigación, intentó confundirlos al dar un nombre falso: Jesús Barrera Vázquez.

Su hermano insistió en que se dedicaba a pintar automóviles, que vivía con su novia y no tenía hijos. No obstante, al cruzar información con la Policía capitalina se descubrió que era Miguel Ángel "N", de 36 años de edad y ex presidiario.

Fue cambiado del Hospital Coss donde estaba internado a otra clínica en Iztacalco, en la cual está bajo custodia.

El que logró huir tras el tiroteo afuera de un restaurante en Francisco Márquez y Mazatlán, en la Condesa, lo hizo primero a pie y posteriormente al parecer en un taxi. Esto se deduce por dichos de testigos, pero hasta el momento no hay evidencia en video por parte del C5 ni de cámaras particulares.

Los asaltantes que buscaban apoderarse de un Mazda del periodista Héctor de Mauleón tienen por lo menos una década operando en colonias de clase media y alta.

Las investigaciones de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Ciudadana avanzan hacia una banda especializada en automóviles de modelo reciente y por encargo.

Los antecedentes de quien se presume es el líder, Miguel Ángel "N", señalan que pasó del robo a transeúnte con violencia al de vehículo.

El Mayor del Ejército retirado que impidió el atraco y enfrentó a los sospechosos ya fue liberado al acreditarse que actuó conforme a los protocolos y que su permiso de portación de arma de fuego estaba en regla. Tiene 60 años de edad y un expediente limpio en el Ejército, confiaron fuentes de la Procuraduría capitalina.

El "punto ciego"

Los asaltantes que buscaban apoderarse de un Mazda del periodista Héctor de Mauleón tienen por lo menos una década operando en colonias de clase media y alta.

El punto donde tuvo lugar la balacera con el Mayor del Ejército retirado, el cual labora como escolta, es propicio para este tipo de asaltos, pues no hay cámaras del C4 cercanas y el abundante follaje de los árboles bloquea a las que pudieran hacer acercamientos con el zoom.

Además, el modo de operar que se detectó con este caso y por lo menos dos más en la zona, consumados en este año, es que aprovechan que la víctima está dentro de su coche, distraída o con el motor apagado porque espera a alguien.

Personal que tiene la indagatoria bajo su cargo ha localizado a algunos otros afectados para que reconozcan al asaltante abatido y al lesionado, pero no se ha recibido cooperación.

La búsqueda de denunciantes se ha enfocado en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, pues al menos en la Condesa el robo de vehículo con violencia registra pocas carpetas, detallaron en la PGJ.

Las zonas con más robo de autos

LA SILLA ROTA realizó una revisión a las carpetas de investigación por robo a vehículo con y sin violencia desde el año 2016.

El año en el que se registraron más casos fue en 2018 con 11,951, siendo diciembre el mes con más denuncias, seguido de noviembre y octubre.

Las alcaldías con más carpetas de investigación durante este año fueron Iztapalapa con 2,749, Gustavo A. Madero con 1,712 y Azcapotzalco con 777.

El segundo año con más robos a vehículo con y sin violencia fue 2016 con 11,941 carpetas de investigación, la mayoría de ellas durante el mes de octubre con 1,118, septiembre con 1,090 y agosto con 1,084.

La mayoría de delitos de este tipo se cometieron en la alcaldía Iztapalapa que cuenta con 2,287 carpetas, Gustavo A. Madero con 1, 883 y Benito Juárez con 903.

Durante el 2017 se registraron 1, 177 casos de robo a vehículo, de los cuales la mayoría ocurrieron en enero con 1, 100, seguido de diciembre con 1,020 y octubre con 1,019. Las alcaldías con más denuncias durante este año fueron Iztapalapa con 2, 483, Gustavo A. Madero con 1,534 y Coyoacán con 877.