¿Conoces los módulos de recaudación de Edomex? Te decimos dónde se ubican

El Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Finanzas pone a disposición de los ciudadanos los Módulos Integrales de Recaudación a través de los cuales se podrán llevar a cabo diversos trámites administrativos y pagos de contribuciones estatales.

Los pagos que se pueden realizar son trámites electrónicos de control vehícular como las altas y bajas, cambios de propietario, reposición de tarjeta de circulación y renovación de placas.

De igual forma en estos quioscos se pueden realizar los pagos de tenencia vehícular así como también la emisión de actas de nacimiento certificadas por el Registro Civil tanto del Estado de México como de otras entidades del país.

A su vez, estos módulos permiten a los ciudadanos realizar el pago de las siguientes infracciones viales:

-Multas por verificación extemporánea. Licencias de conducir.

-Multas por infracción de tránsito.

-Derechos para trámites de control vehicular. Prestación de servicios.

-Otros

Otro de los trámites que se pueden realizar a través de estas máquinas son la obtención del Comprobante Fiscal Digital por pago de contribuciones estatales así como la emisión del formato universal de pago.

(Foto descriptiva: Cuartoscuro)

¿DÓNDE SE UBICAN?

-Plaza Coacalco Power Center: Avenida José López Portillo s/n, Calpulli del Valle, Código Postal 55717, Coacalco de Berriozabal, Estado de México.

-Plaza Tecámac Power Center: Carretera Federal Pachuca - Mexico, Hueyotenco, Código Postal 55740, Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México.

-Centro Las Américas: Avenida Central s/n, Fraccionamiento Las Américas, Sosa Texcoco, Código Postal 55075, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

-Centro Comercial Paseo Ventura: Fraccionamiento Las Américas, Sosa Texcoco, Código Postal 55070, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

-Plaza Centella: Carretera Cuautitlán – Tultepec 1, El Terremoto, Código Postal 54800, Cuautitlán, Estado de México.

-Premium Outlets Punta Norte: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque, Código Postal 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

-Plaza Satélite: Centro Comercial 2251, Ciudad Satélite, Código Postal 53100, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

-La Cúspide Sky Mall: Avenida Lomas Verdes 1200, Boulevares, Código Postal 53126, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

-Centro de Servicios Fiscales Texcoco: Benjamín Robles s/n, San Mateo, Código Postal 56110, Texcoco, Estado de México.

-Plaza Neza: Avenida General Lázaro Cárdenas, Rey Neza, Codigo Postal 57809, Nezahualcóyotl. estado de Mexico.

-City Shops Valle Dorado: Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho 3130, Valle Dorado, Código Postal 54020, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

-Centro Comercial Sentura: Periferico Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 1434, San Andres Atenco, Codigo Postal 54040, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

-Centro Comercial Interlomas: Boulevard Interlomas, Sub ancla 16, Centro Comercial Interlomas, No. Ext. 5 No. Int. Roofgarden, Centro Urbano San Fernando la Herradura, Código Postal 52786, Huixquilucan, Estado de México.

-Centro de Servicios Fiscales Zumpango: Francisco Javier Mina No. Ext. 25 No. Int. Sin número, Col. Barrio de San Juan, Código Postal 55600, Zumpango, Estado de México.

-San Martín de las Pirámides: Casa de Cultura "Neteotiloyan" Avenida de los Deportes S/N, Colonia Centro, Municipio San Martín de las Pirámides Valle de Teotihuacán, Estado de México.

-Centro Tepozán: Los Reyes Acaquilpan s/n, Tepozanes, Código Postal 56420, Nezahualcóyotl, Estado de México.

-Town Square Metepec: Desarrollo Comercial Town Square Metepec, Av. Ignacio Comonfort No. 1100, Norte Lte-1, Col. La Providencia. Código Postal 52177, Metepec, Estado de México.

-Plaza Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, Plaza Chimalhuacán s/n, Santa María Nativitas, Código Postal 56335 Chimalhuacán, Estado de México.

-Patio Toluca: Vértice, Código Postal 50090, Toluca, Estado de México.

-Plaza Tlalne Fashion Mall: Avenida Sor Juana Inés de La Cruz No. 280, San Lorenzo, Código Postal 54033, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

De igual forma el Gobierno del Estado de México pone a disposición los siguientes número teléfonicos para mayores informes: 800 715 43 50 y el (722) 226 17 51 así como el correo electrónico asismex@edomex.gob.mx.

CAO