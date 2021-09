Conoce al nuevo consejo cultural en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México presentó este martes a los integrantes del Consejo Asesor de Cultura integrado por 13 personalidades reconocidas de las artes escénicas, literatura, fotografía, gastronomía, periodismo y más.

La secretaria de Cultura de la capital, Vanessa Bohórquez López informó que este consejo será el primer cuerpo colegiado en la historia cultural de la capital que se encargará de promover, fomentar y fortalecer el acceso de las expresiones culturales sin cobrar por su labor.

Para ello se tienen planeados cuatro ejes de trabajo: “Cine en la Ciudad”, “Artes Escénicas en tu Barrio”, “Fomento a la Lectura” que iniciará su primera actividad presencial con la Feria del Libro en el Zócalo capitalino del 8 al 17 de octubre; y “Reactivación de Espacios Artísticos”.

En conferencia de prensa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la Secretaria de Cultura de la capital, Vannesa Bohórquez, presenta el Consejo Asesor de Cultura de la CDMX.

LOS 13 ASESORES DE CULTURA EN LA CDMX

Paloma Sáiz Tejero es una activista cultural y fotógrafa mexicana que se dedica a la promoción y ampliación de grupos lectores a través de distintos programas, como lo son las "Brigadas para leer en libertad", "Para Leer de Boleto en el Metro" "Letras en Rebeldía", "Letras en Guardia" y "Letras en Llamas"; también ha formado parte de grupos de libreros independientes, editores, escritores, periodistas y promotores culturales.

Gracias a todos

Dolores Heredia Lerma es una actriz y activista mexicana originaria de La Paz, en Baja California Sur; su trayectoria la ha llevado a trabajar con producciones cinematográficas tanto comerciales como independientes, lo que coincide con la nueva iniciativa del Gobierno capitalino, pues el eje de trabajo cinematográfico proyectará también cintas que no tengan difusión masiva.

Dolores se formó en el Centro Universitario de Teatro UNAM y en 2017 fue elegida presidenta de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine (FIACNE) y dos años antes presidió la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Gabriela Cámara es una chef mexicana originaria de Chihuahua; en 2019 fue nombrada embajadora de gastronomía y cultura mexicana en la Ciudad de México; además es escritora del libro "Mi cocina de Ciudad de México: Recetas y Convicciones" catalogado como un referente nacional e internacional.

Para apoyarnos en la colaboración cultural entre California y Ciudad de México y ayudarnos en Turismo y Cultura, nombré a la reconocida chef Gabriela Cámara embajadora honorífica de la Ciudad de México.

Humberto Musacchio es un periodista sonorense, conductor de Radio Red en La República de las Letras, conocido por su labor al frente de las secciones culturales de los diarios más reconocidos del país. Fue jefe de Cultura en El Universal, director de "Comala", el suplemento cultural de El Financiero y director de las revistas Kiosko y Mira; también fue jefe de redacción en Unomásuno y actualmente escribe para Excélsior y el semanario Siempre!

Asimismo se ha destacado como escritor de las crónicas "Ciudad Quebrada" (1985), "Hojas del tiempo" (1993) y "Urbe fugitiva" (2002).

Encuentra mis podcast de radio en

Jesús Ochoa es actor de teatro, televisión y cine; calificado como un reconocido actor mexicano que ha incursionado también en la comedia y el doblaje de cintas comerciales; ha dejado huella en las cintas mexicanas de finales de los siglos XX y XXI, entre ellas La ley de Herodes (1999), Hombre en llamas (2004), El segundo aire (2001) y No se aceptan devoluciones (2013).

Además participó en el debut de largometrajes de José María Yazpik con Polvo en 2019.

Lorena E. Hernandez es escritora y promotora de la lectura en Tepic, además de comentarista y comunicadora de libros. Estudió Letras Hispánicas en la UNAM; actualmente es la directora del Festival Letras en Tepic y ha publicado cuentos, poemas, antologías y un libro; también dirige la consultoría "Se Habla Español".

Luis Fernando de Tavira Noruega es un dramaturgo, director de teatro, ensayista y pedagogo mexicano con experiencia en la dirección de 50 espectáculos teatrales tanto mexicanos como extranjeros. Actualmente es miembro del Consejo Mundial de las Artes de la Comunidad Europea y ha sido becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

De 2008 a 2016 fue director artístico de la Compañía Nacional de Teatro, además de haber sido el fundador y director de escena del grupo Teatro Taller Épico de la UNAM. Asimismo fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes.

Armando Bartra es especialista en Sociología y Desarrollo Rural; estudió Filosofía en la Facultad de la UNAM, actualmente es profesor e investigador en la UAM Xochimilco.

Ha escrito más de 30 libros y 300 artículos periodísticos de análisis y divulgación sobre historia y ciencias sociales.

Coral Revueltas Valle es una artista visual especializada en Grabado, estudió la licenciatura con el mismo nombre en La Esmeralda, de la Ciudad de México y una maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos; ha sido partícipe de múltiples exposiciones nacionales e internacionales.

Damián Alcázar es un reconocido actor mexicano cuya trayectoria escénica ha sido reconocida en múltiples ocasiones, entre las que destacan el Ariel a Mejor Actor en 199 y 2004 y el mismo premio en la categoría Mejor Actor de Reparto años después por "Lolo"; en los últimos años también ha incursionado en la política.

Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Centro de Experimentación Teatral y en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y durante ocho años trabajo en dos compañías de teatro.

Horacio Franco es el flautista más reconocido de México y uno de los músicos más importantes del mundo, al año ofrece un promedio de 150 conciertos de música clásica, popular y tradicional. También es director de orquesta y ha tenido importantes participaciones en recintos nacionales e internacionales como la Filarmónica de Querétaro, Ciudad e México, Bellas Artes, Cappella Cervantina, el INBA y la Academy of St Martín in the Fields.

Además es un activista social en pro de los derechos de las comunidades LGBT.

Hoy a las 12:00 tendré el gusto de charlar con César Rangel y tocar un par de piezas en vivo por la página de Facebook del Metro CDMX

Leonel Durán Solís es director del Museo Nacional de las Culturas Populares, profesor, investigador y antropólogo social con doctorado por la École Pratique d'Hautes Ètudes.

