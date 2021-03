Congreso local aún no es notificado sobre caso Sandra Vaca

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Margarita Saldaña, informó que el Poder Legislativo local aún no ha sido notificado sobre la presunta orden de aprehensión que un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, giró en contra de la diputada del PRI, Sandra Vaca, por trata de personas y asociación delictuosa.

"Hasta hace unos minutos que volví a preguntar si teníamos alguna notificación, el Congreso no ha recibido ninguna", afirmó Saldaña.

La presidenta de la Mesa Directiva fue cuestionada por medios de comunicación sobre si la legisladora priísta tiene fuero, y de manera contundente explicó que ni ella ni ningún legislador local lo tiene.

"Cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de México, en la cual participé como Constituyente, el artículo 66, donde se habla de la responsabilidad penal, se habla de todas las personas, no exclusivamente de los diputados, de cualquier servidor público si son responsables de los delitos que cometan, en la Ciudad de México nadie goza de fuero, dice el artículo en su numeral 1".

Dijo que a diferencia de los legisladores de la Cámara de Diputados, en la capital ningún diputado tiene fuero.

"Aquí no hay un juicio de procedencia".

Aclaró que por no haber sido notificado el Congreso, los legisladores locales desconocen el alcance de los delitos por los que se acusa a Vaca, así como a su ex jefe, el ex dirigente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

"Lo que conocemos es por los medios de comunicación".

Saldaña explicó que si hay una orden de aprehensión, el Congreso no tiene facultad alguna para intermediar.

"No hay una intermediación del Congreso en el procedimiento que se debe seguir con respecto a lo que se tenga que realizar, como dicen los medios de comunicación. El Congreso no entraría para nada", remarcó.

Se le consultó sobre si Vaca participó este martes 9 de marzo en la sesión, y respondió que no estuvo y no hay registro de su asistencia, aunque previamente ha sido regular su asistencia.

"No la ubico como faltista".

LLEGA GRACIAS A UNA JUANITA

Vaca, quien fue secretaria particular de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en 2014 fue presentada en un reportaje de MVS Noticias como parte de la red de trata de personas que trabajaba para el exdirigente priísta. De acuerdo con el portal, era reclutadora de mujeres jóvenes para ser empleadas y prostituidas por el llamado Zar de la Basura.

La exsecretaria particular de Gutiérrez de la Torre, llegó a la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, luego de que Edna Gutiérrez renunciara a su diputación, lo que le permitió llegar al cargo.

Aunque se ha mantenido, apenas tomó protesta se le quitó la presidencia de la comisión de Niñez, debido a las acusaciones que pesaban contra ella por presuntamente formar parte de la red de trata, encabezada por Gutiérrez de la Torre.

Este año, el nombre de Sandra Esther Vaca Cortés saltó, luego de que, de acuerdo con el semanario Proceso, se registró el 24 de enero como aspirante a diputada federal por el distrito 8, que abarca distritos electorales de Venustiano Carranza y la Cuauhtémoc.





(Sharira Abundez)