Congreso de CDMX pide información sobre Insabi

La llegada del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al país también ha ocasionado discusiones a nivel local, pues este martes el Congreso de la Ciudad de México pidió a las dependencias locales información sobre el instituto.

Mediante un punto de acuerdo presentado por el diputado local del PRD, Jorge Gaviño, se solicitó a la Consejería Jurídica y la Secretaría de Salud local, que den a conocer el Acuerdo de Coordinación que firmaron con el Insabi en el que tendría que garantizarse el acceso a los servicios médicos.

Asimismo, Gaviño declaró que “la gente necesita certidumbre, pues los millones de afiliados al Seguro Popular dependen de este servicio y deben tener la información para poder exigir que se les brinde”.

?? Solicita el #CongresoCDMX a la @CDMXConsejeria y la @SSaludCdMx presentar el acuerdo firmado con el #INSABI



??El diputado @jorgegavino (PRD), apuntó que tras la desaparición del #SeguroPopular es necesario saber detalles del #INSABI



?????https://t.co/tALeO61LcS pic.twitter.com/j6VnRYoAqP — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) January 15, 2020

El legislador señaló que el organismo descentralizado “se puso en funcionamiento sin capacitación, reglas de operación y sin que los principales implicados, supieran cómo se iba a implementar”.

El Seguro Popular tenía tres millones de afiliados en la capital por lo que el diputado subrayó que es necesario transparentar y conocer detalles del nuevo Instituto que busca otorgar salud gratuita y universal a todos los mexicanos.

“¿Por qué no hay portal de transparencia?, no han dicho en qué consiste y la misión del Insabi es loable, nadie puede estar en contra de salud gratuita y universal, que no será posible si no hay recursos necesarios”, concluyó.

(Frida Mendoza)