Congreso aprueba tipificar como delito las terapias de conversión

El Congreso de la Ciudad de México aprobó, en sesión extraordinaria, la prohibición de las llamadas terapias de conversión, usadas para modificar o corregir la orientación sexual e identidad de género, y en contra de la libre autodeterminación de las personas.

Con 49 votos a favor, nueve en contra y 5 abstenciones, la modificación al artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México fue modificado luego de casi tres horas de discusión.

El dictamen fue elaborado por las Comisiones de Igualdad de Género y la de Administración y Procuración de Justicia.

Entre quienes votaron en contra estaba Fernando Aboitiz, de la fracción de Encuentro Social, así como las panistas América Rangel, Gabriela Salido, Diego Garrido, Christian Von Roerich y Pablo Montes de Oca.

Pero el coordinador de la bancada panista, Mauricio Tabe, votó a favor del dictamen. Reconoció que hubo diferencias en la fracción que encabeza.

La sesión legislativa se celebra a distancia, y aún faltan tres temas por discutir: reformas al Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en materia de violencia política de género; reformas a la Ley de Participación Ciudadana, así como a la ley orgánica dela Fiscalía General de Justicia de la de la ciudad de México.

Comunidad LGBT+ se manifiesta a favor

Durante la sesión, integrantes de la comunidad LGBTTI estuvieron presentes afuera del recinto para apoyar esta iniciativa.

De acuerdo con Milenio, afuera del Congreso local se encontraba Iván Tagle director general de la asociación civil Yaaj que trabaja en pro de los derechos de la comunidad LGBTTI y dijo que esperaban que esta iniciativa fuera aprobada por los legisladores para castigar a quienes promueven y participan en dichas terapias.

Sheinbaum, a favor de sancionar terapias de conversión

Ante la iniciativa del Congreso para penalizar las terapias de conversión, Sheinbaum declaró durante la conferencia de prensa que está “totalmente de acuerdo, me parece que es de la inquisición querer cambiar la orientación sexual de una persona con terapias, no creo que corresponda a los sistemas de salud del siglo XXI, a las libertades de esta ciudad y los derechos, son medidas que no corresponden a una ciudad de derechos y me parece bien que el Congreso no reconozca estas terapias porque no corresponden al conocimiento científico”.

Comisión de Derechos Humanos celebra decisión del Congreso

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México celebró que el pleno del Congreso capitalino aprobara el dictamen.

"La decisión en el Pleno del Congreso transmite un contundente mensaje normativo de reprobación a esas prácticas que han lesionado a las personas, a través de sesiones individuales o colectivas, para reiterar la desaprobación por una orientación sexual o identidad de género, distintas de las heterosexuales y cisgénero o, en casos extremos pero frecuentes, por medio de aislamientos, violaciones “correctivas”, privación de alimento y sueño, violencia psicológica, inyecciones hormonales e incluso electrochoques", publicaron en un comunicado.

Asimismo, la Comisión señaló que el trabajo sostenido de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y de las instituciones ha llevado a la Ciudad de México a ser la primera entidad federativa en prohibir las llamadas terapias de conversión, en congruencia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, parte del corpus constitucional mexicano, así como con las Recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Experto Independiente de las Naciones Unidas para los Derechos LGBT, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de los diversos Mecanismos interpretativos Convencionales.

(Sharira Abundez)