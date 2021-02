Confusión y dudas sobre en qué farmacias y plazas harán pruebas covid

Las pruebas gratis de covid-19 que el gobierno de la Ciudad de México ofreció realizar en conjunto con el sector privado en centros comerciales y farmacias, solo se realizan en horarios limitados y en algunas sucursales o centros comerciales.

Además, las ubicaciones de dichos puntos no es posible consultarla en la página de test.covid19.cdmx.gob, donde sí se encuentra la información sobre los kioskos de salud.

La Silla Rota visitó algunos de los puntos donde se informó habría pruebas gratis desde el 21 de febrero, como parte de la estrategia conjunta con farmacias privadas, tiendas departamentales y centros comerciales para aumentar la capacidad de pruebas.

PRUEBAS, PERO NO GRATIS

En Chedraui Universidad, dentro de la plaza Pabellón del Valle, a una cuadra de la estación del Metro Zapata, dos guardias informaron que las pruebas se hacen del lado de la entrada del estacionamiento, en Miguel Laurent, pero sólo el domingo y martes, de 12 a 4 de la tarde.

En el mismo Pabellón hay una Farmacia Benavides, que forma parte de la estrategia. Sí había pruebas, pero no gratis, sino por 499 pesos. La dependiente dijo que estaba al tanto del convenio pero no de que ahí se fueran a hacer pruebas gratis. Agregó que quizá en la tienda Chedraui supieran algo. Ahí se le preguntó a personal de la tienda pero su respuesta fue que no tenían información.

La Silla Rota también visitó una sucursal de la farmacia San Pablo, otra de las aliadas en la estrategia para aumentar la capacidad de pruebas. La sucursal elegida fue la de Xola esquina con Andalucía, en la colonia Álamos. Ahí se hacen pruebas pero no son gratis. Un cartel informa que de toda la cadena, solo en tres se podrán hacer sin costo: Centro comercial Santa Fe, Parque Vía Vallejo y Chedraui Tenayuca.

Otra de las cadenas que acompañará la estrategia es Farmacias del Ahorro. La Silla Rota visitó la sucursal de Avenida Universidad 218, en la Narvarte. Ahí un policía informó que están enterados, pero no les han avisado cuando se aplicarán las pruebas gratis y si se harán en esa sucursal.

SERÁ EN 42 FARMACIAS Y 10 PLAZAS COMERCIALES

El viernes 19 de febrero el gobierno anunció la colaboración con el sector privado, para aumentar la capacidad de pruebas, con 2 mil adicionales diarias. Informó que el programa iniciaba el 21 de febrero. Mientras el gobierno capitalino otorgará las pruebas que se realicen de manera gratuita y las farmacias, tiendas departamentales y centros comerciales por su parte brindarán el apoyo con personal médico para realizar las pruebas en sus establecimientos.

Las pruebas gratuitas en colaboración con el sector privado se podrán realizar en 42 farmacias privadas y 10 plazas comerciales, y se suman a los 230 puntos instalados por el gobierno capitalino.

Entre los participantes están las Farmacias del Ahorro, San Pablo Farmacia, Farmacia Benavides, Super Farmacia, YZA Farmacias, así como las asociaciones nacionales de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANtad) y la Nacional de Distribuidores de Medicinas (Anadim).

A ellos se sumaron los centros comerciales Perisur, Chedraui Universidad (en Pabellón del Valle), Parque Vía Vallejo, Parque Tezontle y Zentralia Churubusco, entre otros.

NADIE ATIENDE

El tema fue abordado en la conferencia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, donde un representante de un medio de comunicación mencionó que en Tenayuca y Vallejo no había nadie que atendiera para la prueba de covid-19 gratuita prometida.

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark informó que lunes y martes no se harán pruebas, debido a que los puestos sólo operarán de miércoles a domingo, por eso no estaban abiertos este lunes 22 de febrero.

"Porque los fines (de semana), de miércoles en adelante, fue cuando los mismos centros comerciales nos comentaron que tienen mayor aforo, que no valía mucho la pena por el número de personas que asistían los lunes y los martes".





(Sharira Abundez)