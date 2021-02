Confrontan cambios de uso de suelo a vecinos y alcaldía

“Los vecinos pidieron información por transparencia refiriéndose a estudios técnicos, pero la información les fue negada debido a que no hay esos documentos, hay diagnósticos que están públicos. Es un plan beneficioso, bien estudiado, que se acerque la gente a nosotros, estamos abiertos a explicar detalladamente cada lote, no hay nada oculto, no hay información restringida ni oculta, no hay nada oscuro", indicó Luis Cota.