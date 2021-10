Confrontaciones con Sheinbaum: alcaldes de oposición, por el control en CDMX

Las confrontaciones entre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y los nueve alcaldes que tomarán posesión este 1 de octubre, continuarán, previeron analistas políticos a La Silla Rota.

"Seguiremos viendo estas confrontaciones, no había habido antes entre alcaldes o jefes delegacionales y jefe de Gobierno, porque se daban por vencidos los opositores, pero luego del milagrito de Sheinbaum de perder la ciudad van a luchar", pronosticó el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jorge Márquez.

Incluso, la posibilidad de que el bloque conformado por los nueve alcaldes opositores se divida, se ve lejana, consideró por su parte la analista política y columnista, Ivonne Acuña.

"La única manera en que no se mantendría es que el secretario de Gobierno, Martí Batres y Morena hicieran un trabajo de operación política muy fino para ofrecerles algo que les convenga más que estar unidos, sería la única manera en que se separaran, que hubiera ofrecimientos individuales a los partidos para que les conviniera más que estar juntos, pero si eso no pasa será difícil que se quiebren, siendo que les conviene más estar juntos, máxime con esa intención de recuperar espacios y quitárselos a Morena", previó.

Sobre si de los nueve alcaldes podría salir un posible candidato a la jefatura de Gobierno para 2024, ambos coincidieron en que sí.

"Los alcaldes de Benito Juárez y Cuajimalpa, Santiago Taboada y Adrián Rubalcava, respectivamente, ya no pueden reelegirse, son muy fuertes, son dos posibles gallos. Hay que ver cómo actúan los otros alcaldes, y quién suena con fuerza es la de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por la demarcación y vínculo con Monreal. Entre ellos va a salir el candidato, así se conformó la de Sheinbaum desde una delegación. Ahí están las figuras para tratar de hacer oposición al proyecto de Morena", expresó Márquez.

Por su parte Acuña dijo que sí podría salir, pero además de tener méritos, deberá ser carismático, pues tendrá el hándicap de que quien sea candidato de Morena contará con el aval del presidente López Obrador.

"Ahí está el riesgo para Morena, que por confiarse en eso se descuide, entonces veremos si en tres años logran construir una imagen a quien sea competencia del candidato de López Obrador para 2024 a la jefatura de Gobierno".

Los alcaldes electos opositores a Morena y que formaron la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México son Lía Limón, de Álvaro Obregón; Margarita Saldaña, de Azcapotzalco; Santiago Taboada, de Benito Juárez; Giovanni Gutiérrez, de Coyoacán; Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa; Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc; Luis Gerardo Quijano, en Magdalena Contreras; Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo; y Alfa González, de Tlalpan.

SITUACIÓN INÉDITA

La derrota en la ciudad de México en los comicios el 6 de junio, planteó un escenario inédito para la izquierda, que dominó la ciudad primero con el PRD y luego con Morena, construido a partir de desprendimientos del partido del Sol Azteca, convocados y atraídos por López Obrador.

Al no tener oposición, la izquierda no estaba acostumbrada a negociar, decidía desde la jefatura de Gobierno los recursos y estaba acostumbrada a que los jefes delegacionales y luego alcaldes eran aliados, casi empleados del jefe de Gobierno en turno, explicó Jorge Márquez, quien también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

"La convivencia no tenía tantas asperezas dada la debilidad de los alcaldes, terminaban pataleando y sometiéndose", agregó el excoordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

LOS PRIMEROS MESES LA PASARÁN MAL

Un caso era el de los panistas, quienes nunca estaban conformes con el reparto del dinero, pero acababan sometiéndose porque tenían una representación minoritaria en el Congreso.

"No había habido una alianza priistas-panistas-perredistas para una verdadera pluralidad. Era un gobierno que se acostumbró a no tener contrapesos", remarcó el académico.

"El gobierno capitalino no sabe negociar porque nunca ha tenido que negociar. El primer asunto se vio en el berrinche de que no quisieron entregar cuentas ni abrir las puertas para la transición, mientras que a Sheinbaum hace 3 años le dieron acceso con meses de anticipación a su toma de posesión, pero ahora es medidito y de último minuto. La van a pasar mal los alcaldes en lo que resta del año porque seguramente dejaron vacías las cuentas de las alcaldías", añadió.

Márquez previó que lo siguiente que va a pasar es que habrá judicialización de trámites en las alcaldías, por parte de la estructura burocrática que no se va a querer ir y eso va a generar una serie de tensiones, juicios y obstáculos para los nuevos alcaldes.

"Va a empezar un pleito feo por el último reducto, por cada microespacio entre la oposición y Morena".

A ello se suma que Morena no está dispuesto a soltar el control del Congreso, donde ya se allegó al diputado, Janecarlo Lozano, que llegó por el PRD. Otro problema que se avecina es que con la liberación la semana pasada del ex subsecretario de Finanzas de la administración de Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Vásquez, el exfuncionario puede soltar información contra los alcaldes.

"Hay una serie de amenazas, va a jugar rudo el grupo de Martí Batres".

ALCALDES PODRÁN DAR BATALLA

Márquez consideró que de hecho Batres será quien tome el control del gobierno, ya que la jefa de Gobierno ya está más metida en su precampaña, ya cuida más su imagen y sale a más eventos con el presidente, como ocurrió en Chiapas a fines de agosto, y a Xochimilco la semana pasada.

"Cambió el gobierno porque él es más rudo. Él fue secretario de Desarrollo, es más rudo, se dice que maneja grupos de choque. Sheinbaum es más elegante". Pese a ello, los alcaldes sí tienen posibilidades de dar batalla, aseguró.

"Aunque hagan juicios, ellos pueden correr gente, tendrán acceso a archivos, van a tener información que no tenían, van a ver los contratistas, ellos tendrán su arsenal para atacar a Sheinbaum, es algo que da el acceso al poder, da más herramientas para protegerte", expresó el docente, experto en materias de historia, política y poder.

A ello se suma la posibilidad de que algunos alcaldes utilicen dinero no contabilizado de antros y comerciantes ambulantes, y generar movilizaciones, entonces, así como enfrentarán obstáculos, tendrán dientes. "Ya están en la competencia, mientras que antes estaban derrotados, aplastados".

CONFLICTO ARTIFICIAL

Ivonne Acuña, quien es docente en la Universidad Iberoamericana, por su parte destacó que los alcaldes de oposición comenzaron a pelear antes de tomar posesión, aunque opinó que al gobierno de Sheinbaum le faltaron reflejos para responder en el caso del zafarrancho del 30 de agosto, en el que los integrantes de la UNACDMX quisieron entrar al Congreso, pero un cerco policíaco se los impidió, siendo la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, herida en su rostro.

"Haber puesto a la policía para que se aventaran a los escudos fue una provocación, pero le faltaron reflejos al secretario de Gobierno, Martí Batres".

El bloque representa un riesgo para la elección de 2024 y el intento de refrendar a Morena en la Ciudad de México y en la presidencia.

"Sí, que hayan perdido nueve alcaldías no es halagüeño, puede complicar las cosas para el 2024 porque parte del bastión de votos es la ciudad, aunque ganaron 10 estados, no sabemos qué tanto trabajo de base tienen ahí".

Respecto a las facultades acotadas que han reclamado los alcaldes, deberían pedir a sus diputados ayuda para cambiar eso.

"Modificar las facultades de los alcaldes es una cuestión legislativa, Sheinbaum hace lo que la Constitución le permite y entonces el pleito no sería con ella, sino con el Poder legislativo. Hay disponibilidad para el diálogo, no le convendría a la jefa de gobierno no hacerlo".

Aunque el presidente y la propia jefa de Gobierno afirmaron que la derrota fue por la clase media, hubo otros factores que la causaron, como la falta de trabajo dentro de la base morenista y el exceso de confianza.

"Yo vi a partidos como el PRD y el PAN movilizados intentando ganar las alcaldías, mientras que de parte de Morena hubo descuido que no pueden darse el lujo de ganar en 2024".

-¿Sí hay riesgo para el 2024?

Sí hay un riesgo. Se le culpó a ella de la derrota porque no tiene perfil político. Su perfil es científico, pero en términos políticos no es una gran operadora como Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard o hasta el propio Batres, por eso pusieron a este último, pero no solo será su trabajo, sino del partido.

Una alcaldía que llamará la atención es la de Cuauhtémoc, que es donde nació Morena en la capital, es donde se encuentran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que en las elecciones la candidata de Morena, Dolores Padierna, perdió ante la joven Sandra Cuevas, ligada al exjefe delegacional, Ricardo Monreal, quien es rival de Sheinbaum, ya que también busca la candidatura presidencial.

"En la Cuauhtémoc habrá que ver cómo funciona, bajo el rumor de que ahí operó Monreal, también eso le pone un tinte más complicado al asunto, ver si podrá operar desde ahí su candidatura presidencial o cómo van a funcionar esas alianzas", dice la doctora en Sociología con especialidad en Ciencia Política.

NUEVA CONFIGURACIÓN POLÍTICA

Este 1 de octubre tomarán posesión los 16 alcaldes, y desde el 2003, la configuración política mayoritaria no será de izquierda, luego de que Morena perdiera en 9 demarcaciones. El resultado fue un revés para los morenistas, ya que apenas en la anterior elección de 2018, el partido fundado por López Obrador ganó en 11 alcaldías, y desde la elección de 2003 la izquierda, bajo la bandera del PRD, había ganado más de la mitad de las entonces jefaturas delegacionales.

Pero este 2021 esa tendencia se rompió, con el triunfo de 9 alcaldes, postulados por la coalición Va por la Ciudad de México, integrada por los partidos PAN-PRD-PRI.

Apenas el Instituto Electoral de la Ciudad declaró los triunfos de los alcaldes electos opositores, la actitud de la jefa de Gobierno fue diferente al que ella recibió cuando ganó en 2018. La transición administrativa se atrasó hasta el 1 de septiembre, y también se negó a recibirlos hasta esa fecha.

Los alcaldes electos por su parte formaron la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX). En bloque solicitaron que se adelantara el proceso de transición y ser recibidos por la jefa de Gobierno, pero ella se mantuvo firme en su negativa. En cambio, hizo movimientos en su gabinete y removió a José Alfonso Suárez del Real de la Secretaría de Gobierno, y en su lugar designó a Martí Batres, ex dirigente de Morena en la capital.

La tensión entre alcaldes y el nuevo secretario de Gobierno, alcanzó su máximo nivel el 30 de agosto, en la última sesión extraordinaria de la primera legislatura del Congreso capitalino. Esa mañana los integrantes de la UNACDMX acudieron al Congreso para tratar de exponer sus puntos de vista sobre reformas que el Congreso tenía previstas y que los afectarían.

Pero al llegar había un cinturón de seguridad conformado por decenas de policías que les impidieron el paso. Cuando intentaron ingresar se armó el zafarrancho y Lía Limón fue herida en la nariz, mientras que Sandra Cuevas mostró sus dotes acrobáticas al elevarse, con ayuda de otras personas, sobre los policías y rebasar al cerco.

Batres, quien se encontraba dentro, dijo que no supo lo que pasó, pero que bastaba con que ellos hubieran pedido ser recibidos y los hubieran dejado pasar. Ante el ruido que causó el operativo policíaco y la agresión a Limón, ese mismo día la jefa de Gobierno dio a conocer las fechas en que serían recibidos los alcaldes electos.

Pero las diferencias continúan y la UNACDMX ha criticado que para fin de año no habrá casi recursos y con el escaso tiempo de transición, no tendrán toda la información sobre cómo reciben la administración ni podrán incidir en la discusión del presupuesto 2022.





