Conflicto en Toluca entre ambulantes e inspectores; piden los dejen vender

TOLUCA.-María Luisa ha vendido huaraches, uno de los platillos típicos para los transeúntes de Toluca, Estado de México, durante 53 años en las inmediaciones del Cosmovitral, sin embargo, desde la inauguración del parque de la Ciencia Fundadores en el ha tenido que torear a los inspectores del ayuntamiento pues tienen la instrucción de inhibir tanto a comerciantes ambulantes como a semifijos.

Vecina del barrio de La Teresona, reconoce que no tiene otra fuente de ingreso y que lo que saca de las tostadas con frijoles y nopales que vende, sólo le alcanza para poder comer.

"Sí nos da miedo que no nos dejen vender, nosotros ya somos de la tercera edad, ya nos deben de dejar vender aunque sea poco, ¿no? Pero que no nos molesten pero nos traen de allá para acá y no es justo. Ya han quitado a varios de nuestros compañeros, se llevan sus cosas y luego tenemos que pagar multas que, la verdad, no podemos porque no nos alcanza".

María Luisa vende huaraches en las inmediaciones del Cosmovitral de Toluca

Pero no sólo hay quienes venden comida, sino también artesanos quienes buscan espacios para comercializar sus productos pero no han encontrado un punto de acuerdo con las autoridades locales.

Con la palma en la mano, mientras crea con ella chiquihuites o sombreros, Leonarda -vecina de San Cristóbal Huichochitlán- llega a la calle Nemesio Diez por las mañanas, ahora se coloca justo a un costado del Planetario. Pidió permiso a una locataria para poder colocar enfrente de su negocio los productos que desde niña teje.

"La verdad aquí me da coraje porque vienen los inspectores y los quitan, ahora una compañerita me dio permiso aquí ¿por qué? Porque me quiero ganar el pan de cada día, yo todavía tengo hijos, tengo crías para darles de comer, hasta el día que me muera. Yo no estoy en ninguna organización de comerciantes, yo sólo vengo a buscarme el pan de cada día".

Leonarda vende chiquihutes tejidos a lado del Planetario

¿QUIÉNES SÍ PUEDEN VENDER EN EL PARQUE DE LA CIENCIA?

En el parque inaugurado la semana pasada existen locales aún vacíos, sin embargo, de acuerdo con los comerciantes semifijos, están destinados a restauranteros y artesanos de "alto nivel".

"Aún no nos han dicho cuánto sería de renta pero nosotros pedimos al ayuntamiento que nos ayudara con la mitad de la renta para que pudiéramos dejar las calles pero no quieren, aquí hay personas de la tercera edad, madres solteras y gente que vive al día, en eso no se ponen a pensar", añadieron.

¿QUÉ DICE EL COMERCIO ESTABLECIDO?

Por su parte el comercio establecido señaló que no están en contra del comercio informal siempre y cuando se realice un programa de regularización por parte del ayuntamiento y se le empadrone, además de darles un espacio establecido ya que su presencia en las inmediaciones del nuevo planetario podría propiciar un aumento en la inseguridad en la zona.

SE MANIFIESTAN PARA EXIGIR ESPACIOS

Debido a que desde las primeras horas de este miércoles se colocaron granaderos sobre la calle Nemesio Diez para evitar que se colocaran más de 15 vendedores semifijos, éstos decidieron manifestarse en el primer cuadro de la capital mexiquense.

Durante más de una hora marcharon por las calles de Lerdo, Santos Degollado, Independencia y Bravo en búsqueda de la integración de mesas de diálogo con la autoridad municipal e incluso requirieron la intervención del gobierno del Edoméx.

SÍ SE LES DARÁ TOLERANCIA, NO EN EL PARQUE: AYUNTAMIENTO

Respecto a la situación, la Dirección de Gobernación municipal aseguró que ninguno de los comerciantes que se ubicaban en la calle Santos Degollado y que ahora pretenden ubicarse en la calle Nemesio Diez, tienen permiso para ejercer actividad; sin embargo, debido a la necesidad económica que se tiene, se les ha ofrecido ubicarse en la calle de Gómez Pedraza, en un espacio donde no afecten los intereses de los comerciantes establecidos de la calle Nemesio Díez.

El operativo implementado por la Dirección General de Gobierno encabezada por Mario Montiel Castañeda y de Seguridad Pública cuyo titular es Francisco García Burgos, inició a las 06:30 con la participación de 185 elementos de la Policía Municipal y 21 elementos de inspección en Vía Pública y dos elementos de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, con el objetivo de evitar la instalación de comerciantes irregulares, se desarrolla sin incidentes hasta el momento.





