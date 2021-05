Confirman fallecimiento de Brandon, el adolescente que viajaba en el Metro

Brandon Giovanni Hernández Tapia, menor de 13 años de edad, fue identificado entre las personas fallecidas tras el accidente en la Línea 12 del Metro.

Esta tarde la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México confirmó el deceso del niño.

BÚSQUEDA DE BRANDON

Durante la noche del lunes y hasta la madrugada de este martes sus familiares lo buscaron en ambulancias que salen de la zona siniestrada entre las estaciones Olivo y Tezonco sin que supieran algo de él.

Este lunes a las 22:22 horas, en la Línea 12 del Metro, entre las estaciones Olivo y Tezonco, cayó una de las trabes del elevado del Metro, provocando que el tren cayera sobre avenida Tláhuac, dejando como saldo a 23 personas muertas y 79 heridos.

Por la mañana, Mayté era una de las personas que aún se encontraban en la avenida Tláhuac a la espera de información de su nieto Brandon Giovanni Hernández Tapia.

El adolescente venía en el Metro con su papá, Rigoberto Quiroz Hernández, quien ya está internado en el hospital de Balbuena. Sin embargo, de Brandon Giovanni no se tienen novedades, lo que angustia a su abuela.

"Hasta ahorita no sé nada, no me he comunicado con él y familiares y amigos tampoco saben nada de él", dijo su esposa.

Dijo que nadie le había ayudado hasta que se acercó a los medios de comunicación.

Anoche, Marisol Tapia, madre del menor, buscaba a su hijo en la zona del accidente. Con lágrimas en su rostro, la mujer contó a medios de comunicación que el joven se comunicó con él minutos antes del accidente y que le dijo que ya estaba sobre Periférico.

Este martes en conferencia mañanera, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum mencionó que hasta ese momento se registraban 79 personas hospitalizadas, de las cuales 2 fallecieron, y que 5 personas no han podido ser identificadas. En total sumaban 23 muertos.

Dijo que había 19 mujeres y 60 hombres heridos, entre ellos, 3 menores y 3 adultos mayores.

Asimismo, informó que 4 cuerpos de personas fallecidas aún se encontraban en el tren, mismo que deberá de ser bajado tras maniobras.

Hasta ese momento, había sido retirado un vagón del tren siniestrado.

Continúan las labores en el lugar donde colapsó un tramo de la Línea 12 del @MetroCDMX y a esta hora se logra retirar el primer vagón.



Evita la zona y mantente informado a través de fuentes oficiales.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/wfHLJSpqsY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 4, 2021

En la lista de traslados a hospitales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), con corte a las 5:30 horas, no figuraba el nombre de Brandon Giovanni.

Se actualiza lista de traslados a hospitales, con datos hasta las 05:30 horas de este martes.



Continuaremos informando. pic.twitter.com/4yp9EECLmK — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 4, 2021

