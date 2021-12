"Confié en una persona que creí me amaba"; joven narra su historia con VIH

Ixtapaluca.- "Roberto", como prefiere que le digan para no revelar su identidad, sostuvo una relación sexual sin protección a los 21 años, lo había hecho en otras ocasiones, pero nunca imaginó que en esa contraería el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Su vida cambió, a diferencia de muchos portadores que aseguran que el único cambio es sumar medicamento diario a su vida, Roberto la pasa mal, después de un año de haber tenido relaciones sexuales sin protección, empezó con diarreas severas y ahí comenzó su viacrucis.

"Yo me sentía bien, estaba normal, pero recuerdo mucho que empecé a tener malestar estomacal y empezaron las diarreas terribles, semana tras semana y bajé mucho de peso, yo me negaba a creerlo ,pero mejor fui y me hice la prueba, recuerdo que fui a una de las clínicas ubicada en Iztapalapa, en la Ciudad de México, llegué me senté y esperé mi turno, para mí resultado me atendió una psicóloga y me dio la noticia", dijo a La Silla Rota.

Fue un 25 de septiembre de 2018 cuando se enteró de su padecimiento, ahí formó parte de los más de 38 millones de personas que se estima viven con el virus en el mundo.

"Es horrible, después de que yo empecé a medicarme mejoré mucho podría decir que vivo una vida, entre comillas, normal, pero me preocupa que hay mucha gente que sigue sin cuidarse, yo me arrepiento de no haberlo hecho. Confíe en una persona que creí que me amaba y que no estaría con nadie más que conmigo".

Durante 2020, en México se registraron 4 mil 573 decesos debido a la enfermedad ocasionada por el VIH, de los cuales 3 815 (83%) correspondieron a defunciones en hombres y 758 (17%) en mujeres.

La tasa de mortalidad por esta causa es de 3.62 por cada 100 mil habitantes; 6.19 en el caso de los hombres (por cada 100 mil hombres) y 1.17 en las mujeres (por cada 100 mil mujeres), de acuerdo con el estudio publicado por el INEGI.

El Estado de México se encuentra dentro de las 16 entidades con menor tasa de mortalidad por el virus, el estudio indica que en la entidad se registran de 1.96 a 2.72 % de fallecimientos por cada 100 mil habitantes.

Entre los Estados con menor índice de mortalidad se encuentran Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán, Durango, Aguascalientes y Zacatecas, los cuales tienen de 1.04 a 1.54 % de fallecimientos por cada 100 mil habitantes.

Mientras que la entidad mexiquense se encuentra junto a los estados de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Dan Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es la fase más avanzada de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el cual constituye uno de los mayores problemas para la salud pública mundial.

"Yo le diría a todas las personas que se cuiden y que se hagan estudios de manera frecuente, que nunca arriesguen a las personas que quieren, que estén conscientes de que el virus existe y que hay mucha gente que está muriendo por eso", finalizó Roberto, quien actualmente tiene 24 años y habita en el municipio de Ixtapaluca.

En el mundo en 2020, aproximadamente 680 mil personas murieron de enfermedades relacionadas con el sida y se estima que 38 millones de personas vivían con el VIH.

acz