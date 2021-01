Condonarán impuesto sobre nómina a restaurantes capitalinos

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dio a conocer que habrá condonación de impuestos durante enero a todos los comercios del Centro Histórico y restauranteros debido a la pandemia.

"El día de hoy planteamos este apoyo que se dará en el mes de enero de que no tengan que pagar el impuesto sobre nómina todos los restaurantes de la ciudad y esto pues es un apoyo que sabemos que no es el máximo que ellos quisieran, pero sí es un apoyo y es un esfuerzo de la ciudadanía, además del apoyo que se está dando a los trabajadores de los restaurantes, entonces estamos dando este apoyo en que no tengan que pagar en enero el impuesto sobre nómina de acuerdo a una condición de la pandemia que hay en la cuidad en este momento", señaló Sheinbaum.

Sin embargo señaló que no es posible que este sector se convierta en una actividad de primera necesidad como los mismos restauranteros pidieron debido a que hay evidencia científica de que son puntos de contagio de la covid-19.

"Desafortunadamente no (no podrán abrir) y digo desafortunamente porque aquí no es un tema de sólo de voluntad, es un tema de la cuidad y las dificultades que conlleva la pandemia y no es lo mismo hablar de una ciudad de un millón de habitantes que una zona metropolitana de 22 millones de habitantes, pero también el día de ayer Pepe tuvo dos reuniones con la Secretaría de desarrollo económico y distintas asociaciones de restauranteros de manera individual de la situación que se está viviendo y cómo en otros países los restaurantes han sido un tema fundamental en los estudios que se han hecho de contagios porque no se usan cubrebocas, porque se está en un lugar cerrado, entonces digo desafortunadamente porque claro que nos importan que la ciudad tenga crecimiento económico", añadió la mandataria.

Comentó que estos apoyos van a ir tanto a los más pequeños a los más grandes negocios de comida, pero aunque no puedan recibir clientela, pueden continuar en operación con servicio para llevar.

"Como saben lo que está permitido es poder comprar comida a domicilio o poder pasar por ella y esta tarde hay una reunión con el secretario de Gobierno junto con las alcaldías y el secretario de Desarrollo Económico para hacer una campaña pública en efecto de que sea de la misma manera, en ese sentido sí es importante que todos cumplan un esquema en que se pueda compara comida ahí, pero no se pueda comer en el sitio", compartió la jefa de Gobierno.

Esta condonación será para todo este sector de la Ciudad de México, pero Sheinbaum señaló que en caso del Centro Histórico es una situación especial debido a los daños y pérdidas económicas que han tenido durante las pandemia.

"Recuerden que en este caso del semáforo rojo se mantienen abiertas construcción privada y pública, la manufactura y los pequeños negocios de barrios que tienen 2 o 3 trabajadores en las colonias, en el caso del Centro Histórico este apoyo es en particular en el 100% a los negocios y en el caso de los restaurantero hay distintos niveles", aclaró la mandataria.

Las autoridades capitalinas informaron que la condonación de impuestos sobre la nómina para el giro restaurantero durante el mes de enero será de un monto aproximado de 20 millones de pesos.

Con el cuál serán beneficiados los negocios registrados con esta actividad económica en el Padrón de Nóminas, por lo que se calcula que se 2 mil 267 grupos empresariales podrán ejercer esta condonación, la cuál será aplicada automáticamente al momento de presentar la declaración de impuestos a más tardar el 17 de febrero.

DESCUENTO PARA LAS RENTAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

Otros de los apoyos económicos que dio a conocer el Gobierno de la ciudad fue el descuento del 50 por ciento que darán los empresarios a sus arrendatarios en el Centro Histórico.

Por ello las autoridades capitalinas hicieron un llamado solidario a los principales empresarios inmobiliarios del Centro Histórico para aplicar este descuento.

(Ameyaltzin Salazar)