Concentran 9 colonias de Tlalnepantla 14% de los decesos por covid-19

"Nosotros le estamos apostado a la concietización de la gente, aunque es cierto que algunos ciudadanos han tenido ciertos comportamientos que no deseamos y que no asumen la importancia de la utilización correcta del cubrebocas, pero no estamos en condiciones para implementar una medida coercitiva ni de delegar actos autoritarios de gobierno. Nosotros hemos dicho de frente las inercias que ocurren en el cuerpo de la policía sobre actos de extorsión que estamos combatiendo, pero que si implementamos este tipo de medidas, podríamos ocasionar nuevos casos de abusos y maltrato de los elementos", dijo.