Concejales en CDMX, sin certezas para empezar a laborar

SHARENII GUZMÁN 08/10/2018 09:25 p.m.

A una semana de tomar protesta junto a los nuevos alcaldes en la Ciudad de México, no hay certeza entre los propios concejales de cómo ejercerán algunas de sus facultades, entre ellas las de dar atención ciudadana. En algunos casos ni siquiera se ha determinado en qué recinto oficial sesionarán, si tendrán oficinas o cómo informarán a la ciudadanía sobre su trabajo.

La reforma política de la Ciudad de México dio lugar a la transformación de delegaciones en alcaldías, espacios de representación que a su vez cuentan con un concejo dónde habrá 10 integrantes. Estos concejales podrán convocar a audiencias públicas en sus circunscripciones, recibir las demandas ciudadanas y canalizarlas a las instancias de gobierno, además de tener la facultad de supervisar y evaluar las acciones de los alcaldes.

Sin embargo, a pesar de ser el primer contacto ciudadano, hasta el momento no existe una vía para que los capitalinos puedan tener un acercamiento con los concejales de sus respectivas demarcaciones.

En una revisión de LA SILLA ROTA, se constató que a una semana de la instalación de las alcaldías ni siquiera hay información disponible vía internet para conocer la integración de estos nuevos órganos. Hasta el momento hay poca información oficial en las páginas web de las demarcaciones territoriales, las cuales en su mayoría no están actualizadas o los sitios "están en construcción".

ÁLVARO OBREGÓN

En el sitio web de esta alcaldía no hay nada de información sobre los concejales. Incluso el sitio aún está en construcción. No tiene información la pestaña de comunicación, simplemente no redireccciona a ningún lado y en el directorio solo aparece el cargo de la alcaldesa Layda Sansores y su perfil. Sus cuentas de redes sociales son de nueva creación y tiene muy pocos seguidores.

AZCAPOTZALCO

El sitio web de esta alcaldía no funciona. Si se intenta acceder desde el buscador Google solo aparece la dirección electrónica de la página del gobierno delegacional de Pablo Moctezuma, donde la última noticia es del 6 de septiembre. Las cuentas de redes sociales son las mismas que creó la administración anterior, le cambiaron el nombre a alcaldía Ázcapotzalco.

En Facebook, en la pestaña de información viene el link de la página, pero al hacerle click aparece la leyenda "Not Found" y marca error. En un post del 4 de octubre se anuncia: "La página oficial de la Alcaldía de Azcapotzalco se encuentra en reconstrucción, en breve reanudaremos el sitio. Debido a ello, no se puede obtener información sobre los concejales. Tampoco en las redes sociales de la alcaldía hay noticias si ya se instaló el Concejo.

BENITO JUÁREZ

Esta página, la cual mantiene el dominio de la administración anterior, está actualizada. Casi opera en su totalidad. Trae noticias del día. Solo el directorio está rezagado, viene información del ultimo jefe delegacional y sus funcionarios.

En la portada del sitio aparecen las fotografías de los concejales con una leyenda que dice "Trabajamos con unidad". Sin embargo, no redirecciona a algún sitio ni las imágenes se indica que ellos sean los concejales ni están identificados por su nombre.

En sus redes sociales hay un post del 1 de octubre, el día que Santiago Taboada rindió protesta como alcalde, donde se informa que "El alcalde de Benito Juárez tomó protesta a los diez concejales en el Balcón Bicentenario con el compromiso de encabezar un gobierno plural que persiga el beneficio de todas y todos los vecinos".





COYOACÁN

Al abrir el link de la página, aparece el sitio de la administración anterior y un anuncio que dice: "Sitio en actualización. La delegación Coyoacán agradece su comprensión". No hay información del nuevo gobierno. La última noticia es del 28 de septiembre. Por lo tanto tampoco se puede encontrar datos sobre los concejales.

Utilizan las cuentas de redes sociales oficiales de la alcaldía para informar. No obstante la mayoría de post son invitaciones a eventos culturales. Solo un par y publicados la semana pasada hacen referencia a las actividades del alcalde Manuel Negrete. Tampoco hay información sobre sí ya se instaló el Concejo.

CUAUHTÉMOC

Esta página web está casi actualizada al 100 por ciento. Sus pestañas redireccionan de manera correcta a los sitios que indican. En relación a los datos de los concejales solo aparece en el directorio sus nombres y fotografía, aunque no identifica que son los que forman el Concejo. Comunicación social de la alcaldía indicó que sesionarán en lo que antes era el área de cultura y en Facebook hay un video de cuando tomaron posesión.

MIGUEL HIDALGO

Su sitio web ya opera con información básica y en el primer boletín se anunció que el alcalde Víctor Hugo Romo rindió protesta ante el Concejo. Sin embargo tampoco hay información sobre dónde sesionarán o si ya los concejales realizaron su primera reunión.

PENDIENTE EMITIR UN REGLAMENTO INTERNO

Entrevistado al respecto, José Encarnación Alfaro Cázares, ex diputado local y ex presidente de la Comisión de la Reforma Política, órgano encargado de dictaminar las leyes secundarias de la Constitución de la Ciudad de México que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, explicó que con la Ley Orgánica de Alcaldías se establecieron disposiciones generales del Concejo y concejales. Sin embargo, cada Concejo tendrá que emitir su reglamento interno.

"Tiene que reglamentarse la función de los Concejos en cada una de las alcaldías y hasta el momento no hay ninguna alcaldía que haya convocado a sesión de su Concejo para aprobar en principio el reglamento. Cuando discutimos la Ley de Alcaldías habían quienes proponían que fuera un solo reglamento para todos los concejos. Sin embargo, eso no hubiera sido correcto porque cada una de las demarcaciones territoriales tiene características diferentes".

Lo más preocupante y motivo de ocupación, agregó en entrevista con La Silla Rota, es que hay disposiciones y normas que deberán generarse de manera urgente a través de leyes complementarias que tendrán que aprobarse en el nuevo Congreso de la CDMX, ya que sin esas leyes las facultades de los Concejos y Alcaldías están incompletas.

Falta, por ejemplo, definir cómo funcionarán las "sillas ciudadanas". En cada sesión ordinaria del Concejo, la Constitución local estableció que debería de haber espacio a los representantes ciudadanos de la demarcación territorial.

"¿Cómo se va a escoger que ciudadanos participarán en esta "silla"?. La Constitución y Ley de Alcaldías establece que será conforme lo establezca la ley correspondiente, pero esa ley todavía no existe. El Congreso de la ciudad deberá promulgarla y expedir lo más pronto posible para que en la primera sesión de los Concejos se pueda dar la participación de la ´silla ciudadana´, porque sino se estaría faltando al formato de participación ciudadana".

Tampoco está claro cómo operará la "red de contralorías sociales", que será el órgano encargado de vigilar y fiscalizar a los alcaldes y concejales. Esas disposiciones constitucionales las tendrá que establecer el Congreso de la CDMX.

Agregó que para que se puedan sacar todos los pendientes, se requerirá de "mucho conocimiento" de carácter constitucional y de técnica jurídica reglamentaria. Confía en que los concejales puedan hacerlo.

En relación al Congreso de la Ciudad de México las comisiones unidas de Normatividad, Límites Territoriales y Alcaldías, encargadas de dictaminar las leyes complementarias de la Ley Orgánica de Alcaldías declararon este lunes un receso para analizar todas las propuestas y se prevé que el miércoles sesionen. Una vez que tengan el dictamen lo llevarán ante el Pleno.

En relación al plazo que tienen los concejales para la creación de su reglamento Alfaro Cázares indicó que si su primera reunión la hacen dentro de los 30 días posteriores a la toma de protesta del alcalde, estarían en tiempo y si lo hacen después ya estarían incumpliendo lo que mandata tanto la Constitución local como la ley.

"En esa primera reunión, el alcalde o alcaldesa podrá proponer lineamientos generales de funcionamiento del Concejo para que sea la norma que regule el procedimiento de aprobación del reglamento del Concejo. Lo que es importante señalar es que el Concejo no es un órgano ejecutivo, sino de representación, transparencia, contraloría social, pero no tiene programas ejecutivos".

Debido a ello, consideró que bastaría con el Salón del Concejo y que hubiese alguna área de trabajo que puede ser común, donde pudieran presentarse los concejales a desarrollar sus actividades, donde reciban a ciudadanos.

"Y si el presupuesto alcanza lo ideal es que cada quien tuviera su oficina y algún apoyo administrativo básico. La función de los concejales es de representación ciudadana, de contrapeso, vigilancia, auditoría y autorización de todas las atribuciones que les da la Constitución de la CDMX y la ley".

En los reglamentos se deberán determinar también la representación de los concejales con respecto a la circunscripción. La Carta Magna local señala que los concejales tendrán que representar una circunscripción territorial, por eso sería un gobierno de proximidad.

JGM

LEA TAMBIEN El ABC de las nuevas alcaldías en la CDMX Conoce quiénes serán los nuevos alcaldes y cómo funcionarán estructuralmente las alcaldías en la Ciudad de México