Concejales desconocidos y sin peso en CDMX "chupan" más de 104 mdp

A lo largo de dos años, los habitantes de la Ciudad de México han gastado más 104 millones 089 mil pesos en el pago de los sueldos de 160 concejales que por primera vez entraron en funciones el primero de octubre de 2018, revelan datos obtenidos de las páginas de transparencia de las alcaldías y del artículo transitorio décimo sexto de la Ley Orgánica de Alcaldías, donde se establece el tabulador de sueldos para concejales de las alcaldías -quienes cumplen su segundo aniversario- emitido por la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

A pesar de que la función de estos 160 representantes ciudadanos, 10 concejales por cada alcaldía, es supervisar, revisar, opinar y votar obras o presupuestos de sus respectivas demarcaciones, es fecha en que siguen siendo desconocidos por los capitalinos, además de que no tienen "dientes" para hacer modificaciones y lograr cambios sustanciales en las decisiones de los alcaldes o alcaldesas, coincidieron la ex diputada Constituyente de la CDMX, Mayela Delgadillo, así como concejales de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.

"El gasto que ha representado la existencia de los concejales es prácticamente un desfalco al erario público porque no se traduce en figuras que representen a los ciudadanos dentro de las administraciones de las alcaldías, como era el espíritu de esta figura de elección popular", sostiene la exdiputada constituyente.

Concejales de la alcaldía Azcapotzalco

Por ello, los concejales pertenecientes a Morena preparan una propuesta para que el Congreso reforme la Ley Orgánica de las Alcaldías para que sean un verdadero contrapeso a los alcaldes.

SUELDOS DE CONCEJALES PASARON DE 21 MIL A 35 MIL PESOS MENSUALES EN DOS AÑOS

Los sueldos de los 160 concejales desde el primero de octubre de 2018 a septiembre de 2020 ya suman 104 millones 089 mil 920 pesos, monto que duplica los 52.9 millones que ejerció la Universidad de la Policía en el primer semestre del ejercicio fiscal de este año y que sólo es 4 millones de pesos menor que los 108 millones de pesos que ha ejercido la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de la CDMX en el primer semestre de 2020.

En los dos años que llevan en estos cargos, los concejales han tenido dos incrementos salariales que representan un 65 por ciento de aumento al pasar de 21 mil 359 pesos mensuales brutos en 2018 a 35 mil 313 pesos al mes en 2020.

El primer incremento se les otorgó en función del aumento que cada año se fija al salario mínimo, mientras que el segundo lo aprobó el Congreso de la Ciudad de México dentro del Presupuesto de Egresos de la CDMX en diciembre de 2019.

Datos recopilados por La Silla Rota en las páginas de transparencia de las alcaldías, así como de la Ley Orgánica de Alcaldías revelan que el pago de los salarios de los 160 concejales en el último trimestre de 2018 representó un gasto de 10 millones 252 mil 320 pesos (correspondiente a los primeros tres meses que entraron en funciones), equivalente a un salario mensual de 21 mil 359 pesos por cada concejal.

En 2019 el pago de los sueldos de los 160 concejales sumó 42 millones 986 mil 880 pesos, es decir, 22 mil 389 pesos al mes por cada concejal, equivalente a un aumento de mil 30 pesos adicionales al sueldo que cada concejal recibió al mes de diciembre en 2018.

En lo que va de este año 2020 el pago de los sueldos de estos 160 concejales lleva un total de 50 millones 850 mil 720 pesos, es decir 35 mil 313 pesos mensuales por cada concejal, porque en diciembre de 2019 el Congreso de la CDMX determinó subir el salario al nivel de Subdirector "A" del tabulador salarial de la administración del gobierno de la CDMX, equivalente a 35 mil pesos mensuales.

"En el presupuesto asignado a las Alcaldías se integran los recursos correspondientes a la retribución económica de los integrantes de los Concejos de las Alcaldías, con un sueldo homólogo al del nivel de Subdirector 'A' según el tabulador de puestos", señala el artículo aprobado por el Congreso local en diciembre de 2019.

Al sumar los sueldos de los 160 concejales de 2018, 2019 y lo que ha transcurrido de 2020, el gasto al erario público hasta septiembre de 2020 acumula 104 millones 089 mil 920 pesos, monto que para la ex diputada Delgadillo ha sido en vano, porque no son representantes ciudadanos que en verdad puedan contrarrestar decisiones unipersonales de alcaldes y alcaldesas.

Antes de este incremento salarial, los integrantes de este organismo colegiado recibían un sueldo mensual máximo de 22 mil 389 pesos mensuales, determinado por el artículo 82 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, en el que se estableció como tope 265 unidades de medida que en 2019 equivalían a 84.49 pesos cada unidad, dando un total de 22 mil 389 pesos al mes.

SUPERVISAN, OPINAN, VOTAN, PERO NO DECIDEN

A partir del primero de octubre de 2018 los concejales entraron en funciones dentro del Concejo que estableció la Constitución Política de la Ciudad de México en 2017, con el objetivo de supervisar las acciones de gobierno de las alcaldías, "pero la Ley Orgánica de las Alcaldías no estipuló más acciones para que puedan ser un contrapeso real a la administración del alcalde o alcaldesa", afirmó Mayela Delgadillo, ex diputada de la Asamblea Constituyente de la CDMX.

Para ella, los sueldos que han recibido en estos dos años y que hasta septiembre de 2020 ya suman más de 104 millones de pesos representan es un desfalco al erario público porque no se traduce en figuras que representen a los ciudadanos dentro de las administraciones de las alcaldías, como era "el espíritu de esta figura de elección popular".

Los mismos concejales lamentan las limitaciones en sus funciones. Nancy Núñez (Morena) de la alcaldía de Azcapotzalco; Thania Solís (Morena), de la alcaldía de Miguel Hidalgo, y César Cortés Esparza (PRI) de la alcaldía de Cuajimalpa coincidieron en que pueden opinar y cuestionar algunas acciones de los alcaldes, así como hacer sugerencias, pero si detectan anomalías no hay quién dé seguimiento a sus denuncias o demandas, además de que tampoco hay sanciones.

"El modelo como tal no es malo, de que exista un Concejo que acompañe a los alcaldes, pero todavía no tenemos mecanismos vinculatorios. Por ejemplo, si notamos que algo no está bien, no podemos tener un mecanismo de vinculación con la Contraloría o con algún otro ente que permita que los Concejos en verdad sean un contrapeso", criticó la concejal de Azcapotzalco, Nancy Núñez.

Concejales de la alcaldía Miguel Hidalgo

Y es que el mismo artículo 83 de la Ley Orgánica de las Alcaldías estipula que "los concejos en ningún caso ejercerán funciones de gobierno y de administración pública", porque su función es "supervisar y evaluar las acciones de gobierno, así como el control del ejercicio del gasto público y aprobación del presupuesto de egresos de la alcaldía", según el artículo 81 de la misma ley.

"Tenemos facultades, pero no tenemos la forma de hacerlo exigible, sólo es una opinión, porque la ley dice que sólo podemos opinar sobre los programas", criticó el concejal César Cortés de la alcaldía de Cuajimalpa.

"El objetivo de esta figura política era que el alcalde tuviera un concejo vigilante de sus acciones y diera la cara por los vecinos para que el nivel de compromiso con la población fuera más fuerte, pero no fue así", lamentó la ex constituyente Delgadillo.

ELABORAN PROPUESTA PARA QUE CONGRESO CDMX MODIFIQUE LEY ORGÁNICA

Por todos los obstáculos que han presentado para tener una verdadera representación ciudadana, la concejal Nancy Núñez señaló que todos los concejales de Morena de las 16 alcaldías están elaborando una propuesta que van a presentar a diputados del Congreso de la CDMX para que ellos la lleven como iniciativa de ley, a fin de que el pleno apruebe reformas a la Ley Orgánica de Alcaldías, con el propósito de que se les eliminen candados y otorguen atribuciones para que realmente sean un contrapeso del alcalde.

"Nuestras facultades tienen que ser en lo individual, no sólo como órgano colegiado, además de que es necesario corregir algunas deficiencias de redacción que tiene la ley, porque quedan ambiguos algunos artículos", criticó la concejal Núñez.

"Los vecinos no saben de nosotros y quienes llegan a ubicarnos desconocen que sólo podemos emitir opiniones, pero más allá la propia ley nos limita", insistió el concejal Cortés de la alcaldía Cuajimalpa.

Los tres concejales entrevistados por separado demandan tener mayor injerencia en la planeación de programas y lograr que se apliquen sanciones administrativas cuando detecten anomalías, además de que puedan pedir cuentas a los directores de área, porque "sólo alzamos la voz en el Concejo, pero de ahí no pasa", reprochó la concejal Núñez.

CONSEJERA ELECTORAL PIDE TIEMPO PARA QUE MEJOREN DESEMPEÑO

La consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Myriam Alarcón Reyes, coincidió en que todavía hay un gran desconocimiento de su labor, pero "hay que darles una segunda oportunidad y ver el avance que tengan con la ciudadanía". Aclaró que el IECM no es un ente evaluador de sus funciones, pero es una figura a la que le hace falta madurar porque es la primera experiencia, "la ciudadanía no los conoce, por lo que hay que esperar para evaluar su desempeño y logros".

Concluyó que para ser el primer ejercicio es poco el tiempo para evaluarlos, hay concejales que han logrado hacer un trabajo en equipo entre ellos y el alcalde, pero incluso para los mismos alcaldes no ha sido fácil, pero es cuestión de aprender a trabajar en equipo.

REDES SOCIALES, SUS ALIADAS

La concejal Thania Solís de la alcaldía de Miguel Hidalgo comentó a La Silla Rota que las redes sociales han sido una herramienta para entrar en contacto con los vecinos y rendir cuentas de lo que hace esta administración, por lo que constantemente transmite en Twitter o Facebook sus recorridos y reuniones con los ciudadanos, así como actos públicos del alcalde Víctor Hugo Romo a los que es invitada.

"Hemos tenido una dinámica de estar en territorio; entendemos esta tarea del Concejo como el primer acercamiento con los ciudadanos, somos los que tenemos la primera interacción y debemos ser el enlace con la alcaldía y es lo que los 10 concejales hemos hecho en Miguel Hidalgo para que seamos el puente entre los ciudadanos con el alcalde", aseguró.

Como ejemplo detalló que crearon un chat en Whatsapp con las empresas que rentan las bicicletas para notificarles que las dejan mal estacionadas y así agilizar que las recojan en menos de 5 minutos, porque esto se ha convertido en problema en las colonias Polanco y Granadas.

ALCALDES HACEN MUTIS

Pero no todos los concejales tienen la misma libertad de interactuar con los vecinos, porque la ley no lo establece como tal y por tanto en otras alcaldías se le restringe la interacción con la población.

Para abundar sobre este punto, desde hace tres semanas La Silla Rota ha buscado a los alcaldes de las 16 alcaldías, pero ninguno aceptó dar entrevista a este medio sobre cómo han visto el desempeño del Concejo; las áreas de comunicación social señalaron que sus agendas están saturadas y se les ha complicado opinar sobre las funciones y logros de sus Concejos.

PARA EMPLEADOS DE ALCALDÍAS, LOS CONCEJALES ESTÁN BECADOS

"Aquí les construyeron una oficina muy bonita y tienen secretaria, pero son como aviadores, porque nadie sabe qué hacen, si faltan no pasa nada y sólo entran a reuniones y sesiones, pero en la práctica se la pasan bien relajados", consideró un trabajador de la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía.

Una opinión similar fue señalada por un empleado de la Dirección General de Administración de la alcaldía de Gustavo A. Madero. Se le preguntó si sabía cuál era la función de los concejales y comentó que cuando llegaron ni ellos sabían cuáles eran sus funciones, "tuvieron que ponerles oficina, pero no estaba definido el espacio, luego ya les dieron uno y hasta asistentes ya tienen para hacer sus escritos, pero pues no sé qué hacen", reclamó.





(Sharira Abundez)