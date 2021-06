Con violencia, colectivo se opone a Ley de Identidad de Género en Toluca

Integrantes de la colectiva Resistencia Radical Edomex se manifestaron en la Plaza de los Mártires para exigir que la Legislatura mexiquense detenga la Ley de Identidad de Género que permitiría que las personas Trans obtengan sus documentos oficiales con el sexo con el que se identifican y no el biológico.

Durante la protesta, un fotógrafo fue agredido cuando tomaba imágenes de los hechos, un grupo de las manifestantes le arrojó gas pimienta en los ojos por lo que fue atendido por elementos de la policía municipal de Toluca.

Manifestantes lanzan gas pimienta a fotógrafo que cubría el evento en Plaza de los Mártires / Fotografía: Fernanda García

Hasta hace dos semanas, las integrantes de la Colectiva Resistencia Radical se mantuvieron en plantón en la puerta de Legislatura mexiquense para exigir no sólo que se recule en la intención de una Ley de Identidad de Género, sino también para pedir que se despenalice el aborto en la entidad.

Este lunes, las feministas aseguraron que la intención era realizar un tendedero, sin embargo, tras la reacción de transeúntes y automovilistas, además del amago de que intervendría la Guardia Nacional, comenzaron a destruir las fuentes de la Plaza de los Mártires.

"La ciudad tibia, la gente tibia. No pensábamos accionar, esto es culpa de la Secretaría de la Mujer al meter Trans a la secretaría, ni siquiera pueden solucionar los problemas de las mujeres pero ya están metiendo a los transféminos (SIC) que es totalmente a lo que nos oponemos, esto es porque la (Olga) Sánchez Olguín dijo que nuestra presión viene del sexo, esto es culpa de esa mujer, nosotras ya no vamos a estar en diálogo con esas personas, hicimos todo correctamente, como teníamos que hacerlo. No es un secreto que las mujeres radicales que llegan ahí (a la dependencia) son despedidas por tener otro tipo de pensamiento".

Feministas destrozan inmuebles aledaños al congreso mexiquense /Fotografía: Fernanda García

Ésta no es la primera "intervención" que las manifestantes realizan en el primer cuadro de la ciudad, pues en dos ocasiones incendiaron las puertas del Congreso local, la primera el 8 de marzo en el Marco del Día de la Mujer y la segunda el 5 de junio, horas antes de las elecciones y de que decidieran levantar el plantón que mantuvieron tres meses; también el 8 de marzo rompieron cristales que decoraban la sede del Poder Judicial.

Asimismo, hace un mes vandalizaron el ayuntamiento de Toluca luego de que comerciantes agredieran a una empleada municipal.

Hasta el momento no se han pronunciado las autoridades estatales, sin embargo, tanto el Poder Judicial como la Cámara de Diputados han dado a conocer que existen ya las denuncias correspondientes por daños a bienes públicos en contra de quienes resulten responsables.

Las autoridades informaron que ya hay carpetas de investigación por daño a los inmuebles / Fotografía: Fernanda García

