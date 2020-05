"Con uno que salga se contagian todos", el drama de familias en CDMX

Las familias de Katia y Jazmín en la alcaldía Cuauhtémoc se habían aislado con excepción de uno y todos los miembros resultaron contagiados de covid-19.

"Somos 5 y mi hermano ya murió"

La historia de la familia de Jazmín Salazar en la alcaldía Cuauhtémoc ha sido un drama constante desde que su hermano fue obligado a asistir a su trabajo en un call center de la colonia Nápoles.

El joven únicamente salía a trabajar y a pesar de que algunos compañeros presentaban fiebre, todos tenían que asistir a su oficina a pesar de todo, "los obligaron a trabajar así", lamentó.

Él presentó síntomas a finales de abril y tras ser diagnosticado y posteriormente internado por tres días en el Hospital General de Zona 27 en Tlatelolco, fue enviado a casa con tratamiento.

Sin embargo, el primer miembro contagiado de la familia Salazar agravó y falleció el 9 de mayo.

Al día siguiente, ante el desanimo del 10 de mayo, el resto de la familia conformada por Jazmín, su hermana y sus padres comenzaron a presentar síntomas y son diagnosticados con covid.

Este 18 de mayo el padre de la familia comienza a tener fallas respiratorias y es intubado en el mismo Hospital General de Zona en Tlatelolco.

????? Jazmín no pierde la esperanza de que mejore la salud de su padre, quien permanece intubado en el Hospital 27 del #IMSS en Tlatelolco, donde murió su hermano hace unos días.#TelediarioEnEl6 con @Carloszup y @paobarquet | https://t.co/VqUPqVxLBf pic.twitter.com/ShrmJXV9uH — @telediario (@telediario) May 20, 2020

"Creemos que se contagió en un velorio de Iztapalapa"

En el caso de la familia Ruiz Ramírez que también vive en la alcaldía Cuauhtémoc, Katia narra que de igual forma, todos decidieron permanecer en casa cuando la cuarentena fue decretada. Sin embargo, cuando a finales de abril un amigo de su padre Francisco falleció de cáncer, asistieron al sepelio en el panteón de San Lorenzo en la alcaldía Iztapalapa, la demarcación con más contagios en todo México.

"Mi papá dejó de trabajar su auto en Uber y estuvo en casa con mi hermana y yo; el único día que salió fue el 27 de abril a un velorio y sepelio en Iztapalapa y seis días después comenzó con fiebre y dolor de cabeza que lo tiraron por completo", relata Katia al diario Excélsior.

Fue así como el peregrinar de la familia comenzó pues primero lo llevaron a una clínica privada en Iztacalco donde le aplicaron la prueba del coronavirus y dio positivo.

Tras no ser atendido en el Hospital General en la colonia Doctores, fue internado en la clínica 30 del IMSS donde se reporta delicado pero estable.

Posteriormente, la mamá de Katia comenzó con síntomas pero pudo permanecer con tratamiento en casa; luego siguieron Katia y su hermana.

"Hasta hace un par de días la única que estaba bien era yo, e incluso salía por los alimentos y los medicamentos, pero finalmente el coronavirus me alcanzó: el médico de la clínica particular me revisó y lo confirmó; no es necesario hospitalizarme. Ahora sólo estamos bajo tratamiento", concluye.

Contagios de covid en CDMX

De acuerdo con cifras del Gobierno capitalino, al corte de este 19 de mayo hay 14 mil 566 casos de covid en la capital y mil 381 defunciones.

