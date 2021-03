Con un negocio establecido hubiera quebrado: emprendedora "neni"

Judith es vendedora de productos de amaranto. A un año de la pandemia dice que si hubiera tenido un negocio establecido hubiera quebrado, porque no tenía dinero para pagarlo.

Entrevistada por La Silla Rota, recuerda que el primer mes de la jornada de Sana Distancia, iniciada el 20 de marzo de 2020, cuando el gobierno federal ordenó que sólo podían salir de sus casas quienes hacían actividades esenciales, nadie le compró sus productos por miedo a contagiarse de coronavirus. Entonces debió asociarse con su pareja en otro negocio, el de la venta y entrega a domicilio de juguetes, para poder salir adelante económicamente.

Después, cuando comenzó a volver a vender sus churritos, galletas y bolsas de amaranto, le tocó ver que tres de sus clientes que ofrecían sus productos en cafeterías, cerraron sus puertas por las restricciones sanitarias y la falta de ventas.

Pero ella no se rindió, y además de crear una página de internet para el negocio de los juguetes, comenzó a regalar algunos productos a quienes les compraban y así amplió su red de clientes.

"En el mes que no vendí nada de amaranto, como estaba encerrada hice la página y la anuncié por grupos de mamás en whatsapp, y por casualidad comenzaron a llegar pedidos para cumpleaños y mamás que decían ´yo no voy a salir a comprar´.

"Me preguntaban entonces ´¿me puedes conseguir este juguete porque mijo lo quiere? Y yo, para que no muriera el amaranto, les regalaba productos, y así fue que muchas me pedían el catálogo y comenzaron a hacer pedidos".

También entregó productos en el Metro y le tocó sufrir la hostilidad de policías, que a gritos le pedían, apenas entregaba los productos, que se fuera.

ECONOMÍA NENI

Judith forma parte de la economía Neni, protagonizada en su mayoría por mujeres, que sin tener negocios formales han logrado emprender una actividad económica facilitado la entrega de productos en casa.

Se trata de vendedoras de alimentos empaquetados, juguetes, productos de limpieza o de artículos Betterware.

"Este tipo de actividad se conoce como ´economía Neni´, debido a que es muy común que clientas y vendedoras se hablen de una manera más cariñosa y de cercanía, al utilizar la palabra ´nena´ o ´neni´ al dirigirse entre ellas. Un estudio que hicimos arrojó que ésta crea empleo para tres personas, comenzando con una empresa que le vende a una emprendedora cierto producto y ésta a su vez lo ofrece a alguien más a través de catálogos o de manera física. Así es como funciona", según explicó en un comunicado el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, José Ignacio Martínez Cortés.

De acuerdo con el investigador, este tipo de negocios genera ventas al día por aproximadamente 9 millones 500 mil pesos y cerca de 13 millones de hogares tienen ingresos por esta actividad.

CON GUANTES

A un año de la pandemia, Judith ahora hace más entregas a domicilio que en oficinas, y algunos de sus compradores le piden que vaya hasta con guantes. Le han solicitado que les muestre fotos de cómo prepara sus productos.

Pero su negocio "Amaranto" ha logrado sobrevivir, tiene nuevos clientes y con algunos de los anteriores está en contacto, porque además de que ya los conocía, quizá algunos vuelvan a reabrir sus cafeterías o restaurantes.

VALORABAN QUE NOS EXPUSIÉRAMOS

Judith forma parte de el engranaje económico Neni. Ella le compra a los talleres dedicados a la producción de amaranto de Tulyehualco. Después, ella se los vende a cafeterías o a restaurantes que le pagan conforme se vendan sus productos, o por encargo de clientes.

Algo similar ocurre con el negocio de los juguetes. Su pareja ya los vendía desde antes de la pandemia, pero sólo se dedicaba a juguetes de colección, y ya contaba con proveedores. Al aparecer la pandemia, las mamás que evitaban salir pero también querían comprarle un juguete a sus hijos para sus cumpleaños, o simplemente distraerse en familia, pedían los juguetes y su pareja ya tenía los contactos para pedirlos.

"Mucha gente que estaba encerrada y harta pedía juegos de mesa o rompecabezas. Me decían que estaban hartos y los querían para pasar el tiempo. Vendimos unos 60 rompecabezas, el más pequeño de 500 piezas y los mas pedidos eran los de 1 mil piezas".

Pero no era fácil conseguirlos porque los proveedores más conocidos estaban cerrados por la pandemia y buscaron nuevos que daban más caro.

"Se volvió como la boquilla de un embudo donde sabíamos que donde podíamos conseguir estaba cerrado, y los nuevos las daban más caras, entonces nosotros las ofrecíamos y si aceptaban entonces ya la comprábamos.

"La gente no se fijaba tanto en el precio con tal de tener entretenimiento. Valoraban el hecho de que nos expusiéramos y se los lleváramos hasta su casa. Lo que siempre hicimos cada que recibíamos la mercancía, la desinfectábamos y la entregábamos. Yo estaba con el rollo de que un niño la iba a tocar, y si el bicho estaba en el paquete podemos contagiarlo", relató Judith.

AL INICIO AUMENTARON LAS VENTAS

Luz Elena es otro caso de una emprendedora Neni. Desde hace un año y 4 meses comenzó a vender productos Betterware. A diferencia de Judith, a ella le comenzó a ir mejor al inicio de la pandemia.

"Con el plus de la entrega a domicilio, la gente sí se animaba; creo que nadie pensó que llegaría a durar tanto tiempo la pandemia. Pero ahora ha bajado bastante la venta".

En su caso, no se ha contagiado de la covid-19. Procura tener precaución y siempre que realiza una entrega lleva sanitizante para rociar los productos delante de los clientes y así darles más confianza.

También ofrece facilidades de pago a la gente que conoce. Con los clientes nuevos el pago debe ser contra entrega.

"Sí me han pedido recibir tarjeta, pero solo manejo transferencia bancaria".

ERES TU PROPIO JEFE

Gracias a sus ventas, además de convertirse en distribuidora, ha podido intercambiar los puntos que le da la empresa por su ventas, por muebles, lo que le permitió conseguir una nueva sala para su casa.

"No es mi única fuente de ingreso, pero la verdad me ha dejado mucha satisfacción, pude cambiar con mis puntos mi sala y el comedor. La recomiendo porque puedes trabajar sin descuidar a tu familia y eres realmente tu propio jefe, obtienes ingresos económicos y puntos que cambias por productos para tu casa y la puedes amueblar".

De acuerdo con un boletín del 19 de febrero de Betterware, en 2020 las ventas en México tuvieron un incremento de 135 por ciento respecto al 2019. Alcanzaron los 7 mil 260 millones de pesos.









(Sharira Abundez)