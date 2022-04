Con troncos y fogatas, ejidatarios bloquean de forma parcial la Lechería-Texcoco

Ejidatarios del municipio de Atenco realizan un bloqueo parcial sobre la carretera Lechería-Texcoco para rechazar la inclusión de sus tierras dentro del Área Natural Protegida (ANP), decretada por el gobierno federal en marzo pasado.

Los manifestantes prendieron algunas fogatas sobre la vía y colocaron troncos para impedir el paso de vehículos y exigir que las autoridades excluyan sus parcelas de las 12 mil hectáreas consideradas de protección ambiental.

Aclararon que no rechazan el proyecto de conservación, pero sí de la declaratoria de protección en 2 mil hectáreas ejidales de su propiedad, donde ahora se prohíben actividades agrícolas y ganaderas que se realizaban antes de la declaración.

"Nos oponemos rotundamente al proyecto de áreas naturales protegidas por el acuerdo de nuestra asamblea celebrada el 13 de febrero de 2020", señalaron en una manta.

(Foto: Especial)

Los inconformes cuentan con terrenos colindantes con el Lago de Texcoco, donde se construía el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y cuya zona pretende ser blindada contra construcciones con la declaratoria de conservación.

"Que no te confundan, una cosa es el Lago de Texcoco y otra nuestras tierras agrícolas", señalaron.

Desde diciembre pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó asambleas informativas en comunidades de Atenco para dar a conocer el proyecto de conservación y asegurar que ninguna parte del terreno sería expropiado.

Sin embargo, algunos pobladores no compartieron la idea y realizaron asambleas ejidales para solicitar la no inclusión de sus terrenos, decisión que al final no fue respetada por el gobierno federal.

"El frente de pueblos, en defensa de la tierra (FDPT), nunca nos ha representado, presidente AMLO respete nuestro acuerdo de asamblea", añadieron en relación a la iniciativa presentada por el FPDT para rescatar el Lago de Texcoco.

La protesta se realiza en ambos sentidos, lo que afecta la circulación de los automovilistas que se dirigen a la zona de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Durante la manifestación, los inconformes vandalizaron el Palacio Municipal, donde rompieron vidrios y algunas puertas.

Por la tarde, un grupo de pobladores intentó frenar la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, que también invade terrenos ejidales y que formaba parte de las obras de conexión del NAICM, pero fueron agredidos por personal de la empresa Pinfra, encargada de la obra.

ET