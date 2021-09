Con regreso a clases, papelerías del Edomex sienten un "respiro" económico

El regreso a clases no dejó desamparadas a las papelerías, que si bien no se han recuperado de tres años de golpes económicos, sí tuvieron un respiro con la compra de útiles y el retraso en la entrega de los paquetes escolares por parte de la Secretaría de Educación.

Los papelerías han buscado salir de la crisis que provocó la pandemia de Covid-19 (Foto: Cuartoscuro)

A decir de Hugo Ávila presidente de la Asociación de Papelerías del Estado de México, tan sólo en el Valle de Toluca, a dos semanas de que el 50 por ciento del alumnado regresara a las aulas del nivel básico, se ha logrado una derrama económica de 3 mil 549 millones de pesos.

"A nivel estatal tenemos una recuperación global de aproximadamente 8 mil millones de pesos que se dividen en varios sectores, no sólo las papelerías, también zapaterías, en las unidades que venden electrónicos como las tabletas y otros artículos que son afines a lo que se necesita en las escuelas".

En el caso de las papelerías, recordó que el sector que ha perdido más de 7 mil unidades económicas en dos años, no sólo por la pandemia sino por la entrada en vigor del programa de entrega de Paquetes de Útiles escolares, implementado por el gobierno del Estado de México, mismo que reemplazó a los vales que significaban ingreso a los negocios.

Padres de familia acudieron a comprar útiles escolares para el regreso a clases presenciales (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, el regreso a clases, afirmó el líder papelero, ha ayudado a generar ingresos suficientes para poder mitigar las deudas a través del pago a proveedores y instituciones financieras a las que pidieron créditos para mantenerse a flote.

Pese a ello no advierte un incremento considerable en sus venta en el cierre del año este indican, en el mejor de los escenarios, no sería mayor al 10 por ciento frente a lo que están viviendo hoy en día.

Con el regreso a las escuelas las papelerías estiman una recuperación económica (Foto: Cuartoscuro)

Sin llegar los paquetes de útiles

Padres de familia del Valle de Toluca refieren que, pese a que ya van dos semanas del ciclo escolar, no han recibido los paquetes de útiles por lo que han tenido que comprar lo necesario para los pequeños de preescolar, primaria y secundaria, toda vez que la semana de diagnóstico ya terminó y el personal docente ya requirió lo básico para la impartición de clases.

"Lo malo es que, cuando nos lleguen, se van a quedar ahí, arrumbados. No dudo que muchos papás no tengan la posibilidad de comprarles las libretas y los lápices a sus hijos, muchos están atravesando una situación económica adversa, pero ya no podemos esperar más, aunque sea de lo barato, pero ya mejor los compramos".

Cabe mencionar que, hasta 2018, en la entidad mexiquense estaban constituidas 24 mil 150 papelerías minoristas que generaban 38 mil empleos directos, mil 500 papelerías mayoristas y medio mayoristas que empleaban en promedio a diez personas de manera directa cada una, y 40 fábricas de artículos de papelería que tenían 7 mil empleos directos.

aemz