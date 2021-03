Con plantón en Congreso del Edomex, piden despenalización del aborto

Se cumplieron ocho días en que la Cámara de Diputados del Estado de México fue bloqueada en su acceso principal por una veintena de mujeres adheridas a grupos radicales, quienes en este lapso han amenazado con incendiar una vez más con bombas molotov el Congreso mexiquense, pero ahora ya enfocan su exigencia a la despenalización o legalización del aborto en esta entidad federativa y hasta este martes mantenían su plantón.

El grupo de jóvenes tendieron la misma noche del 8 de marzo, fecha en que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, alrededor de 10 pequeñas casas de campaña afuera de la Cámara de Diputados local, en las que han pernoctado y protegido del intemperie, al mismo tiempo de reiterar, en sus pintas hechas sobre mantas y en el piso, se pronuncien los legisladores en el tema, mismos que ya tienen en comisiones dos iniciativas de Ley en el mismo sentido.

La tarde-noche del día 8 de este mes, sobre la plaza que circunda la estatua de Don Miguel Hidalgo y Costilla y en uno de los costados de la Plaza de los Mártires, se reunieron alrededor de 80 feministas, quienes en una silla de ruedas transportaron un artefacto hecho presumiblemente a base de gasolina y, tras haber derribado las vallas metálicas que resguardaban a "La Casa del Pueblo", encendieron el artefacto que alcanzó una de las puertas laterales de la Cámara de Diputados y desde ese entonces se han mantenido afuera del inmueble estatal.

GRUPOS FEMINISTAS

Se informó que el día 8 de marzo participaron mujeres adheridas a: "Mujeres Organizadas México", "Resistencia Sonora UJRM Edomex", "Colectivo Apapachar Violeta", "Sororidad UAM-L", "Marías Aborteras", "Colectivo las Hijas de Hécate y Curie" y "Las Serpientes de Naab".

DAÑOS EN MILES DE PESOS POR QUEMA Y PINTAS

Los costos de los daños ascienden a entre 750 mil y 800 mil pesos, por ello, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México existe una denuncia de hechos por los destrozos que abarcan la quema de una de las puertas y pintas de los muros del Congreso mexiquense, por lo que se pide la reparación del daño y que no quede impune este hecho, sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la 60 legislatura mexiquense, Maurilio Hernández González.

En un inicio, indicó el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes protestaron no sabían ni qué pedir, sin embargo, ya el sábado pasado ingresaron a la Cámara y en forma una iniciativa de Ley enfocada a la despenalización o legalización del aborto, "ya la conozco, es una iniciativa muy bien elaborada, muy bien hecha técnicamente, desde luego que no la elaboraron, lo digo con mucho respeto, quienes están ahí plantadas, son profesionales quienes hicieron la iniciativa, reúne todas las condiciones para poder ser atendida y plantean exactamente lo mismo, la despenalización del aborto o la legalización del aborto".





Subrayó que esta iniciativa de Ley se integrará al estudio de las dos que están en comisiones y al obtener una sola propuesta, ésta se estaría subiendo al pleno durante el próximo periodo ordinario de sesiones. El documento de las jóvenes fue presentado ante las diputadas de Morena, Karina Bastida Sotelo, María Uribe Bernal y Mónica Álvarez Nemer, así como a la Secretaría de la Mujer, María Isabel Sánchez.

El presidente de la Jucopo, Hernández González explicó que la legalización del aborto implica liberar la posibilidad de que cualquier mujer que tenga necesidad de recurrir al aborto por Salud, por ejemplo, "sino simplemente por ocurrencia puede recurrir a él y la despenalización es que cuando alguien tiene una necesidad por salud o biológica que pueda recurrir a un tratamiento de esta naturaleza sin que se le penalice".

PROBLEMA DE ESTADO

La protesta de mujeres feministas la semana pasada es un problema de Estado que involucra al Poder Ejecutivo, al Judicial, al Legislativo y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

"¿Por qué?, porque el Estado no ha sido capaz, como el conjunto de instituciones, de dar respuesta a las demandas de las mujeres, de garantizar la seguridad, de la vida y de los bienes de las mujeres, de garantizar la equidad en el trato a las mujeres en materia laboral, en materia salarial, no ha sido capaz de darles condiciones de desarrollo igual que a los hombres y eso nosotros estamos también totalmente de acuerdo en que hay que corregir", sostuvo el diputado Maurilio Hernández.

Sin prejuzgar, dijo, la manifestación de la semana pasada se deriva de que hay fuerzas que se resisten a los cambios y "pueden ser poderes fácticos que tienen que ver con los intereses de quienes se sienten afectados en cuanto a sus privilegios y también los privilegios los da la política, para quienes hacen uso de la política para sus beneficios particulares, son temas políticos, son temas políticos".

Descartó que la agresión hacia el Congreso del Estado de México tenga sus raíces en alguna de las fuerzas políticas en contienda para las elecciones del 6 de junio.

"De ninguna manera, estos son otro tipo de poderes fácticos y es el Estado el que tiene la obligación de investigar y darle seguimiento a un proceso a partir de que haya denuncia, nosotros estamos haciendo una denuncia, no sabemos si el Poder Judicial también hizo denuncia porque también le causaron daños, no sabemos si el que tenga la concesión del Teatro Morelos lo haya hecho en virtud de que al Teatro Morelos entraron y lo destrozaron, es un tema que no se puede dejar pasar como si nada hubiera sucedido, no podemos decir, aquí no pasó nada, pasando lo que está pasando".

Finalizó, diciendo que, mientras el 8 de este mes el Palacio de Gobierno se mantuvo resguardado por un regimiento de elementos policíacos estatales, la sede del Poder Legislativo solo tuvo vallas metálicas para su resguardo y un solo elemento de seguridad privada, "es un problema no de la Legislatura, es un problema del Estado como el conjunto de instituciones, si no actúa el Ejecutivo, si no actúa el Judicial, si no actúa la Fiscalía en el cumplimiento de su responsabilidad no vamos a resolver el problema de fondo que reclaman mujeres con justa razón y se seguirán dando este tipo de manifestaciones; mientras sean pacíficas y el reclamo sea justo bienvenidas".