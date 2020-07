Con pistola, roban camioneta a chofer de periodista Luis Cárdenas

Muchas gracias por los mensajes de apoyo y a la SSPCDMX.



Me encontraba en una cita odontológica en S Jerónimo Aculco, mi chofer me esperaba.



Aproximadamente a las 18hr 2 jóvenes lo encañonaron y despojaron del vehículo, una X Trail 2016



Afortunadamente no hay nadie herido.