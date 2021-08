Con performance, piden por sexta semana liberar a injustamente presos

En esta ocasión, frente al Poder Judicial del Estado de México, se acostaron en la calle para formar las palabras: Justicia, Libertad y Amnistía.

Los manifestantes exigieron la aplicación igualitaria de la ley de amnistía, considerando a personas presas por delitos de alto impacto, que comprobaron irregularidades en el proceso judicial.

Se trató de un performance en el que vendaron de los ojos a una mujer vestida de blanco, y es que aseguraron que en la entidad, la ley "es ciega, no existe o es omisa y por eso no llega a los inocentes, que por cumplir una cuota fueron encarcelados por delitos que no cometieron".

Los familiares que sostienen La Revolución de los Nadie, por lo que todos los jueves son de protesta, lamentaron que, pese a que ya se raparon, pintaron con sangre la palabra Libertad, hicieron una velada, se pararon en los puentes y avenidas más transitadas de la entidad, simularon la tortura que viven sus injustamente presos… no han recibido respuesta positiva por parte del Poder Judicial, ni del Congreso del Estado de México.

Aseguraron no van a desistir hasta que sean liberados aquellos que cumplen sentencia por delitos que no cometieron y por los que fueron procesados sin pruebas, testigos ni sustento.

