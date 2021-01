Con pérdidas o ventas clandestinas, sastres del Niño Dios previo a la Candelaria

"Tenemos gastos y necedad de trabajar, ya llevamos casi el año con esta pandemia, y también nosotros no hemos generado, las rentas no paran, los impuestos tampoco, esos no paran, nosotros también tenemos la necesidad de trabajar, para mantener a nuestras familias y nos vemos en la necesidad de andar 'toreando' por eso", señaló.