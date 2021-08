Con patrullas y altavoces, piden en Atizapán extremar medidas ante covid-19

Atizapán de Zaragoza.- Buscando inhibir los contagios por covid-19, autoridades municipales de este municipio usan patrullas para exhortar a la población con el altavoz a cumplir con las medidas sanitarias.

Debido al incremento en el número de casos, que hasta ayer tuvieron un acumulado de 10 mil 146 confirmados, es que se determinó realizar una campaña de prevención y orientación.

El gobierno de Atizapán de Zaragoza informó que reanudó la campaña de información y perifoneo en las principales calles, con el objetivo de hacer un llamado a la población para seguir las medidas sanitarias preventivas a fin de reducir la curva de infecciones y prevenir la saturación hospitalaria.

El perifoneo lo realizan uniformados de los 14 sectores policiales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal a bordo de patrullas que emiten mensajes como:

"Vecino atizapense, no bajes la guardia. La pandemia no ha terminado, continuamos en semáforo naranja. Por tu seguridad y la de tu familia, si no es necesario salir, quédate en casa. Sigamos con las medidas sanitarias correspondientes. Usa cubrebocas, gel antibacterial y guarda la sana distancia. Juntos saldremos adelante".

Los elementos recorren centros comerciales y lugares de alta concurrencia en el municipio para que se cumplan los aforos estipulados ante el semáforo naranja.

cmo