Con menos aglomeraciones, segundo día cierra con 30 mil vacunados

La segunda jornada de vacunación en la Ciudad de México tuvo un escenario mucho más distinto a la primera jornada; en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, el personal trató de evitar los errores logísticos del día anterior.

Filas más cortas y un tiempo de espera menor fueron dos características principales que La Silla Rota pudo observar durante el recorrido que realizó en dos de las tres alcaldías donde las personas mayores a 60 años recibieron la vacuna contra la covid-19.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que la cifra final de este martes fue de 31 mil 499 adultos mayores vacunados, un dato mayor a lo reportado el lunes (30 mil 332 vacunados).

En Cuajimalpa fueron vacunadas 10 mil 982 personas, en Magdalena Contreras 15 mil 261 y en Milpa Alta 5 mil 256.

Cierre del segundo día de Campaña Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. Gracias a tod@s los servidores del @GobiernoMX y del @GobCDMX por su entrega. Gracias a la Ciudadanía. pic.twitter.com/tPOhRm2vMS — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 17, 2021

MILPA ALTA

Eran las 2:30pm cuando afuera de la escuela secundaria 37 Emiliano Zapata, en Villa Milpa Alta, trabajadores del gobierno capitalino comenzaron a meter las sillas colocadas afuera, cuyo objetivo era hacer más cómoda la espera a los familiares de los adultos mayores que iban a ser vacunados.

#Metrópoli | Así lució el centro de vacunación ubicado en la secundaria Emiliano Zapata, en Villa Milpa Alta. Por la tarde, los trabajadores capitalinos decidieron meter las sillas para quienes esperaban a que sus familiares fueran vacunados. #ep https://t.co/o8XeTmxt08 pic.twitter.com/YluEqOFHbV — La Silla Rota (@lasillarota) February 17, 2021

A diferencia del primer día de la campaña de vacunación contra la covid-19, a esa hora no había personas formadas y quienes llegaban inmediatamente eran atendidos.

Yolanda Medina Cruz salió del centro a esa hora. Dijo a La Silla Rota que no espero ni una hora para que la vacunaran y que la dosis no le dolió. Confirmó que a los vacunados les toman una foto, pero les explican que son para saber que ya fueron vacunados y tener una prueba para cuando los llamen para recibir la segunda dosis, en cosa de unas 8 a 12 semanas.

#Metrópoli | Yolanda explica que les toman foto a las personas vacunadas, y les dicen que es para hablarles para la segunda dosis, ya que en un plazo de 40 a 80 días les van a llamar, se siente contenta. #ep https://t.co/hpzkvCHAzk pic.twitter.com/UbtiQVrKtg — La Silla Rota (@lasillarota) February 17, 2021

Emocionada por salir y ser vacunada

Otro punto donde también ya no hubo aglomeraciones fue en el centro de salud Luis Erosa León, en San Pedro Atocpan, pueblo conocido por su producción de mole, y a la que para llegar desde el Metro Tasqueña se requieren 90 minutos en transporte público.

#Metrópoli En San Pedro Atocpan, el flujo de personas que esperan su vacuna "anticovid" es menor al del primer día de la campaña. #jp

Video vía Marco Martínezhttps://t.co/6FFqD7LjI0 pic.twitter.com/Jd1GVwli9R — La Silla Rota (@lasillarota) February 16, 2021

Ahí María Elena Mendoza recibió este 16 de febrero la primera dosis de la vacuna contra la covid-19. De 68 años, sintió una doble emoción: ser vacunada y tener la oportunidad de volver a salir de su casa, ya que debido a la pandemia y a la dificultad que tiene para caminar, a causa de su artritis, no había salido en 10 meses.

#Metrópoli | Este martes, María Elena Mendoza recibió la primera dosis de la vacuna contra la #Covid, la mujer, sintió una doble emoción: ser vacunada y tener la oportunidad de volver a salir ya que debido a la pandemia no había salido en 10 meses. #ep https://t.co/HMQFx4pT9w pic.twitter.com/vX0Ozahhlj — La Silla Rota (@lasillarota) February 16, 2021

"Se siente uno reanimada, contenta porque han luchado por nosotros", expresa, con los ojos llorosos, y apoyada de su muleta de cuatro patas, mientras su hijo Jorge Luis carga dos bancos de plástico, uno para cada uno.

"Me cuesta mucho trabajo caminar, pero es un bien para mí. Me emociona ver a la gente y a los paisajes".

Calificó la aplicación de la vacuna de eficiente. Llegó a la 1:35pm y a las 2:07 ya estaba fuera. Nada que ver con los que ayer acudieron a distintos centros de vacunación y esperaron hasta 4 horas en las filas. Explicó que en casa nadie ha enfermado de covid, pero de parte de familiares de otros pueblos sí ha sabido de casos.

Al preguntarle si en el lugar que año con año y antes de la pandemia, celebraba la Feria del Mole en octubre, fue impactado económicamente por no haberlo realizado el año pasado, es su hijo quien contestó.

"No hay turismo, no hay actividad, esperemos que con esto que hace el gobierno se reactive la economía".

#Metrópoli | Jorge Luis, quien acompañó a su mamá, María Elena a vacunar al centro de Salud de San Pedro Atocpan, Milpa Alta, reconoció que la suspensión de la feria del mole el año pasado afectó al pueblo. #ep https://t.co/o8XeTmxt08 pic.twitter.com/xHDhwhVU4p — La Silla Rota (@lasillarota) February 17, 2021

Festejó que su mamá haya sido vacunada, porque aún si le da la enfermedad, no será tan agresiva como ahorita que empezó. "Es una enfermedad con la que vamos a tener que convivir".

Otra persona que fue a aplicarse la vacuna fue Maximino Mendoza Vidal, de 64 años. Dice que no estuvo ni una hora en el lugar. "No había gente. No fue nada doloroso ni tuve reacciones", aseguró.

Espera que la vacuna de resultados y que la gente siga con sus cuidados y no esperar a que el gobierno lo haga por ellos.

"Ya es cuestión de la comunidad y la gente el usar cubrebocas, lavarse las manos".

Maximino compartió que su mamá aún vive, y que además tiene a sus hermanos y a sus seis hijos y ninguno de ellos se ha enfermado. Pidió a quienes no quieren vacunarse, hacerlo. "Es por México, por el bien de todos".

Económicamente, tampoco han resentido el impacto económico, aunque él y sus 6 hijos no están acostumbrados a que el gobierno les regale algo, aseguró.

Sin aglomeraciones

El centro de vacunación se encuentra en la avenida principal de San Pedro Actopan. Por ahí pasa una de las dos rutas de RTP que llegan hasta Villa Milpa Alta, y enfrente hay tiendas de venta de mole, uno de los más famosos de México. Antes de llegar al pueblo, el paisaje se compone de laderas, algunos cerros, un área natural protegida, algunas casas que están en medio del campo, y un lugar donde se ven juegos mecánicos abandonados.

A las 14:30 horas los trabajadores de Bienestar Social se encuentran descansando, algunos comiendo, y las carpas donde aplican la vacuna y vigilan durante media hora a los adultos mayores que no tengan reacciones a la vacuna, están casi vacías. Pero los adultos mayores continúan llegando, casi por goteo, algunas señoras preguntan y las atienden. Un señor llega en muletas y los encargados del centro le prestan una silla de ruedas.

Uno de los encargados reconoció que el primer día fue caótico. Que a la misma hora había más de 100 personas a la espera de su vacuna. A diferencia de otros centros, la vacuna ahí sí llegó a tiempo. Pero sí les hacía falta organizarse más y atender más rápido, lo que ya ocurrió este martes.

A unos 20 minutos, en Villa Milpa Alta la situación es similar. La escuela Emiliano Zapata, convertida en centro de vacunación, se encuentra a cuatro cuadras de la sede de la alcaldía. Pero es más difícil llegar, pues hay unas escaleras que deben ser recorridas para llegar ahí. Después, hay una oficina con un cartel de propaganda del alcalde, Octavio Rivero, que aparece en una foto con cubrebocas y un lema que dice "En Milpa Alta el cambio sigue adelante".

Más adelante se encuentra la escuela. Muchas de las personas que ahí llegan lo hacen en taxi, o alguien de sus familiares los lleva en auto. Otros llegan por su propio pie, como Yolanda Medina Cruz, quien explicó a La Sila Rota que la atendieron pronto y ni le dolió el piquete de la aguja con la dosis de la vacuna de AstraZeneca.

"Llegué y luego luego me atendieron. Fue muy rapidísimo. Se siente muy bien", expresó. Pidió a todos aplicársela por la situación que ha dejado la pandemia, aunque en su caso su familia ha sido hasta el momento indemne a la enfermedad. Agregó que aunque sea a la tienda, pero ella sí ha salido.

"Tampoco es encerrarse, ¿verdad?".

Otra persona que fue vacunada fue Eusebio Rojas Cruz. De 72 años, es vecino de Villa Milpa Alta.

Sin miedo, acudió. No hubo necesidad de esperar formado. Su esposa fue vacunada desde ayer.

MAGDALENA CONTRERAS

Durante el segundo día de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, los centros de vacunación de la alcaldía Magdalena Contreras lucieron con pequeñas filas de adultos mayores y hubo más orden en el registro de los aspirantes.

En esta ocasión no hubo necesidad de que los adultos mayores se formaran para primero sacar cita y que después regresaran para que les fuera aplicada la dosis, sino que conforme iban llegando se les asignaba un número, ingresaban para que ser vacunados y después de 30 minutos salían.

La Silla Rota realizó un recorrido por cuatro de los centros de vacunación de dicha alcaldía en donde en promedio la gente aseguraba que se estaban tardando entre 50 minutos o una hora en que les aplicaran la vacuna, pero de ese tiempo 30 minutos eran de observación por si presentaban alguna reacción.

Don José fue uno de los mayores de 60 años que acudieron a la escuela primaria "Francisco Nicodemo", donde llegó alrededor de las 11 de la mañana y salió del centro educativo antes del mediodía ya con la primera dosis aplicada.

#Metrópoli La primaria "Francisco Nicodemo" de la alcaldía Magdalena Contreras, es uno de los centros de vacunación de covid-19 de adultos mayores. El centro educativo ha registrado poca afluencia, lo que ha permitido que el registro ordenado y rápido. #rb https://t.co/GHSqH8jPca pic.twitter.com/KZHy39q8Ve — La Silla Rota (@lasillarota) February 16, 2021

"No me dolió. No me siento mal, al contrario, siento como un alivio, ahora solo esperar la segunda dosis que me toca en abril y ya para disfrutar como se debe lo que me queda de vida. Solo espero que ya no haya otra pandemia", dijo en tono de broma el hombre de 66 años.

El único inconveniente que encontraron los residentes de la Magdalena Contreras en este centro de vacunación fue que el lugar tiene un acceso de escaleras pronunciadas y que no cuenta con una rampa, así que cuando llegaba una persona con bastón o con dificultades para subir, los empleados del Gobierno capitalino la sentaban en una silla de ruedas y la subían cargando.

#Metrópoli De esta manera es como el personal del Gobierno de la CDMX se organiza para ayudar a ingresar a los adultos mayores que se les dificulta subir las escaleras, pues la escuela no cuenta con una rampa #rb https://t.co/sGxm4y6eXy pic.twitter.com/CTGGbvRsMT — La Silla Rota (@lasillarota) February 16, 2021

#Metrópoli | Estas fueron las dificultades que tenían los adultos mayores para ingresar a la escuela "Francisco Nicodemo", en Magdalena Contreras, donde les aplicaban la vacuna contra el #Covid. #ep https://t.co/o8XeTmxt08 pic.twitter.com/4s8DlQyj61 — La Silla Rota (@lasillarota) February 17, 2021

Otro lugar al que los contrerenses acudieron para vacunarse fue a la primera "Maestros Mexicanos", donde Marí Manjarrez recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, pero a pesar de esto la mujer de 67 años aseguró a este medio de comunicación que aún no está lista para salir a la calle y que esperará a la segunda aplicación.

Ante la poca asistencia de los pobladores a este punto de vacunación, el personal estaba incluso aprobando que a las personas que les faltara poco para cumplir 60 años también se aplicaran la dosis o personas que tuvieran ya la edad pero que por la letra de su apellido les correspondiera en otra fecha.

A unas cuadras de ahí, dos personas si fueron rechazadas en la escuela secundaria Luis Donaldo Colosio, pero no porque no hubiera vacunas, sino que el motivo fue que ellos padecían cáncer, cuya razón junto que hayan padecido coronavirus en los últimos 15 días o que se hayan aplicado la vacuna contra la influenza son unas de las causas para que se les niegue la vacunación a los adultos mayores.

#Metrópoli En la Sec. "Luis Donaldo Colosio", personal de vacunación cuestiona a quienes asisten a vacunarse contra #Covid, si padecen cáncer o si se aplicaron la vacuna de la influenza, pues una de estas razones es motivo para no recibir la dosis. #jp https://t.co/6FFqD7LjI0 pic.twitter.com/ZaKYYYebVW — La Silla Rota (@lasillarota) February 16, 2021

SEGUNDA DOSIS ESTÁ GARANTIZADA: SHEINBAUM

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum explicó que aunque también hubo retrasos en las unidades de vacunación este martes, los 70 puntos de vacunación comenzaron sus actividades entre las 10 y 10:20 horas.

Explicó que estos retrasos se debieron a que las vacunas están en refrigeración y la Guardia Nacional y Marina escoltan su arribo, además de hacer un conteo de las mismas, procesos que son tardados.

Sobre el próximo lote de vacunas de Pfizer que llegue a México, la jefa de Gobierno dijo que las vacunas se destinarán a personal de Salud que aún faltan por recibir su segunda dosis. Pero aclaró que en el caso de la segunda dosis de Astrazeneca para los adultos mayores, las dosis ya están garantizadas.









Oliva López Arellano, secretaria de Salud, reiteró que los adultos mayores deben llegar a la fila de espera hidratados, comidos y siguiendo todos sus tratamientos médicos.

De igual forma informó que este martes se presentaron cuatro reportes al 911 de personas que se sintieron mal tras la aplicación de la vacuna este lunes. Los reportes fueron por astralgia, es decir, dolores en articulaciones.

Adicional a estos casos, el lunes una mujer tuvo una reacción tras recibir la vacuna. La mujer de 67 años fue atendida por personal del ERUM y trasladada al hospital Enrique Cabrera, donde la reportaron estable.

Asimismo, el doctor José Jesús Trujillo, director de Epidemiología y Medicina Preventiva de la secretaría de Salud, aclaró que la mujer de 67 años tuvo principios de una reacciona anafiláctica pero se está recuperando, además pidió a los adultos mayores que acudan a los centros de vacunación no suspender sus medicamentos en caso de estar bajo algún tratamiento y deben de tomar sus alimentos, ya que el ayuno no es recomendable.

ALISTAN VACUNACIÓN A DOMICILIO

Por otra parte, la jefa de Gobierno detalló que a partir de este miércoles 17 iniciará la vacunación a domicilio para los adultos mayores que no puedan acudir a las unidades.

Sin embargo Sheinbaum invitó a que quienes sí puedan acudir, lo hagan puesto que se dará prioridad a los adultos mayores con problemas de movilidad.

Por ello, alrededor de 144 uniformados que estarán apoyados por 96 motocicletas, cubrirán las 48 brigadas en un horario de 8:00 a 16:00 horas:

- 20 en Magdalena Contreras

- 19 en Cuajimalpa

- 9 en Milpa Alta

fmma