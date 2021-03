Con más de 3 mil solicitudes, el viernes entra en vigor la Ley Amnistía

TOLUCA.-Ya publicada en la Gaceta Oficial de Gobierno del Estado de México la Ley de Amnistía, mañana viernes entra en vigor en esta entidad federativa y de inicio hay tres mil solicitudes de personas presas por delitos menores como robo, siempre y cuando en éste no se haya ejercido violencia en contra de la víctima, a lo que se suman abigeato, aborto, contra la salud por condición de pobreza o bajo presión y por defender legítimamente sus tierras, recursos naturales, bosques o sus usos y costumbres, por citar algunos.

En Palacio del Poder Judicial, en Toluca, el Presidente-magistrado, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, expreso que la Ley de Amnistía se concentrará en una primera etapa en las cárceles más pobladas ubicadas en Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca y Nezahualcóyotl y para atender la demanda hay de inicio capacitadas 31 personas, como jueces, secretarios, notificados y ofíciales de justicia.

La amnistía es una forma de extinguir la acción penal y las sanciones impuestas, que tiene por objeto el derecho al olvido legal, favoreciendo a aquellas personas que sin antecedentes delictivos cometieron alguna conducta y quienes incluso se prevé previo al otorgamiento de dicho beneficio, cumplan a cabalidad con el pago a la reparación del daño.

Para el caso específico de abigeato, que es el robo de ganado, en el que por lo regular están implicadas personas de pueblos indígenas en condiciones precarias, el Presidente-magistrado Sodi Cuellar señaló que ya hay 12 casos identificados "y le daremos prioridad al sector indígena, efectivamente, siempre son temas de robo de borregos, de ganado menor y ya los tenemos identificados, ahí la cuestión es la reparación del daño, porque aunque sean un grupo vulnerable tendrán que reparar el daño".

Presidente-magistrado, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar

La Ley de Amnistía aprobada por la Cámara de diputados del Estado de México, está diseñada para beneficiar a personas vulnerables, "esa es la intensión, porque no se trata de poner en libertad a delincuentes peligrosos, no, está diseñada la Ley para poner en libertad a delincuentes primarios y a personas que por circunstancias económicas o sociales delinquieron por primera vez, si son reincidentes la Ley ya no les beneficia y vamos a actuar rápidamente en relación a eso (sector indígena), ya sea que lo soliciten o nosotros oficiosamente lo haremos, sí esta considerada la prontitud en grupos vulnerables".

Una vez que el individuo ha cumplido con los requisitos para que sea acogido (a) por la Ley de Amnistía, no pasarán más de 30 días en que obtenga su libertad, aunque hay posibilidad de 30 días más, pero de lo que se trata, dijo el Magistrado-presidente, es gestionar todas las solicitudes con rapidez, "eficiencia y suficiente tiempo, emitida la resolución si es en sentido favorable la persona obtiene su libertad ese mismo día, se comunica al Centro de Readaptación Social y en ese instante obtiene su libertad la persona, son plazos ideales".

En caso de que a la solicitud le haga falta un requisito por cumplir, será rechazada, sin embargo, el abogado defensor de la persona que aspira a ser candidata tendrá la oportunidad de ingresar nuevamente la documentación de su cliente.

Subrayó que en caso de que la persona que tenga la posibilidad de beneficiarse no se entera por alguna circunstancia de que puede salir de prisión aún con su sentencia firme, el mismo Poder Judicial del Estado de México, la Defensoría Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tienen la responsabilidad de verificar quienes son los posibles acreedores, "seguramente el agente del Ministerio Público también conoce sus asuntos, saben cuales pueden ser y basta con que se acrediten los requisitos, haya solicitud o no, sale (de la cárcel)".

En el Estado de México existen 22 prisiones y el Centro de Internamiento para Adolescentes "Quinta del Bosque", inmuebles en los que hay a la fecha 32 mil internos, entre procesados y sentenciados, excepto quienes están en el de menores infractores, pues los muchachos no están internados por delitos, sino por diversas conductas antisociales que cometieron.

(Sharira abundez)